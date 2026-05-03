ЕИК ва Ислом озиқ-овқат ташкилоти ҳамкорлиги қандай амалга оширилади?

ТОШКЕНТ, 6 май — Sputnik. Остона шаҳрида бўлиб ўтадиган Евроосиё иқтисодий форуми доирасида Евроосиё иқтисодий комиссияси ва Озиқ-овқат хавфсизлиги бўйича Ислом ташкилоти ўртасидаги ҳамкорликни давом эттириш бўйича ҳужжат имзоланади.Гап 2021 йилда имзоланган ўзаро англашув меморандумини қўллаш муддатини узайтириш тўғрисидаги протокол ҳақида бормоқда.ЕИК саноат ва агросаноат вазири Гоар Барсегяннинг маълум қилишича, меморандум қишлоқ хўжалигини барқарор ривожлантириш, қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳамда бозорларини мувозанатли ривожлантириш соҳаларида ҳамкорликни чуқурлаштиришга қаратилган.ЕИК ва Озиқ-овқат хавфсизлиги бўйича Ислом ташкилоти ўртасидаги ҳамкорлик бир неча йўналишда амалга оширилади. Шунингдек, томонлар келгусида норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни ишлаб чиқиш учун икки ташкилотнинг механизмлари ва воситаларини ўрганади.
Ҳамкорлик озиқ-овқат хавфсизлиги бўйича ахборот алмашиш, қўшма тадбирлар ва аграр бозорлар прогнозини тайёрлаш орқали амалга оширилади.
Озиқ-овқат хавфсизлиги бўйича Ислом ташкилоти — Ислом ҳамкорлик ташкилотининг ихтисослашган тузилмаларидан бири бўлиб, бош қароргоҳи Остона шаҳрида жойлашган. Ташкилотга Қозоғистон, Саудия Арабистони, БАА, Покистон, Туркия, Тожикистон ва бошқа давлатлар аъзо.
Унинг асосий вазифаси аъзо мамлакатларда озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш, агросаноат тизимларини ривожлантириш ва барқарор қишлоқ хўжалиги бўйича ҳамкорликни қўллаб-қувватлашдан иборат