https://sputniknews.uz/20261117/qashqadaryo-surxondaryo-er-almashish-62071648.html
Қашқадарё ва Сурхондарё қарийб минг гектардан ер алмашиши мумкин — депутатлар маъқуллади
Қашқадарё ва Сурхондарё қарийб минг гектардан ер алмашиши мумкин — депутатлар маъқуллади
Sputnik Ўзбекистон
Қонунчилик палатаси Қашқадарё ва Сурхондарё ўртасидаги 209,15 километрлик чегарани қайта белгилашни маъқуллади. Лойиҳада яйлов ва лалми ерларнинг яхлитлигини сақлаш учун икки вилоят ўртасида ер алмашиш кўзда тутилган.
2026-11-17T13:39+0500
2026-11-17T13:39+0500
2026-11-17T13:39+0500
чегара
олий мажлис қонунчилик палатаси
жамият
кадастр
қашқадарё вилояти
сурхондарё
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/14/61343960_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_ad0cc84deb06c492b0b42186a68906f6.jpg
ТОШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Олий Мажлис Қонунчилик палатаси Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятлари ўртасидаги 209,15 километрлик чегарани тасдиқлаш тўғрисидаги қарор лойиҳасини маъқуллади. Бу ҳақда палата матбуот хизмати хабар берди.ЎзАнинг 16 ноябрь куни Қонунчилик палатасидаги “Адолат” социал-демократик партияси фракцияси йиғилиши ҳақидаги хабарига кўра, лойиҳа муҳокамасида амалдаги чегара 58 та ер участкасини кесиб ўтгани қайд этилган. Янги чегара чизиғи тоғ тизмалари ва қоялар бўйлаб белгиланган. Уни аниқлашда аэросуратлар ва давлат координаталари тизимига боғланган топографик хариталардан фойдаланилган.Чегаранинг аниқ белгиланиши ҳар бир ер участкаси қайси вилоятга қарашли эканини кадастрда тўғри кўрсатишга ёрдам беради. Бу аҳоли ва тадбиркорларга ер ва кўчмас мулкни рўйхатдан ўтказишда юзага келадиган ноқулайликларни камайтириши кутилмоқда.
https://sputniknews.uz/20260421/surxondaryo-navoiyda-tuman-chegara-ozgarish-57026981.html
қашқадарё вилояти
сурхондарё
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/14/61343960_60:0:1197:853_1920x0_80_0_0_cc5a5f76db4d290db5641bdd51ae9ca2.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
чегара, олий мажлис қонунчилик палатаси, жамият, кадастр, қашқадарё вилояти, сурхондарё
чегара, олий мажлис қонунчилик палатаси, жамият, кадастр, қашқадарё вилояти, сурхондарё
Қашқадарё ва Сурхондарё қарийб минг гектардан ер алмашиши мумкин — депутатлар маъқуллади
Лойиҳага кўра, Қашқадарёдаги 999 гектар ер Сурхондарёга, Сурхондарёдаги 983 гектар ер эса Қашқадарёга ўтказилиши кўзда тутилган.
ТОШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik.
Олий Мажлис Қонунчилик палатаси Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятлари ўртасидаги 209,15 километрлик чегарани тасдиқлаш тўғрисидаги қарор лойиҳасини маъқуллади. Бу ҳақда палата матбуот хизмати хабар берди
.
ЎзАнинг 16 ноябрь куни Қонунчилик палатасидаги “Адолат” социал-демократик партияси фракцияси йиғилиши ҳақидаги хабарига кўра
, лойиҳа муҳокамасида амалдаги чегара 58 та ер участкасини кесиб ўтгани қайд этилган.
Натижада бир яйлов ёки лалми майдоннинг бир қисми Қашқадарё, қолган қисми эса Сурхондарё ҳудудига тўғри келади. Майдонларни яхлит сақлаш учун Қашқадарёдан Сурхондарёга 999 гектар, Сурхондарёдан Қашқадарёга эса 983 гектар ер ўтказиш кўзда тутилган.
Янги чегара чизиғи тоғ тизмалари ва қоялар бўйлаб белгиланган. Уни аниқлашда аэросуратлар ва давлат координаталари тизимига боғланган топографик хариталардан фойдаланилган.
Чегаранинг аниқ белгиланиши ҳар бир ер участкаси қайси вилоятга қарашли эканини кадастрда тўғри кўрсатишга ёрдам беради. Бу аҳоли ва тадбиркорларга ер ва кўчмас мулкни рўйхатдан ўтказишда юзага келадиган ноқулайликларни камайтириши кутилмоқда.