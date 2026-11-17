https://sputniknews.uz/20261117/ozbekistonlik-sayyohlar-62080609.html
Қирғизистонга қарийб 3 млн, Россияга 301 минг: ўзбекистонлик сайёҳлар кўпроқ қаерга борган
Қирғизистонга қарийб 3 млн, Россияга 301 минг: ўзбекистонлик сайёҳлар кўпроқ қаерга борган
Sputnik Ўзбекистон
2026 йилнинг январь–октябрь ойларида 6,5 млн нафар Ўзбекистон фуқароси сайёҳлик мақсадида хорижга чиққан. Қирғизистон, Қозоғистон ва Тожикистон биринчи уч ўринни эгаллаган. Ҳар бир давлатга қанча сайёҳ боргани — инфографикада.
2026-11-17T16:52+0500
2026-11-17T16:52+0500
2026-11-17T16:53+0500
миллий статистика қўмитаси
инфографика
туризм
сайёҳлар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/11/62068749_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cca559d53c80262892ad72e99bbad85b.png
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь–октябрь ойларида 6,5 млн нафар Ўзбекистон фуқароси сайёҳлик мақсадида чет элга чиққан. Бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 154,2 минг нафарга кўп.Энг оммабоп йўналиш Қирғизистон бўлди. У ерга борган ўзбекистонлик сайёҳлар сони Қозоғистон ва Тожикистонга борганларнинг жами сонидан ҳам кўп. Энг кўп ташриф буюрилган беш давлат қаторига Россия ва Туркия ҳам кирди.Саудия Арабистони олтинчи ўринни эгаллади. Ундан кейин БАА, Хитой, Миср ва Вьетнам келади.Топ-5 мамлакат – Sputnik инфографикаcида.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/11/62068749_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_488c309a3acdb439cc380c4eedcb2ffc.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
миллий статистика қўмитаси , инфографика, туризм, сайёҳлар, инфографика
миллий статистика қўмитаси , инфографика, туризм, сайёҳлар, инфографика
Қирғизистонга қарийб 3 млн, Россияга 301 минг: ўзбекистонлик сайёҳлар кўпроқ қаерга борган
16:52 17.11.2026 (янгиланди: 16:53 17.11.2026)
2026 йилнинг 10 ойида 6,5 млн нафар ўзбекистонлик сайёҳлик мақсадида чет элга чиққан. Уларнинг қарийб 3 миллиони Қирғизистонга борган.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь–октябрь ойларида 6,5 млн нафар Ўзбекистон фуқароси сайёҳлик мақсадида чет элга чиққан. Бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 154,2 минг нафарга кўп.
Энг оммабоп йўналиш Қирғизистон бўлди. У ерга борган ўзбекистонлик сайёҳлар сони Қозоғистон ва Тожикистонга борганларнинг жами сонидан ҳам кўп. Энг кўп ташриф буюрилган беш давлат қаторига Россия ва Туркия ҳам кирди.
Саудия Арабистони олтинчи ўринни эгаллади. Ундан кейин БАА, Хитой, Миср ва Вьетнам келади.
Топ-5 мамлакат
– Sputnik инфографикаcида.