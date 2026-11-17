https://sputniknews.uz/20261117/mirziyoev-oman-tashrif-62055536.html
Мирзиёевнинг Ўмонга ташрифи: қўшма лойиҳалар, бизнес билан учрашув ва олий мукофотлар
Мирзиёевнинг Ўмонга ташрифи: қўшма лойиҳалар, бизнес билан учрашув ва олий мукофотлар
Sputnik Ўзбекистон
Мирзиёев Масқатда Ўмон султони ва йирик компаниялар раҳбарлари билан учрашди. Қўшма инвестиция компанияси капиталини ошириш ва янги лойиҳалар муҳокама қилинди. Икки давлат раҳбари олий орденлар билан тақдирланди.
2026-11-17T09:11+0500
2026-11-17T09:11+0500
2026-11-17T10:03+0500
ўмон
ташриф
савдо
мукофот
шавкат мирзиёев
ўзбекистон
иқтисод
ташқи сиёсат
сиёсат
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/10/62051503_73:279:1827:1266_1920x0_80_0_0_9758d113bd190b1e64e5bcd1eee8c564.jpg
ТОШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Ўмонга давлат ташрифининг биринчи кунида султон Ҳайсам бин Ториқ Ол Саид билан учрашди ҳамда йирик бизнес вакилларини қабул қилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Бизнес вакиллари билан мулоқотда Ўзбекистон — Ўмон инвестиция компанияси устав капиталини ошириш масаласи кўриб чиқилди. Шунингдек, тоғ-кон, “яшил” энергетика, электротехника, кимё, шаҳарсозлик, транспорт ва логистика, инфратузилма ҳамда қишлоқ хўжалигида қўшма лойиҳалар муҳокама қилинди.Тадбиркорлар ўртасида бевосита мулоқотни йўлга қўйишда янги ташкил этилаётган Ўзбекистон — Ўмон ишбилармонлар кенгашининг аҳамияти қайд этилди. Ташаббусларни амалга ошириш учун қўшма ишчи гуруҳ тузиш ва натижаларни ҳар чоракда муҳокама қилишга келишилди. “Ал-Аълам” саройидаги учрашувда Мирзиёев ва Ҳайсам бин Ториқ Ол Саид сиёсий мулоқот, савдо-иқтисодий ва маданий-гуманитар алоқалар кенгайиб бораётганини таъкидлади. Ташриф доирасида икки давлат раҳбари олий мукофотлар билан тақдирланди. Ўмон султони Мирзиёевга икки томонлама ҳамкорликни ривожлантиришга қўшган ҳиссаси учун “Ол Саид” орденини топширди. Ўз навбатида, Ўзбекистон президенти султонни “Олий Даражали Дўстлик” ордени билан мукофотлади.
https://sputniknews.uz/20261116/uzbekistan-oman-kelishuvlar-62030931.html
ўмон
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/10/62051503_183:124:1705:1266_1920x0_80_0_0_356aa4d108789ff24455b08c4809253f.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўмон, ташриф, савдо, мукофот, шавкат мирзиёев, ўзбекистон, иқтисод, ташқи сиёсат, сиёсат
ўмон, ташриф, савдо, мукофот, шавкат мирзиёев, ўзбекистон, иқтисод, ташқи сиёсат, сиёсат
Мирзиёевнинг Ўмонга ташрифи: қўшма лойиҳалар, бизнес билан учрашув ва олий мукофотлар
09:11 17.11.2026 (янгиланди: 10:03 17.11.2026)
Маскатда қўшма инвестиция компанияси капиталини ошириш, янги лойиҳалар ва ишбилармонлар кенгаши фаолияти муҳокама қилинди.
ТОШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik.
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Ўмонга давлат ташрифининг биринчи кунида султон Ҳайсам бин Ториқ Ол Саид билан учрашди ҳамда йирик бизнес вакилларини қабул қилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди
.
Бизнес вакиллари билан мулоқотда Ўзбекистон — Ўмон инвестиция компанияси устав капиталини ошириш масаласи кўриб чиқилди. Шунингдек, тоғ-кон, “яшил” энергетика, электротехника, кимё, шаҳарсозлик, транспорт ва логистика, инфратузилма ҳамда қишлоқ хўжалигида қўшма лойиҳалар муҳокама қилинди.
Учрашувда Ўмон Инвестициялар агентлиги президенти Абдусалом ал-Муршидий, Савдо-саноат палатаси ҳамда “SABCO Group”, “Voltamp Energy”, “Asyad Group”, “Zubair Corporation” ва “UzOman” компаниялари раҳбарлари иштирок этди.
Тадбиркорлар ўртасида бевосита мулоқотни йўлга қўйишда янги ташкил этилаётган Ўзбекистон — Ўмон ишбилармонлар кенгашининг аҳамияти қайд этилди. Ташаббусларни амалга ошириш учун қўшма ишчи гуруҳ тузиш ва натижаларни ҳар чоракда муҳокама қилишга келишилди.
“Ал-Аълам” саройидаги учрашувда Мирзиёев ва Ҳайсам бин Ториқ Ол Саид сиёсий мулоқот, савдо-иқтисодий ва маданий-гуманитар алоқалар кенгайиб бораётганини таъкидлади.
Аввалроқ Масқат аэропортида Мирзиёевни султоннинг шахсан ўзи кутиб олди.
Ташриф доирасида икки давлат раҳбари олий мукофотлар билан тақдирланди. Ўмон султони Мирзиёевга икки томонлама ҳамкорликни ривожлантиришга қўшган ҳиссаси учун “Ол Саид” орденини топширди. Ўз навбатида, Ўзбекистон президенти султонни “Олий Даражали Дўстлик” ордени билан мукофотлади.