https://sputniknews.uz/20261117/astraxan-tashkent-poezd-qatnov-62067368.html
Астрахань янада яқин: Тошкентдан тўғридан-тўғри поезд қатнови йўлга қўйилади
Астрахань янада яқин: Тошкентдан тўғридан-тўғри поезд қатнови йўлга қўйилади
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17 декабрдан Тошкент ва Астрахань ўртасида тўғридан-тўғри йўловчи поезд қатнови йўлга қўйилади. Поездлар ҳафтасига бир марта қатнайди. Жўнаш ва етиб бориш вақтлари ҳамда чипта сотуви ҳақида батафсил.
2026-11-17T11:49+0500
2026-11-17T11:49+0500
2026-11-17T11:49+0500
россия
поезд қатнови
тошкент марказий темир йўл вокзали
астрахань
жамият
тошкент
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ТОШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. 2026 йил 17 декабрдан Тошкент — Астрахань — Тошкент йўналишида 149/150-сонли халқаро йўловчи поезд қатнови йўлга қўйилади. Бу ҳақда Транспорт вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Янги қатнов йўловчиларга Россиянинг Астрахань шаҳрига бошқа поездга ўтирмасдан етиб бориш имконини беради. Поезд ҳар икки йўналишда ҳафтасига бир марта ҳаракатланади.Тошкентдан Астраханга:150-сонли поезд 17 декабрдан ҳар пайшанба соат 18:00 да Тошкент-Марказий вокзалидан жўнайди. Астраханга шанба куни соат 19:00 да етиб боради.Астрахандан Тошкентга:149-сонли поезд 20 декабрдан ҳар якшанба соат 02:01 да йўлга чиқади. Тошкент-Марказий вокзалига сешанба куни соат 04:35 да етиб келади.Астрахань Волга дарёси дельтасида жойлашган бўлиб, Волга-Каспий ҳавзасидаги дарё ва денгиз портлари, темир йўл ҳамда автомобиль йўлларини бирлаштирувчи транспорт марказидир.
https://sputniknews.uz/20261104/kazakhstan-uzbekistan-temir-yol-61741623.html
тошкент марказий темир йўл вокзали
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россия, поезд қатнови, тошкент марказий темир йўл вокзали, астрахань, жамият, тошкент
россия, поезд қатнови, тошкент марказий темир йўл вокзали, астрахань, жамият, тошкент
Астрахань янада яқин: Тошкентдан тўғридан-тўғри поезд қатнови йўлга қўйилади
17 декабрдан Тошкент — Астрахань йўналишида ҳафталик поезд қатнай бошлайди. Чипталар жўнаш санасидан 45 кун олдин сотувга чиқарилади.
ТОШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik.
2026 йил 17 декабрдан Тошкент — Астрахань — Тошкент йўналишида 149/150-сонли халқаро йўловчи поезд қатнови йўлга қўйилади. Бу ҳақда Транспорт вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
.
Янги қатнов йўловчиларга Россиянинг Астрахань шаҳрига бошқа поездга ўтирмасдан етиб бориш имконини беради. Поезд ҳар икки йўналишда ҳафтасига бир марта ҳаракатланади.
150-сонли поезд 17 декабрдан ҳар пайшанба соат 18:00 да Тошкент-Марказий вокзалидан жўнайди. Астраханга шанба куни соат 19:00 да етиб боради.
149-сонли поезд 20 декабрдан ҳар якшанба соат 02:01 да йўлга чиқади. Тошкент-Марказий вокзалига сешанба куни соат 04:35 да етиб келади.
Чипталар поезд жўнаш санасидан 45 кун олдин сотувга чиқарилади.
Астрахань Волга дарёси дельтасида жойлашган бўлиб, Волга-Каспий ҳавзасидаги дарё ва денгиз портлари, темир йўл ҳамда автомобиль йўлларини бирлаштирувчи транспорт марказидир.