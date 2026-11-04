https://sputniknews.uz/20261104/kazakhstan-uzbekistan-temir-yol-61741623.html
Қозоғистондан Ўзбекистонга янги темир йўл орқали илк кўмир поезди жўнатилди
Қозоғистондан Ўзбекистонга янги темир йўл орқали илк кўмир поезди жўнатилди
Sputnik Ўзбекистон
Қозоғистондан Ўзбекистонга Дарбаза–Мақтаарал янги темир йўли орқали илк кўмир поезди жўнатилди. Йўналиш йилига қўшимча 10 млн тонна юк ташиш ва Сариағаш–Тошкент участкасидаги юкламани камайтириш имконини беради.
2026-11-04T14:44+0500
2026-11-04T14:44+0500
2026-11-04T14:44+0500
кўмир маҳсулоти
темир йўл
иқтисод
импорт
қозоғистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/05/13/18815034_46:0:3564:1979_1920x0_80_0_0_c5a1a6128aab212b3852dc3ebe8d1df2.jpg
ТОШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Қозоғистондан Ўзбекистонга янги Дарбаза–Мақтаарал темир йўл линияси орқали илк юк поезди жўнатилди. У Қозоғистон кўмирини олиб келмоқда. Бу ҳақда мамлакат бош вазири Олжас Бектенов матбуот хизмати хабар берди.Маълум қилинишича, биринчи юк поезди октябрь ойида йўлга чиққан. Янги магистраль икки мамлакат ўртасидаги юк ташиш имкониятларини кенгайтиради ва қўшимча экспорт йўналишини яратади.Шунингдек, магистраль юклама юқори бўлган Сариағаш–Тошкент темир йўл участкасини енгиллаштиради. Айрим транзит юкларни Тошкент темир йўл узелига киритмасдан Тожикистон ва Афғонистон йўналишида ташиш имкони пайдо бўлади.Дарбаза–Мақтаарал темир йўли Қозоғистоннинг Туркистон вилоятида қурилмоқда. Лойиҳа бўйича темир йўлларнинг умумий узунлиги 152 километр, асосий йўллар узунлиги эса 127,6 километрни ташкил этади.Янги йўналиш орқали қўшимча 10–14 миллион тонна юк ташиш, истиқболда эса юк оқимини 20–25 миллион тоннага етказиш режалаштирилган.Лойиҳани тўлиқ ишга тушириш 2026 йил декабрига режалаштирилган. Янги линия бўйлаб илк юк поездининг ҳаракатланиши уни амалга оширишда муҳим босқич бўлди.
https://sputniknews.uz/20251207/kazakhstan-don-uzbekistan-terminal-etishmaslik-54006958.html
қозоғистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/05/13/18815034_485:0:3124:1979_1920x0_80_0_0_4cbdb8ca5c0965363522f48c74fa281d.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
кўмир маҳсулоти, темир йўл, иқтисод, импорт, қозоғистон
кўмир маҳсулоти, темир йўл, иқтисод, импорт, қозоғистон
Қозоғистондан Ўзбекистонга янги темир йўл орқали илк кўмир поезди жўнатилди
Дарбаза–Мақтаарал янги темир йўли орқали Ўзбекистонга илк юк поезди жўнатилди. Йўналиш йилига қўшимча 10 млн тонна юк ташиш имконини беради.
ТОШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik.
Қозоғистондан Ўзбекистонга янги Дарбаза–Мақтаарал темир йўл линияси орқали илк юк поезди жўнатилди. У Қозоғистон кўмирини олиб келмоқда. Бу ҳақда мамлакат бош вазири Олжас Бектенов матбуот хизмати хабар берди
.
Маълум қилинишича, биринчи юк поезди октябрь ойида йўлга чиққан. Янги магистраль икки мамлакат ўртасидаги юк ташиш имкониятларини кенгайтиради ва қўшимча экспорт йўналишини яратади.
Қозоғистон темир йўллари компанияси вакили Гани Есенбаевнинг аввалроқ билдиришича, янги йўналиш ишга тўлиқ тушгач, икки давлат ўртасида йилига қўшимча 10 млн тонна юк ташиш имконияти пайдо бўлади.
Шунингдек, магистраль юклама юқори бўлган Сариағаш–Тошкент темир йўл участкасини енгиллаштиради. Айрим транзит юкларни Тошкент темир йўл узелига киритмасдан Тожикистон ва Афғонистон йўналишида ташиш имкони пайдо бўлади.
Дарбаза–Мақтаарал темир йўли Қозоғистоннинг Туркистон вилоятида қурилмоқда. Лойиҳа бўйича темир йўлларнинг умумий узунлиги 152 километр, асосий йўллар узунлиги эса 127,6 километрни ташкил этади.
Янги йўналиш орқали қўшимча 10–14 миллион тонна юк ташиш, истиқболда эса юк оқимини 20–25 миллион тоннага етказиш режалаштирилган.
Лойиҳани тўлиқ ишга тушириш 2026 йил декабрига режалаштирилган. Янги линия бўйлаб илк юк поездининг ҳаракатланиши уни амалга оширишда муҳим босқич бўлди.