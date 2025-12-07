https://sputniknews.uz/20251207/kazakhstan-don-uzbekistan-terminal-etishmaslik-54006958.html
Қозоғистондан дон ташиш ҳажми ошди — Ўзбекистон терминалларининг қуввати етишмаяпти
Қозоғистондан дон ташиш ҳажми ошди — Ўзбекистон терминалларининг қуввати етишмаяпти
Sputnik Ўзбекистон
Қозоғистондан дон ташиш ҳажми ошиши Ўзбекистон қабул терминалларида ортиқча юкланишга олиб келди. Масала Қозоғистон Транспорт вазирлигида ўтган тезкор йиғилишда муҳокама қилинди, томонлар ечимлар ишлаб чиқмоқда.
2025-12-07T14:21+0500
2025-12-07T14:21+0500
2025-12-07T14:22+0500
марказий осиё
транспорт
темир йўл
экспорт
импорт
савдо
буғдой
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/1b/48593869_67:0:3000:1650_1920x0_80_0_0_2e520cc8329cb525345d20260d8b8ef1.jpg
ТОШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Қозоғистондан дон маҳсулотларини юқори ҳажмда ташиш Ўзбекистондаги қабул терминалларининг ортиқча юкланишига сабаб бўлди. Бу Қозоғистон Транспорт вазирлигида “Самрук-Қозина” фонди ва “Қозоғистон темир йўллари” иштирокида ўтган тезкор йиғилишда маълум қилинди.Айтилишича, юк оқимининг кескин ошиши икки мамлакат транспорт маъмуриятлари ўртасида тезкор ҳамкорликни талаб этмоқда.Шу мақсадда, Қозоғистон транспорт вазирлиги ва “Ўзбекистон темир йўллари” иштирокида 8–9 декабрь кунлари Сариоғоч ва Тошкентда қўшма йиғилиш ўтказилиши белгиланди. Учрашувда дон юкларини қабул қилиш, тақсимлаш ва логистика жараёнларини оптималлаштириш бўйича механизмлар кўриб чиқилади.Маълумотларга кўра, жорий йилнинг 11 ойида Қозоғистондан Марказий Осиё мамлакатларига дон ташиш ҳажми 5,6 миллион тоннага етди — бу ўтган йилга нисбатан 32 фоизга кўпдир. Фақат ноябр ойининг ўзида 0,7 миллион тонна дон минтақаларга йўналтирилган.
https://sputniknews.uz/20250914/paxta-don-qabul-qilish-elektron-hisobot-51954205.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/1b/48593869_433:0:2633:1650_1920x0_80_0_0_62a7ed261972707e95ea2d4f0bf10369.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
қозоғистон, ўзбекистон, дон ташиш, логистика, ортиқча юкланиш, терминаллар, қозоғистон транспорт вазирлиги, самрук-қозина, қозоғистон темир йўллари, марказий осиё, экспорт, транспорт йиғилиши
қозоғистон, ўзбекистон, дон ташиш, логистика, ортиқча юкланиш, терминаллар, қозоғистон транспорт вазирлиги, самрук-қозина, қозоғистон темир йўллари, марказий осиё, экспорт, транспорт йиғилиши
Қозоғистондан дон ташиш ҳажми ошди — Ўзбекистон терминалларининг қуввати етишмаяпти
14:21 07.12.2025 (янгиланди: 14:22 07.12.2025)
Қозоғистондан дон юкларининг ошиши Ўзбекистон терминалларида ортиқча юкланиш юзага келтирди. Масала Қозоғистон Транспорт вазирлигида ўтган тезкор йиғилишда муҳокама қилинди.
ТОШКЕНТ, 7 дек — Sputnik.
Қозоғистондан дон маҳсулотларини юқори ҳажмда ташиш Ўзбекистондаги қабул терминалларининг ортиқча юкланишига сабаб бўлди. Бу Қозоғистон Транспорт вазирлигида “Самрук-Қозина” фонди ва “Қозоғистон темир йўллари” иштирокида ўтган тезкор йиғилишда маълум қилинди
.
Айтилишича, юк оқимининг кескин ошиши икки мамлакат транспорт маъмуриятлари ўртасида тезкор ҳамкорликни талаб этмоқда.
Ўзбекистон томонининг қабул қилиш ва қайта ишлаш имкониятларини ҳисобга олган ҳолда дон экспортини мувофиқлаштириш бўйича амалий ечимлар ишлаб чиқиш зарурлиги таъкидланди.
Шу мақсадда, Қозоғистон транспорт вазирлиги ва “Ўзбекистон темир йўллари” иштирокида 8–9 декабрь кунлари Сариоғоч ва Тошкентда қўшма йиғилиш ўтказилиши белгиланди. Учрашувда дон юкларини қабул қилиш, тақсимлаш ва логистика жараёнларини оптималлаштириш бўйича механизмлар кўриб чиқилади.
Маълумотларга кўра, жорий йилнинг 11 ойида Қозоғистондан Марказий Осиё мамлакатларига дон ташиш ҳажми 5,6 миллион тоннага етди — бу ўтган йилга нисбатан 32 фоизга кўпдир. Фақат ноябр ойининг ўзида 0,7 миллион тонна дон минтақаларга йўналтирилган.