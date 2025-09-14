https://sputniknews.uz/20250914/paxta-don-qabul-qilish-elektron-hisobot-51954205.html
ўзбекистон
Ўзбекистонда пахта ва дон қабул қилишнинг янги тартиби жорий этилди
ТОШКЕНТ, 14 сен – Sputnik.
. Ўзбекистон Ҳукумат қарори (573-сон) билан “Пахта ва дон қабул қилиш ҳамда унинг электрон ҳисобини юритиш тартиби тўғрисида”ги низом тасдиқланди.
Низом Қишлоқ хўжалиги вазирлигининг “Agrotarozi”, “Hosil qabuli” ва “AgroDocs” ахборот тизимлари орқали пахта ва дон қабул қилиш ҳамда унинг электрон ҳисобини юритиш тартибини белгилайди.
Фойдаланувчи интернет ахборот тармоғидаги расмий веб-сайт орқали “Agrotarozi” ва “Hosil qabuli” АТлари имкониятларидан фойдаланиш учун рўйхатдан ўтади.
Фойдаланувчилар “Agrotarozi” АТдан рўйхатдан ўтишда ахборот тизимидан фойдаланиш шартларини қабул қилиш бўйича электрон шаклда шартнома имзолайди.
Пахта ва дон товар-транспорт юк хати асосида қабул қилинади.
Хўжаликлар битта юк хати билан барча сифат кўрсаткичлари бир хил бўлган пахта ва донни топшириш учун юборишлари керак, яъни:
битта селекция, саноат нави ва синфига оид;
авлоди ва дала гуруҳи бир хил уруғлик пахта ва дон.
Пахта қабул қилиш куни соат 24:00 да якунланади ва кунлик ҳисоботлар физик вазнда юритилади.