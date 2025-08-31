Ўзбекистон
Ўзбекистонда 2025 йилги пахта терими нархлари маълум қилинди
Ўзбекистонда 2025 йилги пахта терими нархлари маълум қилинди
Ўзбекистонда 2025 йилда қўлда терилган 1 килограммпахта учун 2000 сўм тавсиявий нарх белгиланди. Шунингдек, машина ёрдамида терилган пахтанинг 1 кг учун 1373 сўм нарх белгилаган.
ТОШКЕНТ, 31 авг – Sputnik. Ўзбекистонда 2025 йилда қўлда терилган 1 килограммпахта учун 2000 сўм тавсиявий нарх белгиланди. Бу ҳақда Қишлоқ хўжалиги вазирлиги матбуот хизмати хабар қилди.Шунингдек, машина ёрдамида терилган пахтанинг 1 кг учун 1373 сўм нарх белгилаган.Вазирликнинг қўшича қилишича, терим вақтида кластер, фермер хўжалиги раҳбарлари ва теримчилар ўртасида ўзаро келишув асосида терим нархи мустақил белгилаш амалиёти ҳам қўлланилади.Бундан ташқари, пахта етиштириш харажатларини қоплаш мақсадида давлат бюджети ҳисобидан 1 кг пахта учун 1000 сўм субсидия ажратилади.
ўзбекистон
ўзбекистон 2025 йил пахта терими нарх қанча маълумот
Ўзбекистонда 2025 йилги пахта терими нархлари маълум қилинди

Қишлоқ хўжалиги вазирлиги қўлда терилган 1 кг пахта учун 2000 сўм тавсиявий нарх белгилади.
ТОШКЕНТ, 31 авг – Sputnik. Ўзбекистонда 2025 йилда қўлда терилган 1 килограммпахта учун 2000 сўм тавсиявий нарх белгиланди. Бу ҳақда Қишлоқ хўжалиги вазирлиги матбуот хизмати хабар қилди.
Шунингдек, машина ёрдамида терилган пахтанинг 1 кг учун 1373 сўм нарх белгилаган.
Вазирликнинг қўшича қилишича, терим вақтида кластер, фермер хўжалиги раҳбарлари ва теримчилар ўртасида ўзаро келишув асосида терим нархи мустақил белгилаш амалиёти ҳам қўлланилади.
Бундан ташқари, пахта етиштириш харажатларини қоплаш мақсадида давлат бюджети ҳисобидан 1 кг пахта учун 1000 сўм субсидия ажратилади.
