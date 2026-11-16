https://sputniknews.uz/20261116/toqaev-rahbar-ishdan-olish-62038611.html
Аввалроқ коррупцияни кескин танқид қилган Тоқаев Миллий хавфсизлик раҳбарини ишдан олди
Аввалроқ коррупцияни кескин танқид қилган Тоқаев Миллий хавфсизлик раҳбарини ишдан олди
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Тоқаев Миллий хавфсизлик қўмитаси раҳбарини алмаштирди. Бундан уч кун аввал у давлат компанияларидаги коррупцияни танқид қилган эди.
2026-11-16T11:59+0500
2026-11-16T11:59+0500
2026-11-16T11:59+0500
коррупция
қасим-жомарт тоқаев
қозоғистон
янги тайинлов
ишдан кетди
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ТОШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Қозоғистон президенти Қосим-Жомарт Тоқаев Миллий хавфсизлик қўмитаси раиси Ермек Сағимбаевни лавозимидан озод қилди. Бу ҳақда Оқўрда матбуот хизмати хабар берди.Президент фармони билан қўмитага Марат Ирменов янги раҳбар этиб тайинланди.Эътиборлиси, 13 ноябрь куни Тоқаев Сағимбаевни қабул қилиб, унинг йил бошидан буён амалга оширилган ишлар ҳақидаги ҳисоботини тинглаган эди. Учрашувда коррупцияга қарши кураш масалалари ҳам муҳокама қилинган. Президент қўмита раҳбарига бир қатор топшириқлар берган.Қозоғистондаги коррупция можаросиЎша куни Тоқаев Хавфсизлик кенгашининг тезкор йиғилишида "Самрук-Қазина" жамғармаси ва "Қозоғистон темир йўллари" компанияси раҳбарларининг ҳибсга олинишига ҳам муносабат билдирган эди.11 ноябрда Миллий хавфсизлик қўмитасининг коррупцияга қарши курашиш хизмати "Самрук-Қазина" раҳбари Нурлан Жакупов ва "Қозоғистон темир йўллари" раҳбари Елжас Отиншиевни, шунингдек, бошқа шахсларни коррупция жиноятида гумон қилиб қўлга олган эди.12 ноябрда эса Остонадаги турар жой мажмуаларидан бири ёнида долларга ўхшаш купюралар билан тўлган жомадонлар акс этган видеолар тарқалди. Қозоғистон ОАВ ушбу воқеани юқори лавозимли раҳбарларнинг қўлга олиниши билан боғлади. "Самрук-Қазина" Қозоғистоннинг энергетика, нефть-газ, транспорт ва бошқа стратегик тармоқларидаги йирик давлат активларини бошқаради.Сағимбаев 2022 йил январидан буён Миллий хавфсизлик қўмитасига раҳбарлик қилиб келаётган эди.
https://sputniknews.uz/20261112/kazakhstan-korruptsiya-jinoyat-61962970.html
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коррупция, қасим-жомарт тоқаев, қозоғистон, янги тайинлов, ишдан кетди
коррупция, қасим-жомарт тоқаев, қозоғистон, янги тайинлов, ишдан кетди
Аввалроқ коррупцияни кескин танқид қилган Тоқаев Миллий хавфсизлик раҳбарини ишдан олди
Қозоғистон президенти уч кун аввал Ермек Сағимбаевнинг ҳисоботини тинглаб, унга топшириқлар берган эди. Энди унинг ўрнига янги раҳбар тайинланди.
ТОШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik.
Қозоғистон президенти Қосим-Жомарт Тоқаев Миллий хавфсизлик қўмитаси раиси Ермек Сағимбаевни лавозимидан озод қилди. Бу ҳақда Оқўрда матбуот хизмати хабар берди
.
Президент фармони билан қўмитага Марат Ирменов янги раҳбар этиб тайинланди.
Эътиборлиси, 13 ноябрь куни Тоқаев Сағимбаевни қабул қилиб, унинг йил бошидан буён амалга оширилган ишлар ҳақидаги ҳисоботини тинглаган эди
. Учрашувда коррупцияга қарши кураш масалалари ҳам муҳокама қилинган. Президент қўмита раҳбарига бир қатор топшириқлар берган.
Қозоғистондаги коррупция можароси
Ўша куни Тоқаев Хавфсизлик кенгашининг тезкор йиғилишида "Самрук-Қазина" жамғармаси ва "Қозоғистон темир йўллари" компанияси раҳбарларининг ҳибсга олинишига ҳам муносабат билдирган эди.
"Бу давлат компанияларида кенг кўламли коррупция мавжудлигидан далолат берувчи ниҳоятда жиддий сигналдир", — деган Тоқаев.
11 ноябрда Миллий хавфсизлик қўмитасининг коррупцияга қарши курашиш хизмати "Самрук-Қазина" раҳбари Нурлан Жакупов ва "Қозоғистон темир йўллари" раҳбари Елжас Отиншиевни, шунингдек, бошқа шахсларни коррупция жиноятида гумон қилиб қўлга олган эди.
12 ноябрда эса Остонадаги турар жой мажмуаларидан бири ёнида долларга ўхшаш купюралар билан тўлган жомадонлар акс этган видеолар тарқалди. Қозоғистон ОАВ ушбу воқеани юқори лавозимли раҳбарларнинг қўлга олиниши билан боғлади.
"Самрук-Қазина" Қозоғистоннинг энергетика, нефть-газ, транспорт ва бошқа стратегик тармоқларидаги йирик давлат активларини бошқаради.
Сағимбаев 2022 йил январидан буён Миллий хавфсизлик қўмитасига раҳбарлик қилиб келаётган эди.