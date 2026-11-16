https://sputniknews.uz/20261116/russia-tennischi-wta-chempion-62036038.html
Россиялик теннисчи WTA чемпиони — учликда собиқ СССР вакиллари
Россиялик теннисчи WTA чемпиони — учликда собиқ СССР вакиллари
Sputnik Ўзбекистон
19 ёшли Мирра Андреева 22 йилдан бери ҳеч бир россиялик теннисчи эриша олмаган натижани такрорлади ва жаҳон рейтингида иккинчи ўринга кўтарилди. 16.11.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-11-16T11:13+0500
2026-11-16T11:13+0500
2026-11-16T11:28+0500
спорт
теннис
ссср
беларусь
қозоғистон
мусобақа
ғалаба
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/10/62035779_0:273:3153:2047_1920x0_80_0_0_0ef852b30d6fcb1a6be102a086b6ce4c.jpg
ТОШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Россиялик Мирра Андреева АҚШнинг Индиан-Уэллс шаҳрида ўтказилган аёллар тенниси бўйича WTA якуний турнири ғолибаси бўлди. 19 ёшли Андреева финалда дунёнинг олтинчи ракеткаси, украиналик Элина Свитолинани 7:5, 6:3 ҳисобида мағлуб этди.Андреева мусобақадаги барча бешта учрашувда ғалаба қозонди ва рақибларига бирорта ҳам сетни бой бермади.Андреева ғолиблик учун 3,37 миллион доллар мукофот пули ва Mercedes-AMG SL 55 автомобилини ҳам қўлга киритди. Қизиғи, 19 ёшли теннисчи ҳали ҳайдовчилик гувоҳномасига эга эмас.Ушбу ғалабадан сўнг россиялик теннисчи жаҳон рейтингида иккинчи ўринга кўтарилди.Эътиборлиси, мавсум якунидаги жаҳон рейтингида дастлабки уч ўринни собиқ СССР давлатлари вакиллари эгаллади:
https://sputniknews.uz/20260803/rahimova-uilyam-maglub-59455485.html
беларусь
қозоғистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/10/62035779_200:0:2929:2047_1920x0_80_0_0_b609217822c9356ac728ff37dbb601c8.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, теннис, ссср, беларусь, қозоғистон, мусобақа, ғалаба
спорт, теннис, ссср, беларусь, қозоғистон, мусобақа, ғалаба
Россиялик теннисчи WTA чемпиони — учликда собиқ СССР вакиллари
11:13 16.11.2026 (янгиланди: 11:28 16.11.2026)
19 ёшли Мирра Андреева 22 йилдан бери ҳеч бир россиялик теннисчи эриша олмаган натижани такрорлади ва жаҳон рейтингида иккинчи ўринга кўтарилди.
ТОШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Россиялик Мирра Андреева АҚШнинг Индиан-Уэллс шаҳрида ўтказилган аёллар тенниси бўйича WTA якуний турнири ғолибаси бўлди.
19 ёшли Андреева финалда дунёнинг олтинчи ракеткаси, украиналик Элина Свитолинани 7:5, 6:3 ҳисобида мағлуб этди.
Шу тариқа, у 2004 йилда 17 ёшида чемпион бўлган Мария Шараповадан кейин WTA якуний турнирида ғолиб чиққан энг ёш теннисчига айланди.
Андреева мусобақадаги барча бешта учрашувда ғалаба қозонди ва рақибларига бирорта ҳам сетни бой бермади.
Андреева ғолиблик учун 3,37 миллион доллар мукофот пули ва Mercedes-AMG SL 55 автомобилини ҳам қўлга киритди. Қизиғи, 19 ёшли теннисчи ҳали ҳайдовчилик гувоҳномасига эга эмас.
Ушбу ғалабадан сўнг россиялик теннисчи жаҳон рейтингида иккинчи ўринга кўтарилди.
Эътиборлиси, мавсум якунидаги жаҳон рейтингида дастлабки уч ўринни собиқ СССР давлатлари вакиллари эгаллади:
Елена Рибакина (Қозоғистон) — 1-ўрин;
Мирра Андреева (Россия) — 2-ўрин;
Арина Соболенко (Беларусь) — 3-ўрин.