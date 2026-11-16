https://sputniknews.uz/20261116/russia-savdo-eaeu-brics-bozorlar-62048319.html
Россия савдони ЕОИИ ва БРИКС бозорларига йўналтиришни якунламоқда — Мишустин
Россия савдони ЕОИИ ва БРИКС бозорларига йўналтиришни якунламоқда — Мишустин
Sputnik Ўзбекистон
Россия савдосини ЕОИИ, МДҲ, БРИКС ва ШҲТ бозорларига йўналтириш якунланмоқда, деди Мишустин. Дўстона давлатларнинг ташқи савдодаги улуши 85 фоиз, экспортда миллий валюталарда ҳисоб-китоблар улуши 91 фоиздан ошган.
2026-11-16T17:37+0500
2026-11-16T17:37+0500
2026-11-16T17:37+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
форум
михаил мишустин
шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт)
брикс (brics)
экспорт
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/10/62048122_0:0:3085:1736_1920x0_80_0_0_4c8523534de0af7bdaf3e69b1cdf1e8a.jpg
ТОШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Россия ташқи савдосини ЕОИИ, МДҲ, БРИКС ва ШҲТ мамлакатларининг истиқболли бозорларига йўналтириш жараёни якунланмоқда. Бу ҳақда Россия бош вазири Михаил Мишустин Москвада бўлиб ўтаётган "Россияда ишлаб чиқарилган" халқаро экспорт форумида маълум қилди.Унинг сўзларига кўра, Россия ташқи савдо айланмасида дўстона давлатларнинг улуши қарийб 85 фоизни ташкил этмоқда.Шунингдек, миллий валюталарда ҳисоб-китоб қилиш улуши ҳам ошмоқда. Жорий йил август ойида бу кўрсаткич Россия экспортида 91 фоиздан ошган, импортда эса қарийб 89 фоизга етган.ЕОИИ билан савдо қандай ўзгарди?Аввалроқ Мишустин 2026 йилнинг январь–май ойларида Россиянинг ЕОИИ мамлакатлари билан савдоси 10 фоизга ўсганини маълум қилган эди.Шу билан бирга, Россия хомашё ва энергетикага боғлиқ бўлмаган маҳсулотлар экспортини ҳам кенгайтирмоқда. Мишустиннинг сўзларига кўра, бундай маҳсулотлар мамлакат умумий экспортининг қарийб 35 фоизини ташкил этмоқда.Бош вазир Россия компаниялари хорижий ҳамкорлар билан қўшма ишлаб чиқариш корхоналарини ташкил этиш, маҳсулотларни маҳаллийлаштириш ва технологик ҳамкорликни кенгайтиришга эътибор қаратаётганини таъкидлади.
https://sputniknews.uz/20261002/mishustin-eoii-60920071.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/10/62048122_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_7a0a15109a5cbc109e0214e62d6f07b9.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еоии, форум, михаил мишустин, шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт), брикс (brics), экспорт
еоии, форум, михаил мишустин, шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт), брикс (brics), экспорт
Россия савдони ЕОИИ ва БРИКС бозорларига йўналтиришни якунламоқда — Мишустин
Россия ташқи савдосида дўстона давлатларнинг улуши 85 фоизга етган. ЕОИИ мамлакатлари билан савдо эса йилнинг беш ойида 10 фоизга ўсган.
ТОШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik.
Россия ташқи савдосини ЕОИИ, МДҲ, БРИКС ва ШҲТ мамлакатларининг истиқболли бозорларига йўналтириш жараёни якунланмоқда. Бу ҳақда Россия бош вазири Михаил Мишустин Москвада бўлиб ўтаётган "Россияда ишлаб чиқарилган" халқаро экспорт форумида маълум қилди
.
"Умуман олганда, савдони Евроосиё иқтисодий иттифоқи, МДҲ, БРИКС ва Шанхай ҳамкорлик ташкилоти мамлакатларининг янада истиқболли бозорларига йўналтириш якунланмоқда", — деди Мишустин.
Унинг сўзларига кўра, Россия ташқи савдо айланмасида дўстона давлатларнинг улуши қарийб 85 фоизни ташкил этмоқда.
Шунингдек, миллий валюталарда ҳисоб-китоб қилиш улуши ҳам ошмоқда. Жорий йил август ойида бу кўрсаткич Россия экспортида 91 фоиздан ошган, импортда эса қарийб 89 фоизга етган.
ЕОИИ билан савдо қандай ўзгарди?
Аввалроқ Мишустин 2026 йилнинг январь–май ойларида Россиянинг ЕОИИ мамлакатлари билан савдоси 10 фоизга ўсганини маълум қилган эди.
Унинг таъкидлашича, 2025 йилда иттифоқ мамлакатлари ўртасидаги ўзаро савдо ҳажми 7,5 триллион рублни ташкил этган.
Шу билан бирга, Россия хомашё ва энергетикага боғлиқ бўлмаган маҳсулотлар экспортини ҳам кенгайтирмоқда. Мишустиннинг сўзларига кўра, бундай маҳсулотлар мамлакат умумий экспортининг қарийб 35 фоизини ташкил этмоқда.
Бош вазир Россия компаниялари хорижий ҳамкорлар билан қўшма ишлаб чиқариш корхоналарини ташкил этиш, маҳсулотларни маҳаллийлаштириш ва технологик ҳамкорликни кенгайтиришга эътибор қаратаётганини таъкидлади.