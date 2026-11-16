https://sputniknews.uz/20261116/oqituvchilar-kasb-sinov-natijalar-62045327.html
Ўқитувчилар касбий синовдан қандай ўтди: фанлар ва стаж бўйича натижалар
Ўқитувчилар касбий синовдан қандай ўтди: фанлар ва стаж бўйича натижалар
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда 2024–2026 йилларда 47 936 нафар педагог касбий сертификатлашга жалб этилди. Фанлар кесимида натижалар катта фарқ қилди: информатикада 19,2%, ҳуқуқда 75,1%. Стаж ва баллар бўйича батафсил таҳлил.
2026-11-16T16:26+0500
2026-11-16T16:26+0500
2026-11-16T16:26+0500
сертификат
ўқитувчилар
мактаб
таълим
ўзбекистон
рус тили
тест синовлари
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/02/14/22857048_0:20:3068:1746_1920x0_80_0_0_9c63718148d409b6052631466a248413.jpg
ТОШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Ўзбекистонда 2024–2026 йилларда касбий сертификатлаш синовларига жалб этилган 47 936 нафар педагогнинг 18 079 нафари (37,7 фоизи) сертификат олган. Бу ҳақда Таълим сифатини таъминлаш миллий агентлигининг таҳлилида маълум қилинди.Синовга жалб этилганларнинг 29 857 нафари (62,3 фоизи) сертификат ололмаган. Яна бир эътиборли жиҳат — 7 560 нафар педагог имтиҳонга умуман келмаган.Қайси фан ўқитувчилари юқори натижа кўрсатди?Фанлар кесимида катта тафовут кузатилган. Энг юқори натижа давлат ва ҳуқуқ асослари ўқитувчиларида қайд этилган — 75,1 фоиз. Инглиз тили ва тарих ўқитувчиларининг эса 56,6 фоизи сертификат олган.Энг паст кўрсаткичлар қуйидаги фанларда кузатилган:Информатика, физика ва биология фанлари бўйича жами 6 957 нафар педагогдан фақат 1 554 нафари (22,3 фоизи) сертификат олган.Бошланғич таълим йўналишида эса 7 420 нафар педагог синовга жалб этилган бўлиб, уларнинг 30,7 фоизи муваффақиятга эришган.Тажрибали ўқитувчилар нега пастроқ натижа кўрсатган?Таҳлилда педагогик иш стажи билан имтиҳон натижалари ўртасида ҳам сезиларли фарқ аниқланган.Агентлик мутахассислари бу ҳолатни тажрибали педагогларнинг компьютерда ўтказиладиган имтиҳон шаклига мослашишда қийналиши ёки фан бўйича билимларни мунтазам янгилаш имкониятлари билан боғлиқ бўлиши мумкинлигини қайд этган.1 676 нафар педагогга битта тўғри жавоб етмаганҲисоботда яна бир қизиқ жиҳат келтирилган. Синовда қатнашиб, ўтиш балини тўплай олмаган 23 960 нафар педагогнинг 5 406 нафарига сертификат олиш учун атиги 1–3 та тўғри жавоб етмаган.Сертификат олган педагогларнинг 70,2 фоизи 56–70 балл оралиғида натижа кўрсатган. 86 ва ундан юқори балл тўплаганлар эса атиги 608 нафарни ташкил этган.
https://sputniknews.uz/20260930/pedagog-maktab-bogcha-ozgarish-60851167.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/02/14/22857048_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_3adc9292d010dfc42e2b207a38a210e2.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сертификат, ўқитувчилар, мактаб, таълим, ўзбекистон, рус тили, тест синовлари
сертификат, ўқитувчилар, мактаб, таълим, ўзбекистон, рус тили, тест синовлари
Ўқитувчилар касбий синовдан қандай ўтди: фанлар ва стаж бўйича натижалар
Касбий сертификатлашда информатика, физика ва биология ўқитувчиларининг 22,3 фоизи сертификат олди. Стаж бўйича ҳам катта фарқ бор.
ТОШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik.
Ўзбекистонда 2024–2026 йилларда касбий сертификатлаш синовларига жалб этилган 47 936 нафар педагогнинг 18 079 нафари (37,7 фоизи) сертификат олган. Бу ҳақда Таълим сифатини таъминлаш миллий агентлигининг таҳлилида маълум қилинди
.
Синовга жалб этилганларнинг 29 857 нафари (62,3 фоизи) сертификат ололмаган. Яна бир эътиборли жиҳат — 7 560 нафар педагог имтиҳонга умуман келмаган.
Касбий сертификат олиш учун 50 та топшириқдан камида 28 тасига тўғри жавоб бериш, яъни 100 баллдан 56 балл тўплаш талаб этилади.
Қайси фан ўқитувчилари юқори натижа кўрсатди?
Фанлар кесимида катта тафовут кузатилган. Энг юқори натижа давлат ва ҳуқуқ асослари ўқитувчиларида қайд этилган — 75,1 фоиз. Инглиз тили ва тарих ўқитувчиларининг эса 56,6 фоизи сертификат олган.
Энг паст кўрсаткичлар қуйидаги фанларда кузатилган:
Информатика ва ахборот технологиялари — 19,2%;
Рус тили ва адабиёти — 21,8%;
Бошланғич таълим — 30,7%.
Информатика, физика ва биология фанлари бўйича жами 6 957 нафар педагогдан фақат 1 554 нафари (22,3 фоизи) сертификат олган.
Бошланғич таълим йўналишида эса 7 420 нафар педагог синовга жалб этилган бўлиб, уларнинг 30,7 фоизи муваффақиятга эришган.
Тажрибали ўқитувчилар нега пастроқ натижа кўрсатган?
Таҳлилда педагогик иш стажи билан имтиҳон натижалари ўртасида ҳам сезиларли фарқ аниқланган.
Бир йилдан кам стажга эга ўқитувчиларнинг 45,2 фоизи касбий сертификат олган. 20 йил ва ундан ортиқ тажрибага эга педагоглар орасида бу кўрсаткич атиги 19,2 фоизни ташкил этган.
Агентлик мутахассислари бу ҳолатни тажрибали педагогларнинг компьютерда ўтказиладиган имтиҳон шаклига мослашишда қийналиши ёки фан бўйича билимларни мунтазам янгилаш имкониятлари билан боғлиқ бўлиши мумкинлигини қайд этган.
1 676 нафар педагогга битта тўғри жавоб етмаган
Ҳисоботда яна бир қизиқ жиҳат келтирилган. Синовда қатнашиб, ўтиш балини тўплай олмаган 23 960 нафар педагогнинг 5 406 нафарига сертификат олиш учун атиги 1–3 та тўғри жавоб етмаган.
Шундан 1 676 нафари 54 балл тўплаган — улар сертификат олиши учун яна битта саволга тўғри жавоб бериши кифоя эди.
Сертификат олган педагогларнинг 70,2 фоизи 56–70 балл оралиғида натижа кўрсатган. 86 ва ундан юқори балл тўплаганлар эса атиги 608 нафарни ташкил этган.
Таҳлил 2026 йил 8 сентябрь ҳолатидаги маълумотлар асосида тайёрланган. Унда мамлакатдаги барча педагоглар эмас, касбий сертификатлашга жалб этилганлар натижалари ўрганилган.