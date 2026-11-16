https://sputniknews.uz/20261116/jizzakh-tungi-klub-axloq-reklama-62034732.html
Жиззахда тунги клубларнинг ахлоққа зид 500 га яқин реклама ролиги ўчирилди
Жиззахда тунги клубларнинг ахлоққа зид 500 га яқин реклама ролиги ўчирилди
Sputnik Ўзбекистон
Жиззахда икки тунги клубнинг Instagram* саҳифаларидан ахлоқ ва маънавият нормаларига зид 500 га яқин реклама ролиги ўчирилди. Рақобат қўмитаси маълумотига кўра, саҳифаларнинг 120 мингдан ортиқ обуначиси бор.
2026-11-16T10:38+0500
2026-11-16T10:38+0500
2026-11-16T10:38+0500
реклама
рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитаси
ижтимоий тармоқ
қонунчилик
аҳлоқ-одоб
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ТОШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Жиззах шаҳридаги икки тунги клубнинг Instagram* саҳифаларидан ахлоқ ва маънавият нормаларига зид деб топилган 500 га яқин реклама ролиги олиб ташланди. Бу ҳақда Рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитаси хабар берди.Қўмитанинг Жиззах вилояти ҳудудий бошқармаси сентябрь–октябрь ойларида "JIZZAX LEADER FOOD" ҳамда "АЗИЗ БОҒИШАМОЛ КЛУБ" МЧЖларга қарашли тунги клубларнинг ижтимоий тармоқлардаги рекламаларини ўрганди.Мазкур рекламалар юзасидан Республика Маънавият ва маърифат марказининг Жиззах вилояти бўлимидан хулоса олинди. Унга кўра, роликлар "Реклама тўғрисида"ги қонуннинг 16-моддаси талабларига зид деб топилди.Натижада ҳар икки тунги клубнинг Instagram* саҳифаларидан қонун талабларига зид реклама материаллари олиб ташланди.Қўмита маълумотига кўра, ушбу саҳифаларнинг жами 120 мингдан ортиқ обуначиси номақбул рекламалар таъсиридан ҳимояланган.* Meta (Instagram ижтимоий тармоғи) фаолияти Россияда экстремистик фаолият сифатида тақиқланган.
https://sputniknews.uz/20261109/bloger-reklama-tekshiruv-61846654.html
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реклама, рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитаси , ижтимоий тармоқ, қонунчилик, аҳлоқ-одоб
реклама, рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитаси , ижтимоий тармоқ, қонунчилик, аҳлоқ-одоб
Жиззахда тунги клубларнинг ахлоққа зид 500 га яқин реклама ролиги ўчирилди
Икки тунги клубнинг Instagram* саҳифаларида миллий қадриятлар ва ахлоқ нормаларига зид тасвирлардан фойдаланилгани аниқланди.
ТОШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik.
Жиззах шаҳридаги икки тунги клубнинг Instagram* саҳифаларидан ахлоқ ва маънавият нормаларига зид деб топилган 500 га яқин реклама ролиги олиб ташланди. Бу ҳақда Рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитаси хабар берди
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Қўмитанинг Жиззах вилояти ҳудудий бошқармаси сентябрь–октябрь ойларида "JIZZAX LEADER FOOD" ҳамда "АЗИЗ БОҒИШАМОЛ КЛУБ" МЧЖларга қарашли тунги клубларнинг ижтимоий тармоқлардаги рекламаларини ўрганди.
Текширув давомида 500 га яқин видеороликда миллий ва оилавий анъаналарга, шунингдек, умумэътироф этилган ахлоқ ва маънавият нормаларига зид тасвир ва образлардан фойдаланилгани аниқланди.
Мазкур рекламалар юзасидан Республика Маънавият ва маърифат марказининг Жиззах вилояти бўлимидан хулоса олинди. Унга кўра, роликлар "Реклама тўғрисида"ги қонуннинг 16-моддаси талабларига зид деб топилди.
Натижада ҳар икки тунги клубнинг Instagram* саҳифаларидан қонун талабларига зид реклама материаллари олиб ташланди.
Қўмита маълумотига кўра, ушбу саҳифаларнинг жами 120 мингдан ортиқ обуначиси номақбул рекламалар таъсиридан ҳимояланган.
* Meta (Instagram ижтимоий тармоғи) фаолияти Россияда экстремистик фаолият сифатида тақиқланган.