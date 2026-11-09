https://sputniknews.uz/20261109/bloger-reklama-tekshiruv-61846654.html
Хонандалар, актёрлар ва спортчиларнинг рекламалари текширилмоқда — 12 блогер жазоланди
Хонандалар, актёрлар ва спортчиларнинг рекламалари текширилмоқда — 12 блогер жазоланди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда машҳур хонандалар, актёрлар ва спортчиларнинг ижтимоий тармоқлардаги рекламалари текширилмоқда. Рақобат қўмитаси 110 блогерни мониторингга олиб, улардан 12 нафарига маъмурий жавобгарлик чораларини қўллади.
2026-11-09T11:09+0500
2026-11-09T11:09+0500
2026-11-09T11:09+0500
реклама
қонунчилик
рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитаси
блогер
маъмурий баённома
ижтимоий тармоқ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/09/61846199_0:135:1448:950_1920x0_80_0_0_db52589a76bc013d6e83fba374f3e0d1.png
ТОШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Ўзбекистонда машҳур хонандалар, актёр ва актрисалар, шунингдек, спортчиларнинг ижтимоий тармоқлардаги рекламалари мунтазам текширилмоқда. Бу ҳақда Рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитаси хабар берди.Қўмита таниқли шахсларнинг алоҳида рўйхатини шакллантириб, уларнинг ижтимоий тармоқларда жойлаштираётган реклама материаллари қонунчилик талабларига қанчалик мувофиқлигини мониторинг қилмоқда.Мониторинг давомида 12 нафар блогер қонунчилик талабларига зид реклама жойлаштиргани аниқланди. Уларнинг барчасига нисбатан маъмурий жавобгарлик чоралари қўлланилди.Қўмита реклама берувчилар, уни тайёрловчилар ва тарқатувчиларни, жумладан, блогерлар ҳамда машҳур шахсларни қонунчилик талабларига қатъий риоя қилишга чақирди.Хусусан, рекламада ҳаққоний ва ишончли маълумотлардан фойдаланиш, истеъмолчиларни чалғитувчи ёки товар ва хизматлар ҳақида нотўғри тасаввур уйғотувчи ахборотларни тарқатмаслик талаб этилади.Рақобат қўмитаси ижтимоий тармоқлардаги рекламалар устидан назоратни янада кучайтиришини маълум қилди.
https://sputniknews.uz/20260810/bad-reklama-qonun-59595524.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/09/61846199_0:0:1448:1086_1920x0_80_0_0_92b6c1ad05c84421d6f0adc31792a0fd.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
реклама, қонунчилик, рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитаси , блогер, маъмурий баённома, ижтимоий тармоқ
реклама, қонунчилик, рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитаси , блогер, маъмурий баённома, ижтимоий тармоқ
Хонандалар, актёрлар ва спортчиларнинг рекламалари текширилмоқда — 12 блогер жазоланди
Рақобат қўмитаси хонанда, актёр ва спортчилар рекламаларини текширмоқда. Қонунни бузган 12 блогер жавобгарликка тортилди.
ТОШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik.
Ўзбекистонда машҳур хонандалар, актёр ва актрисалар, шунингдек, спортчиларнинг ижтимоий тармоқлардаги рекламалари мунтазам текширилмоқда. Бу ҳақда Рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитаси хабар берди
.
Қўмита таниқли шахсларнинг алоҳида рўйхатини шакллантириб, уларнинг ижтимоий тармоқларда жойлаштираётган реклама материаллари қонунчилик талабларига қанчалик мувофиқлигини мониторинг қилмоқда.
Бундан ташқари, ижтимоий тармоқларда фаолият юритаётган 110 нафар блогер рўйхати шакллантирилган. Уларнинг саҳифаларидаги рекламалар ҳар куни текшириб борилмоқда.
Мониторинг давомида 12 нафар блогер қонунчилик талабларига зид реклама жойлаштиргани аниқланди. Уларнинг барчасига нисбатан маъмурий жавобгарлик чоралари қўлланилди.
Қўмита реклама берувчилар, уни тайёрловчилар ва тарқатувчиларни, жумладан, блогерлар ҳамда машҳур шахсларни қонунчилик талабларига қатъий риоя қилишга чақирди.
Хусусан, рекламада ҳаққоний ва ишончли маълумотлардан фойдаланиш, истеъмолчиларни чалғитувчи ёки товар ва хизматлар ҳақида нотўғри тасаввур уйғотувчи ахборотларни тарқатмаслик талаб этилади.
Рақобат қўмитаси ижтимоий тармоқлардаги рекламалар устидан назоратни янада кучайтиришини маълум қилди.