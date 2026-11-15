https://sputniknews.uz/20261115/uzbekistan-gimnastikachilar-sco-kubok-bronza-62022069.html
Ўзбекистон гимнастикачилари Москвадаги ШҲТ кубогида иккита бронза олди
Ўзбекистон гимнастикачилари Москвадаги ШҲТ кубогида иккита бронза олди
Sputnik Ўзбекистон
Москвада ўтаётган ШҲТ Очиқ кубогида Ўзбекистон бадиий гимнастикачилари иккита бронза медални қўлга киритди. Ясмина Зуфарова шахсий кўпкурашда, терма жамоа эса гуруҳли баҳсларда учинчи бўлди. Финаллар 15 ноябрда.
2026-11-15T09:23+0500
2026-11-15T09:23+0500
2026-11-15T09:24+0500
спорт
гимнастика
гимнастикачи
москва
шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт)
мусобақа
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/0f/62021889_0:2:1280:722_1920x0_80_0_0_f2f0cd237c710b8bc3881c036050d9eb.jpg
ТОШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Ўзбекистон бадиий гимнастикачилари Москвада ўтаётган ШҲТ Очиқ кубогида иккита бронза медални қўлга киритди. Бу ҳақда "Небесная грация" бадиий гимнастика академияси матбуот хизмати хабар берди.14 ноябрь куни якунланган ўсмир қизлар ўртасидаги шахсий кўпкураш баҳсларида Ясмина Зуфарова учинчи ўринни эгаллади.Ушбу йўналишда россиялик Александра Кирюшина олтин, беларуслик Ксения Евдокимова кумуш медалга сазовор бўлди.Мусобақа олдидан эълон қилинган рўйхатда Ўзбекистоннинг бадиий гимнастика бўйича вакиллари сифатида Ясмина Зуфаровадан ташқари Настарин Давлатова, Асалбегим Бобомуродова, Камалия Рустамова, Самира Юсупова, Диляра Шамсутдинова ва Ева Субботина кўрсатилган.Бадиий гимнастика бўйича мусобақалар Москва шаҳрида 13–15 ноябрь кунлари ўтказилмоқда. Уларда Ўзбекистон, Россия, Беларусь, Арманистон, Сербия ва Куба гимнастикачилари иштирок этмоқда.ШҲТ Очиқ кубоги доирасида бошқа спорт турлари бўйича мусобақалар ҳам давом этади.
https://sputniknews.uz/20261004/aichi-nagoya-uzbekistan-natija-60945531.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/0f/62021889_159:0:1123:723_1920x0_80_0_0_9bf47871bfe329ce42713f4a96df6cec.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, гимнастика, гимнастикачи, москва, шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт), мусобақа
спорт, гимнастика, гимнастикачи, москва, шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт), мусобақа
Ўзбекистон гимнастикачилари Москвадаги ШҲТ кубогида иккита бронза олди
09:23 15.11.2026 (янгиланди: 09:24 15.11.2026)
Москвадаги ШҲТ Очиқ кубогида Ясмина Зуфарова шахсий, Ўзбекистон терма жамоаси эса гуруҳли кўпкурашда бронза медалини олди.
ТОШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik.
Ўзбекистон бадиий гимнастикачилари Москвада ўтаётган ШҲТ Очиқ кубогида иккита бронза медални қўлга киритди. Бу ҳақда "Небесная грация" бадиий гимнастика академияси матбуот хизмати хабар берди
.
14 ноябрь куни якунланган ўсмир қизлар ўртасидаги шахсий кўпкураш баҳсларида Ясмина Зуфарова учинчи ўринни эгаллади.
Ушбу йўналишда россиялик Александра Кирюшина олтин, беларуслик Ксения Евдокимова кумуш медалга сазовор бўлди.
Гуруҳли кўпкураш мусобақаларида ҳам Ўзбекистон терма жамоаси бронза медални қўлга киритди. Биринчи ўринни Беларусь, иккинчи ўринни Россия жамоаси эгаллади.
Мусобақа олдидан эълон қилинган рўйхатда Ўзбекистоннинг бадиий гимнастика бўйича вакиллари сифатида Ясмина Зуфаровадан ташқари Настарин Давлатова, Асалбегим Бобомуродова, Камалия Рустамова, Самира Юсупова, Диляра Шамсутдинова ва Ева Субботина кўрсатилган.
Бадиий гимнастика бўйича мусобақалар Москва шаҳрида 13–15 ноябрь кунлари ўтказилмоқда. Уларда Ўзбекистон, Россия, Беларусь, Арманистон, Сербия ва Куба гимнастикачилари иштирок этмоқда.
ШҲТ Очиқ кубоги доирасида бошқа спорт турлари бўйича мусобақалар ҳам давом этади.