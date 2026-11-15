https://sputniknews.uz/20261115/russia-ish-kirish-ozbekistonliklar-62027245.html
Россияга ишлаш учун киришларнинг қарийб ярми ўзбекистонликлар ҳиссасига тўғри келди
Россияга ишлаш учун киришларнинг қарийб ярми ўзбекистонликлар ҳиссасига тўғри келди
Sputnik Ўзбекистон
2026 йилнинг тўққиз ойида Россияга ишлаш мақсадида қилинган хорижий сафарларнинг қарийб ярми Ўзбекистон ҳиссасига тўғри келди. 15.11.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-11-15T13:47+0500
2026-11-15T13:47+0500
2026-11-15T13:47+0500
миграция
мигрантлар
пул жўнатмалари
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/13/24667876_0:230:2827:1820_1920x0_80_0_0_16ef945234aff3c7fbbeca92031a19b4.jpg
ТОШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Ўзбекистон фуқаролари 2026 йилнинг январь–сентябрь ойларида Россияга ишлаш мақсадида 1 535 026 марта сафар қилган. Бу кўрсаткич бўйича улар хорижликлар орасида биринчи ўринни эгаллади, деб хабар бермоқда РИА Новости.Ушбу даврда хорижликларнинг Россияга ишлаш мақсадида кириши 3,2 миллион мартадан ошган. Шундан қарийб 48 фоизи Ўзбекистон фуқаролари ҳиссасига тўғри келади.Айни пайтда Ўзбекистон фуқароларининг Россияга ишлаш мақсадида боришлари камайган. 2025 йилнинг дастлабки тўққиз ойида 1 771 406 та шундай сафар қайд этилган бўлса, жорий йилда улар сони 236 380 тага ёки 13,3 фоизга қисқарган.Россияга ишлаш учун боришлар сони камайганига қарамай, 2026 йилнинг биринчи ярмида Россиядан пул ўтказмалари ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 8,8 фоизга кўпайган.Жорий йилнинг биринчи чорагида Россиянинг Ўзбекистонга хориждан келиб тушган жами пул ўтказмаларидаги улуши 72,4 фоизни ташкил этган.
https://sputniknews.uz/20261110/russia-migratsiya-ozgarishlar-61907221.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/13/24667876_47:0:2778:2048_1920x0_80_0_0_7a3db41424b2ef39061719869daa6dab.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
миграция, мигрантлар, пул жўнатмалари, россия
миграция, мигрантлар, пул жўнатмалари, россия
Россияга ишлаш учун киришларнинг қарийб ярми ўзбекистонликлар ҳиссасига тўғри келди
2026 йилнинг тўққиз ойида Россияга ишлаш мақсадида қилинган хорижий сафарларнинг қарийб ярми Ўзбекистон ҳиссасига тўғри келди.
ТОШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik.
Ўзбекистон фуқаролари 2026 йилнинг январь–сентябрь ойларида Россияга ишлаш мақсадида 1 535 026 марта сафар қилган. Бу кўрсаткич бўйича улар хорижликлар орасида биринчи ўринни эгаллади, деб хабар бермоқда
РИА Новости.
Ушбу даврда хорижликларнинг Россияга ишлаш мақсадида кириши 3,2 миллион мартадан ошган. Шундан қарийб 48 фоизи Ўзбекистон фуқаролари ҳиссасига тўғри келади.
Кўрсаткич бўйича иккинчи ўринни Тожикистон фуқаролари эгаллади — 665 892 та сафар. Кейинги ўринларда Қирғизистон (385 169), Қозоғистон (176 037) ва Хитой (127 176) фуқаролари жойлашди.
Айни пайтда Ўзбекистон фуқароларининг Россияга ишлаш мақсадида боришлари камайган. 2025 йилнинг дастлабки тўққиз ойида 1 771 406 та шундай сафар қайд этилган бўлса, жорий йилда улар сони 236 380 тага ёки 13,3 фоизга қисқарган.
Россияга ишлаш учун боришлар сони камайганига қарамай, 2026 йилнинг биринчи ярмида Россиядан пул ўтказмалари ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 8,8 фоизга кўпайган.
Жорий йилнинг биринчи чорагида Россиянинг Ўзбекистонга хориждан келиб тушган жами пул ўтказмаларидаги улуши 72,4 фоизни ташкил этган.