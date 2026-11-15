Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261115/max-uzbek-interfeys-taqdimot-62024357.html
MAX мессенжерининг ўзбекча интерфейси тақдим этилди — Ўзбекистонда 4 млн фойдаланувчи
MAX мессенжерининг ўзбекча интерфейси тақдим этилди — Ўзбекистонда 4 млн фойдаланувчи
Sputnik Ўзбекистон
Москвада MAX мессенжерининг ўзбекча интерфейси тақдим этилди. Ўзбекистон унинг энг йирик хорижий бозори ҳисобланади. Мамлакатда 4 млн фойдаланувчи бор, улар ҳар куни 11,7 млн хабар ва 1,3 млн қўнғироқ амалга оширади.
2026-11-15T10:58+0500
2026-11-15T10:58+0500
ижтимоий тармоқ
интернет
рақамли технологиялар
ўзбекистон
россия
ўзбек тили
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/0f/62021527_0:0:950:534_1920x0_80_0_0_70a7ff3f6458e13d2570e241c8af8e51.jpg
ТОШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Россиянинг VK компанияси ишлаб чиққан MAX мессенжерининг ўзбек тилидаги интерфейси Москвада тақдим этилди. Бу ҳақда "Дунё" ахборот агентлиги хабар берди.Тақдимотда Ўзбекистон ОАВ вакиллари ва соҳа мутахассислари иштирок этди. Унда платформанинг имкониятлари, ривожланиши ва хавфсизлик чоралари ҳақида маълумот берилди.MAX вакилларининг маълумотига кўра:Шунингдек, платформада икки босқичли аутентификация, махфийлик созламалари ва фирибгарликдан ҳимояланиш воситалари назарда тутилган.MAX мессенжерига ўзбек тилидаги интерфейс 2026 йил августида қўшилган.
https://sputniknews.uz/20261109/vk-bloger-mualliflar-daromad-taklif-61868784.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/0f/62021527_119:0:832:535_1920x0_80_0_0_c71665948d1add88b36ec93c6f42d0b0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ижтимоий тармоқ, интернет, рақамли технологиялар, ўзбекистон, россия, ўзбек тили
ижтимоий тармоқ, интернет, рақамли технологиялар, ўзбекистон, россия, ўзбек тили

MAX мессенжерининг ўзбекча интерфейси тақдим этилди — Ўзбекистонда 4 млн фойдаланувчи

10:58 15.11.2026
© ИА "Дунё"Узбекоязычную версию мессенджера MAX представили в Москве
Узбекоязычную версию мессенджера MAX представили в Москве - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.11.2026
© ИА "Дунё"
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон MAX мессенжерининг энг йирик хорижий бозори бўлиб, мамлакатда платформа фойдаланувчилари сони 4 миллионга етган.
ТОШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Россиянинг VK компанияси ишлаб чиққан MAX мессенжерининг ўзбек тилидаги интерфейси Москвада тақдим этилди. Бу ҳақда "Дунё" ахборот агентлиги хабар берди.
Тақдимотда Ўзбекистон ОАВ вакиллари ва соҳа мутахассислари иштирок этди. Унда платформанинг имкониятлари, ривожланиши ва хавфсизлик чоралари ҳақида маълумот берилди.
MAX вакилларининг маълумотига кўра:
Мессенжернинг 11,5 миллион хорижий фойдаланувчисидан 4 миллиони Ўзбекистон ҳиссасига тўғри келади;
Ўзбекистон MAX фойдаланувчилари сони бўйича хорижий давлатлар орасида биринчи ўринда туради;
Мамлакатда ҳар куни MAX орқали 11,7 миллион хабар юборилади;
Кунига 1,3 миллион аудио ва видео қўнғироқ амалга оширилади.
Мессенжерда чатлар, каналлар, аудио ва видео қўнғироқлар, 4 ГБ гача бўлган файлларни юбориш ҳамда овозли хабарларни матнга айлантириш имкониятлари мавжуд.
Шунингдек, платформада икки босқичли аутентификация, махфийлик созламалари ва фирибгарликдан ҳимояланиш воситалари назарда тутилган.
MAX мессенжерига ўзбек тилидаги интерфейс 2026 йил августида қўшилган.
Страница социальной сети Вконтакте на экране компьютера - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.11.2026
III Россия-Ўзбекистон медиафоруми
VK ўзбекистонлик блогер ва муаллифларга контентдан даромад олишни таклиф қилди
9 Ноябр, 16:07
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0