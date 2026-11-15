https://sputniknews.uz/20261115/max-uzbek-interfeys-taqdimot-62024357.html
MAX мессенжерининг ўзбекча интерфейси тақдим этилди — Ўзбекистонда 4 млн фойдаланувчи
MAX мессенжерининг ўзбекча интерфейси тақдим этилди — Ўзбекистонда 4 млн фойдаланувчи
Sputnik Ўзбекистон
Москвада MAX мессенжерининг ўзбекча интерфейси тақдим этилди. Ўзбекистон унинг энг йирик хорижий бозори ҳисобланади. Мамлакатда 4 млн фойдаланувчи бор, улар ҳар куни 11,7 млн хабар ва 1,3 млн қўнғироқ амалга оширади.
2026-11-15T10:58+0500
2026-11-15T10:58+0500
2026-11-15T10:58+0500
ижтимоий тармоқ
интернет
рақамли технологиялар
ўзбекистон
россия
ўзбек тили
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/0f/62021527_0:0:950:534_1920x0_80_0_0_70a7ff3f6458e13d2570e241c8af8e51.jpg
ТОШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Россиянинг VK компанияси ишлаб чиққан MAX мессенжерининг ўзбек тилидаги интерфейси Москвада тақдим этилди. Бу ҳақда "Дунё" ахборот агентлиги хабар берди.Тақдимотда Ўзбекистон ОАВ вакиллари ва соҳа мутахассислари иштирок этди. Унда платформанинг имкониятлари, ривожланиши ва хавфсизлик чоралари ҳақида маълумот берилди.MAX вакилларининг маълумотига кўра:Шунингдек, платформада икки босқичли аутентификация, махфийлик созламалари ва фирибгарликдан ҳимояланиш воситалари назарда тутилган.MAX мессенжерига ўзбек тилидаги интерфейс 2026 йил августида қўшилган.
https://sputniknews.uz/20261109/vk-bloger-mualliflar-daromad-taklif-61868784.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/0f/62021527_119:0:832:535_1920x0_80_0_0_c71665948d1add88b36ec93c6f42d0b0.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ижтимоий тармоқ, интернет, рақамли технологиялар, ўзбекистон, россия, ўзбек тили
ижтимоий тармоқ, интернет, рақамли технологиялар, ўзбекистон, россия, ўзбек тили
MAX мессенжерининг ўзбекча интерфейси тақдим этилди — Ўзбекистонда 4 млн фойдаланувчи
Ўзбекистон MAX мессенжерининг энг йирик хорижий бозори бўлиб, мамлакатда платформа фойдаланувчилари сони 4 миллионга етган.
ТОШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik.
Россиянинг VK компанияси ишлаб чиққан MAX мессенжерининг ўзбек тилидаги интерфейси Москвада тақдим этилди. Бу ҳақда "Дунё" ахборот агентлиги хабар берди
.
Тақдимотда Ўзбекистон ОАВ вакиллари ва соҳа мутахассислари иштирок этди. Унда платформанинг имкониятлари, ривожланиши ва хавфсизлик чоралари ҳақида маълумот берилди.
MAX вакилларининг маълумотига кўра:
Мессенжернинг 11,5 миллион хорижий фойдаланувчисидан 4 миллиони Ўзбекистон ҳиссасига тўғри келади;
Ўзбекистон MAX фойдаланувчилари сони бўйича хорижий давлатлар орасида биринчи ўринда туради;
Мамлакатда ҳар куни MAX орқали 11,7 миллион хабар юборилади;
Кунига 1,3 миллион аудио ва видео қўнғироқ амалга оширилади.
Мессенжерда чатлар, каналлар, аудио ва видео қўнғироқлар, 4 ГБ гача бўлган файлларни юбориш ҳамда овозли хабарларни матнга айлантириш имкониятлари мавжуд.
Шунингдек, платформада икки босқичли аутентификация, махфийлик созламалари ва фирибгарликдан ҳимояланиш воситалари назарда тутилган.
MAX мессенжерига ўзбек тилидаги интерфейс 2026 йил августида қўшилган.