Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261115/islom-tsivilizatsiya-markaz-muzey-hamkorlik-62028608.html
Ислом цивилизацияси маркази дунёнинг энг йирик музейларидан бири билан ҳамкорлик қилмоқчи
Ислом цивилизацияси маркази дунёнинг энг йирик музейларидан бири билан ҳамкорлик қилмоқчи
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистондаги Ислом цивилизацияси маркази дунёнинг энг йирик музейларидан бири — Эрмитаж билан ҳамкорликни кенгайтирмоқчи. Томонлар қўлёзмаларни ўрганиш, қўшма кўргазмалар ва илмий лойиҳалар устида ишлашни режалаштирмоқда.
2026-11-15T15:23+0500
2026-11-15T15:23+0500
музей
россия
санкт-петербург
ислом цивилизацияси маркази
тарих
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/1f/56629499_0:132:2528:1554_1920x0_80_0_0_0491156e01208ceeb1e2b110c4c0781d.png
ТОШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Ўзбекистондаги Ислом цивилизацияси маркази дунёнинг энг йирик музейларидан бири — Россиянинг Давлат Эрмитажи билан ҳамкорлик меморандумини имзолашга тайёргарлик кўрмоқда. Бу ҳақда марказ директорининг илмий маслаҳатчиси Турсунали Қўзиев РИА Новостига маълум қилди.Қўзиев бу ҳақда Москвада 12–13 ноябрь кунлари ўтказилган III "Келажакни яратиб" халқаро симпозиуми доирасида сўзлаб берди.Ҳамкорликнинг асосий йўналишлари орасида қадимий қўлёзмалар, ёзма манбалар ва архив ҳужжатларини ўрганиш, археологик тадқиқотлар олиб бориш, рақамли музей коллекциялари ва мультимедиа дастурларини яратиш бор.Қўзиев Россия олимларининг Марказий Осиё тарихи, шарқ қўлёзмалари, исломшунослик, археология ва санъат тарихини ўрганиш борасидаги тажрибаси Ўзбекистон учун катта қизиқиш уйғотишини таъкидлади.Аввалроқ Эрмитаж мутахассислари Ислом цивилизацияси марказида реставрация бўлими ва тарихий осори атиқаларни ўрганиш ҳамда тиклашга мўлжалланган илмий лаборатория ташкил этиш бўйича таклифлар билдирган эди.
https://sputniknews.uz/20261109/islom-tsivilizatsiya-russia-markaz-dastur-61870043.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/1f/56629499_140:0:2388:1686_1920x0_80_0_0_adf44713eeae9b2ebe6ed83b5f204e96.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
музей, россия, санкт-петербург, ислом цивилизацияси маркази, тарих
музей, россия, санкт-петербург, ислом цивилизацияси маркази, тарих

Ислом цивилизацияси маркази дунёнинг энг йирик музейларидан бири билан ҳамкорлик қилмоқчи

15:23 15.11.2026
© Sputnik / Бахром ХатамовЦентр исламской цивилизации
Центр исламской цивилизации - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.11.2026
© Sputnik / Бахром Хатамов
Oбуна бўлиш
Марказ ва Россиянинг Давлат Эрмитажи ўртасида илмий тадқиқотлар, музей фаолияти ва кўргазмалар бўйича ҳамкорлик меморандумини имзолашга тайёргарлик кўрилмоқда.
ТОШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Ўзбекистондаги Ислом цивилизацияси маркази дунёнинг энг йирик музейларидан бири — Россиянинг Давлат Эрмитажи билан ҳамкорлик меморандумини имзолашга тайёргарлик кўрмоқда. Бу ҳақда марказ директорининг илмий маслаҳатчиси Турсунали Қўзиев РИА Новостига маълум қилди.
Қўзиев бу ҳақда Москвада 12–13 ноябрь кунлари ўтказилган III "Келажакни яратиб" халқаро симпозиуми доирасида сўзлаб берди.
Унинг таъкидлашича, мазкур келишув қўшма илмий тадқиқотлар ўтказиш, музей ва кўргазма лойиҳаларини амалга ошириш учун янги имкониятлар яратади.
Ҳамкорликнинг асосий йўналишлари орасида қадимий қўлёзмалар, ёзма манбалар ва архив ҳужжатларини ўрганиш, археологик тадқиқотлар олиб бориш, рақамли музей коллекциялари ва мультимедиа дастурларини яратиш бор.
Қўзиев Россия олимларининг Марказий Осиё тарихи, шарқ қўлёзмалари, исломшунослик, археология ва санъат тарихини ўрганиш борасидаги тажрибаси Ўзбекистон учун катта қизиқиш уйғотишини таъкидлади.
Ҳозирда марказ Россия Фанлар академиясининг Шарқ қўлёзмалари институти, Россия Миллий кутубхонаси, Қозон федерал университети, Россия мусулмонлари диний бошқармаси ва "Россия" миллий маркази билан ҳамкорлик қилмоқда.
Аввалроқ Эрмитаж мутахассислари Ислом цивилизацияси марказида реставрация бўлими ва тарихий осори атиқаларни ўрганиш ҳамда тиклашга мўлжалланган илмий лаборатория ташкил этиш бўйича таклифлар билдирган эди.

Маълумот учун: Санкт-Петербургда жойлашган Давлат Эрмитажи 1764 йилда ташкил этилган бўлиб, дунёнинг энг йирик бадиий ва маданий-тарихий музейларидан бири ҳисобланади. Унинг коллекциясида қадимий археологик топилмалар, ҳайкаллар, рангтасвир ва амалий санъат намуналари ҳамда бошқа маданий бойликларни ўз ичига олган қарийб 3 миллион экспонат сақланади.

КенгайтиришЙиғиштириш
Директор Центра исламской цивилизации Фирдавс Абдухаликов - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.11.2026
III Россия-Ўзбекистон медиафоруми
Ислом цивилизацияси ва "Россия" марказлари учун уч йиллик ҳамкорлик дастури таклиф этилди
9 Ноябр, 16:24
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0