Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261115/husiylar-saudi-arabia-hujum-62026220.html
Ҳусийларнинг Саудия Арабистонига ҳужумлари тўхтамаяпти — Ар-Риёдга ракеталар учирилди
Ҳусийларнинг Саудия Арабистонига ҳужумлари тўхтамаяпти — Ар-Риёдга ракеталар учирилди
Sputnik Ўзбекистон
Саудия Арабистонига ҳусийлар ҳужумлари давом этмоқда. Ар-Риёзга учирилган ракеталар уриб туширилди. Шу орада Эрон Ҳормуз бўғозида учта танкер минага урилганини, Баҳрайндаги АҚШ базасига дронлар учирганини маълум қилди.
2026-11-15T12:22+0500
2026-11-15T13:24+0500
дунё янгиликлари
ҳўрмуз бўғози
ақш – эрон можароси
саудия арабистони
ҳаво мудофаа тизими
нефть
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/0e/45180660_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_83837c8227c4575af16f1129419e2195.jpg
ТОШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Саудия Арабистони ҳаво мудофааси кучлари пойтахт Ар-Риёд томон учирилган иккита баллистик ракета ва мамлакатнинг шарқий ҳудудларида учта дронни уриб туширди. Бу ҳақда Reuters Саудия Арабистони бошчилигидаги ҳарбий коалиция маълумотига таяниб хабар берди.Ракеталар Ямандаги ҳусийлар томонидан учирилган. Ҳужумлар сўнгги кунларда Саудия Арабистонига қарши зарбалар кучайган бир пайтда содир бўлди.14 ноябрь куни ҳам Саудия Арабистони ҳаво мудофааси кучлари Ар-Риёд ва мамлакат жанубий ҳудудларида иккита дронни уриб туширган эди.Сўнгги ҳафталарда ҳусийлар Саудия Арабистони аэропортлари, портлари ва нефть объектларига зарбаларни кучайтирди. Бунга жавобан Саудия Арабистони Ямандаги ҳусийлар нишонларига ҳаво ҳужумларини кўпайтирмоқда.Форс кўрфазида ҳам вазият кескинлашмоқда.14 ноябрь куни Эрон ҳарбий-денгиз кучлари Ҳўрмуз бўғозида учта нефть танкери денгиз миналарига урилиб, ёнғин келиб чиққанини маълум қилди. Эрон томонига кўра, кемалардан иккитаси белгиланган чекловларни бузиб, тақиқланган йўналиш орқали ўтишга уринган. Ушбу хабарлар ҳозирча мустақил манбалар томонидан тасдиқланмаган.Баҳрайн Ички ишлар вазирлиги эса эҳтимолий таҳдидлар юзасидан икки марта огоҳлантириш эълон қилди ва аҳолини хавфсиз жойларга ўтишга чақирди.11 ноябрь куни Бирлашган Араб Амирликларининг Рас-ал-Хайма амирлиги яқинида Либерия байроғи остида сузиб юрган нефть танкерига номаълум снаряд келиб теккан эди. Кеманинг машина бўлимида ёнғин чиққан, экипажнинг 22 нафар аъзоси хавфсиз жойга эвакуация қилинган.
https://sputniknews.uz/20261025/riadh-aeroport-parvozlar-61477720.html
ҳўрмуз бўғози
саудия арабистони
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/0e/45180660_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_c6a70e16a19db862fb95d8c0546ad032.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
дунё янгиликлари, ҳўрмуз бўғози, ақш – эрон можароси, саудия арабистони, ҳаво мудофаа тизими, нефть
дунё янгиликлари, ҳўрмуз бўғози, ақш – эрон можароси, саудия арабистони, ҳаво мудофаа тизими, нефть

Ҳусийларнинг Саудия Арабистонига ҳужумлари тўхтамаяпти — Ар-Риёдга ракеталар учирилди

12:22 15.11.2026 (янгиланди: 13:24 15.11.2026)
© Amr NabilСаудовская Аравия
Саудовская Аравия - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.11.2026
© Amr Nabil
Oбуна бўлиш
Саудия Арабистони пойтахтига учирилган иккита баллистик ракета ва мамлакат шарқида учта дрон уриб туширилди. Минтақада ҳарбий кескинлик кучаймоқда.
ТОШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Саудия Арабистони ҳаво мудофааси кучлари пойтахт Ар-Риёд томон учирилган иккита баллистик ракета ва мамлакатнинг шарқий ҳудудларида учта дронни уриб туширди. Бу ҳақда Reuters Саудия Арабистони бошчилигидаги ҳарбий коалиция маълумотига таяниб хабар берди.
Ракеталар Ямандаги ҳусийлар томонидан учирилган. Ҳужумлар сўнгги кунларда Саудия Арабистонига қарши зарбалар кучайган бир пайтда содир бўлди.
14 ноябрь куни ҳам Саудия Арабистони ҳаво мудофааси кучлари Ар-Риёд ва мамлакат жанубий ҳудудларида иккита дронни уриб туширган эди.

Ўтган ҳафта ҳусийлар ҳужуми оқибатида Ар-Риёднинг молиявий марказида жойлашган Saudi Aramco давлат нефть компаниясига тегишли маъмурий бино зарар кўрди. Октябрь ойида эса мамлакатнинг шарқий қисмидаги ҳужум натижасида компания бош қароргоҳига жиддий зиён етказилган эди.

Сўнгги ҳафталарда ҳусийлар Саудия Арабистони аэропортлари, портлари ва нефть объектларига зарбаларни кучайтирди. Бунга жавобан Саудия Арабистони Ямандаги ҳусийлар нишонларига ҳаво ҳужумларини кўпайтирмоқда.
Форс кўрфазида ҳам вазият кескинлашмоқда.
14 ноябрь куни Эрон ҳарбий-денгиз кучлари Ҳўрмуз бўғозида учта нефть танкери денгиз миналарига урилиб, ёнғин келиб чиққанини маълум қилди. Эрон томонига кўра, кемалардан иккитаси белгиланган чекловларни бузиб, тақиқланган йўналиш орқали ўтишга уринган. Ушбу хабарлар ҳозирча мустақил манбалар томонидан тасдиқланмаган.
Бундан ташқари, 15 ноябрь куни Эрон Ислом инқилоби посбонлари корпуси Баҳрайндаги АҚШ ҳарбий объектига олтита дрон билан ҳужум қилганини билдирди. Нишон сифатида АҚШ ҳаво мудофаасининг радиолокация тизими кўрсатилган.
Баҳрайн Ички ишлар вазирлиги эса эҳтимолий таҳдидлар юзасидан икки марта огоҳлантириш эълон қилди ва аҳолини хавфсиз жойларга ўтишга чақирди.
11 ноябрь куни Бирлашган Араб Амирликларининг Рас-ал-Хайма амирлиги яқинида Либерия байроғи остида сузиб юрган нефть танкерига номаълум снаряд келиб теккан эди. Кеманинг машина бўлимида ёнғин чиққан, экипажнинг 22 нафар аъзоси хавфсиз жойга эвакуация қилинган.

Ҳўрмуз бўғози жаҳон нефть ташиш тизимида стратегик аҳамиятга эга. АҚШ ва Исроилнинг Эронга қарши ҳарбий ҳаракатлари бошланишидан олдин жаҳондаги хом нефть ташувларининг қарийб бешдан бир қисми ушбу сув йўли орқали ўтган.

КенгайтиришЙиғиштириш
Город Эр-Рияд (Саудовская Аравия) - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.10.2026
Ар-Риёд аэропорти парвозларни тикламоқда, ҳусийлар янги зарбалар билан таҳдид қилди
25 Октябр, 12:45
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0