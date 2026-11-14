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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20261114/polsha-ukraina-62007336.html
Польша Украина учун Америка қуролларини харид қилишни молиялаштиришни тўхтатди
Польша Украина учун Америка қуролларини харид қилишни молиялаштиришни тўхтатди
Sputnik Ўзбекистон
Польша бош вазири бу қарор сабабларини маълум қилди. 14.11.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-11-14T18:20+0500
2026-11-14T18:20+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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ТОШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Польша НАТОнинг Украина учун Америка қуролларини сотиб олиш дастурига ҳисса қўшишни давом эттирмайди. Бу ҳақда Польша бош вазири Дональд Туск журналистларга маълум қилди.Польша бош вазири бу қарорини юқори бюджет тақчиллиги ва мамлакат мудофаасига сарфланаётган харажатлар билан изоҳлади.Украина учун Америка қуролларини Европа пуллари эвазига харид қилиш ташаббуси АҚШ маъмурияти Киев режимига қурол-яроғларни бепул етказиб беришни давом эттиришдан бош тортганидан кейин пайдо бўлган.Москва Ғарбнинг Украина режимига қурол етказиб бериши можарони чўзишини бир неча бор таъкидлаган ва қурол ортилган ҳар қандай транспорт Россия армиясининг қонуний нишонига айланишидан огоҳлантирган.
https://sputniknews.uz/20261012/vengriya-ukraina-61124953.html
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дунё янгиликлари, дунёда, польша, украина
дунё янгиликлари, дунёда, польша, украина

Польша Украина учун Америка қуролларини харид қилишни молиялаштиришни тўхтатди

18:20 14.11.2026
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© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Польша бош вазири бу қарор сабабларини маълум қилди.
ТОШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Польша НАТОнинг Украина учун Америка қуролларини сотиб олиш дастурига ҳисса қўшишни давом эттирмайди. Бу ҳақда Польша бош вазири Дональд Туск журналистларга маълум қилди.

“Мен НАТО бош котиби Марк Рюттега биз ҳозирча PURL дастурига – Европа пулларига Украина учун Америка қуроллари харид қилиш – бадал киритмаслигимизни айтдим”, - деди Туск матбуот анжуманида.

Польша бош вазири бу қарорини юқори бюджет тақчиллиги ва мамлакат мудофаасига сарфланаётган харажатлар билан изоҳлади.
Украина учун Америка қуролларини Европа пуллари эвазига харид қилиш ташаббуси АҚШ маъмурияти Киев режимига қурол-яроғларни бепул етказиб беришни давом эттиришдан бош тортганидан кейин пайдо бўлган.
Москва Ғарбнинг Украина режимига қурол етказиб бериши можарони чўзишини бир неча бор таъкидлаган ва қурол ортилган ҳар қандай транспорт Россия армиясининг қонуний нишонига айланишидан огоҳлантирган.
Петер Мадьяр - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.10.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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