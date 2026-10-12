https://sputniknews.uz/20261012/vengriya-ukraina-61124953.html
Венгрия Украинага ҳарбий ёрдам кўрсатишдан бош тортди
Венгрия Украинага ҳарбий ёрдам кўрсатишдан бош тортди
Sputnik Ўзбекистон
Венгрия бош вазири республика орқали қурол транзитига ҳам йўл қўйиб бўлмаслигини қўшимча қилди. 12.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-12T18:02+0500
2026-10-12T18:02+0500
2026-10-12T18:02+0500
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ТОШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. Будапешт Киевга қурол-яроғ етказиб бермайди. Бу ҳақда Венгрия бош вазири Петер Мадьяр маълум қилди.Венгрия ҳукумат раҳбари Карпатортидаги венгер озчилигининг ҳуқуқлари муҳимлигини таъкидлади. Мадьярнинг сўзларига кўра, бу масалани ҳал қилиш бўйича келишувга эришилган.Мадьяр 2026 йил майида мамлакат ҳукумати тепасига келди. У бу лавозимда 2010 йилдан бери ҳукуматни бошқарган Виктор Орбаннинг ўрнини эгаллади.Ҳокимиятга келганидан сўнг Венгриянинг янги бош вазири Россия билан, айниқса, иқтисодий соҳада прагматик муносабатларни сақлаб қолиш нияти борлигини билдирди.Москва Ғарбнинг Украина режимига қурол етказиб бериши можарони чўзишини бир неча бор таъкидлаган ва қурол ортилган ҳар қандай транспорт Россия армиясининг қонуний нишонига айланишидан огоҳлантирган.
https://sputniknews.uz/20260610/bolgariya-ukraina-58257300.html
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дунёда, дунё янгиликлари, украина, венгрия
дунёда, дунё янгиликлари, украина, венгрия
Венгрия Украинага ҳарбий ёрдам кўрсатишдан бош тортди
Венгрия бош вазири республика орқали қурол транзитига ҳам йўл қўйиб бўлмаслигини қўшимча қилди.
ТОШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. Будапешт Киевга қурол-яроғ етказиб бермайди. Бу ҳақда Венгрия бош вазири Петер Мадьяр маълум қилди.
“Венгрия Украинага қуролли ёрдам кўрсатиш ниятида эмас ва ўз ҳудуди орқали қурол етказиб бериш транзитига йўл қўймайди”, - деди у Финляндиянинг “Helsingin Sanomat” газетасига берган интервьюсида.
Венгрия ҳукумат раҳбари Карпатортидаги венгер озчилигининг ҳуқуқлари муҳимлигини таъкидлади. Мадьярнинг сўзларига кўра, бу масалани ҳал қилиш бўйича келишувга эришилган.
Мадьяр 2026 йил майида мамлакат ҳукумати тепасига келди. У бу лавозимда 2010 йилдан бери ҳукуматни бошқарган Виктор Орбаннинг ўрнини эгаллади.
Ҳокимиятга келганидан сўнг Венгриянинг янги бош вазири Россия билан, айниқса, иқтисодий соҳада прагматик муносабатларни сақлаб қолиш нияти борлигини билдирди.
Москва Ғарбнинг Украина режимига қурол етказиб бериши можарони чўзишини бир неча бор таъкидлаган ва қурол ортилган ҳар қандай транспорт Россия армиясининг қонуний нишонига айланишидан огоҳлантирган.