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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260610/bolgariya-ukraina-58257300.html
Болгария Украинага қурол-яроғ етказиб бермаслигини эълон қилди
Болгария Украинага қурол-яроғ етказиб бермаслигини эълон қилди
Sputnik Ўзбекистон
Болгария бош вазири Киевга энди қурол-яроғ етказиб берилмаслигини айтди. 10.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-10T18:44+0500
2026-06-10T18:44+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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ТОШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Болгария бош вазири Румен Радев мамлакат ҳукумати Украинага қурол етказиб беришни тўхтатганини тасдиқлади.Аввалроқ мамлакат мудофаа вазири Димитар Стоянов Киевга қурол-яроғ етказиб бериш режалари йўқлигини маълум қилган эди.Болгария мудофаа вазири кейин Украинага қурол-яроғларни тижорат асосида етказиб бериш имкониятини истисно қилмади. Бош вазир эса бу саволни жавобсиз қолдирди.Москва Ғарбнинг Украина режимига қурол етказиб бериши можарони чўзишини бир неча бор таъкидлаган ва қурол ортилган ҳар қандай транспорт Россия армиясининг қонуний нишонига айланишидан огоҳлантирган.
https://sputniknews.uz/20260121/zelenskiy-raketa-sarf-garb-qurol-qiyinchilik-55114176.html
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дунёда, дунё янгиликлари, украина, болгария
дунёда, дунё янгиликлари, украина, болгария

Болгария Украинага қурол-яроғ етказиб бермаслигини эълон қилди

18:44 10.06.2026
© Sputnik / Alexey VitvitskyФлаги Болгарии и Европейского союза на здании в Софии
Флаги Болгарии и Европейского союза на здании в Софии - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.06.2026
© Sputnik / Alexey Vitvitsky
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Болгария бош вазири Киевга энди қурол-яроғ етказиб берилмаслигини айтди.
ТОШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Болгария бош вазири Румен Радев мамлакат ҳукумати Украинага қурол етказиб беришни тўхтатганини тасдиқлади.
Аввалроқ мамлакат мудофаа вазири Димитар Стоянов Киевга қурол-яроғ етказиб бериш режалари йўқлигини маълум қилган эди.
“Ҳукумат Болгария армиясининг арсеналларидан Украинага қурол беришни тўхтатади. Биз аллақачон етарлича бердик... Биз яна бир бор дипломатик ечим излашга чақирамиз”, - деди Радев вазирлар кенгаши брифингида.
Болгария мудофаа вазири кейин Украинага қурол-яроғларни тижорат асосида етказиб бериш имкониятини истисно қилмади. Бош вазир эса бу саволни жавобсиз қолдирди.
Москва Ғарбнинг Украина режимига қурол етказиб бериши можарони чўзишини бир неча бор таъкидлаган ва қурол ортилган ҳар қандай транспорт Россия армиясининг қонуний нишонига айланишидан огоҳлантирган.
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