https://sputniknews.uz/20261114/mirziyoeva-62006029.html
Мирзиёева: ҳар бир сўм ўз ўрнида ишлатилиб, аҳоли ўзгаришларни ҳаётида ҳис қилсин
Мирзиёева: ҳар бир сўм ўз ўрнида ишлатилиб, аҳоли ўзгаришларни ҳаётида ҳис қилсин
Sputnik Ўзбекистон
Президент администрацияси раҳбарининг сўзларига кўра, иқтисодиёт қанча кучайса, одамлар фаровонлиги учун ҳам шунча кўп имконият пайдо бўлади. 14.11.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-11-14T10:01+0500
2026-11-14T10:01+0500
2026-11-14T10:01+0500
жамият
саида мирзиёева
ўзбекистон
давлат бюджети
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/0e/62005647_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_9019bf196ad4adcd450833c51c3aa3d0.jpg
ТОШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Ўзбекистон ҳукумати келгуси йилги бюджет харажатларининг очиқлиги ва шаффофлигига алоҳида эътибор қаратади. Бу ҳақда Президент администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева президент Шавкат Мирзиёев раислигида бўлиб ўтган йиғилиш натижаларига кўра маълум қилди.Йиғилишда 2027 йилги давлат бюджети параметрлари ва мамлакат иқтисодий ўсишини таъминлашнинг янги ёндашувлари муҳокама қилинди.Президент администрацияси раҳбарининг таъкидлашича, асосий солиқлар оширилмайди. Тадбиркорларга кенг йўл очиб, замонавий саноат ривожлантирилади ва янги иш ўринлари яратилади.Давлат бюджети лойиҳасида 416 трлн сўм даромад ва 464 трлн харажатлар назарда тутилган. 176 трлн сўмга яқин маблағ таълим ва соғлиқни сақлашга йўналтирилиши режалаштирилган. Лойиҳа ялпи ички маҳсулотнинг 7 фоизга ўсиши, инфляциянинг 6 фоизга пасайиши прогнози асосида ҳисобланмоқда.
https://sputniknews.uz/20261114/byudjeti-loyihasi-62004910.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/0e/62005647_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_57edc6f2663a6e761160fe726381b1ac.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, саида мирзиёева, ўзбекистон, давлат бюджети
жамият, саида мирзиёева, ўзбекистон, давлат бюджети
Мирзиёева: ҳар бир сўм ўз ўрнида ишлатилиб, аҳоли ўзгаришларни ҳаётида ҳис қилсин
Президент администрацияси раҳбарининг сўзларига кўра, иқтисодиёт қанча кучайса, одамлар фаровонлиги учун ҳам шунча кўп имконият пайдо бўлади.
ТОШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Ўзбекистон ҳукумати келгуси йилги бюджет харажатларининг очиқлиги ва шаффофлигига алоҳида эътибор қаратади. Бу ҳақда Президент администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева президент Шавкат Мирзиёев раислигида бўлиб ўтган йиғилиш натижаларига кўра маълум қилди.
Йиғилишда 2027 йилги давлат бюджети параметрлари ва мамлакат иқтисодий ўсишини таъминлашнинг янги ёндашувлари муҳокама қилинди.
“Бунда асосий эътиборимиз рақамли назорат ва очиқликни кучайтиришга қаратилади. Токи ҳар бир сўм ўз ўрнида ишлатилиб, одамлар бу ўзгаришлар натижасини ўз оиласида, кундалик ҳаётида ҳис қилсин”, - дея ёзди
Мирзиёева ўзининг Telegram-каналида.
Президент администрацияси раҳбарининг таъкидлашича, асосий солиқлар оширилмайди. Тадбиркорларга кенг йўл очиб, замонавий саноат ривожлантирилади ва янги иш ўринлари яратилади.
“Чунки иқтисодиёт қанча кучайса, одамлар фаровонлиги учун ҳам шунча кўп имконият пайдо бўлади: келгуси йилда ҳам бюджетнинг энг катта қисми фарзандларимиз таълими, тиббиёт ва маҳаллалар ободлигига ажратилади”, - дея қўшимча қилди у.
Давлат бюджети лойиҳасида 416 трлн сўм даромад ва 464 трлн харажатлар назарда тутилган. 176 трлн сўмга яқин маблағ таълим ва соғлиқни сақлашга йўналтирилиши режалаштирилган. Лойиҳа ялпи ички маҳсулотнинг 7 фоизга ўсиши, инфляциянинг 6 фоизга пасайиши прогнози асосида ҳисобланмоқда.