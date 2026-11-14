Маҳкума аёлларнинг фарзандлари учун махсус боғчалар ташкил этилади
© Sputnik/Рамиз БахтияровВ Ташкентской области открыли инновационный детсад
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Oбуна бўлиш
Иккита колонияда 3 ёшгача бўлган болалар учун “Она ва бола маркази” махсус давлат мактабгача таълим ташкилотлари ташкил этиляпти.
ТОШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Ўзбекистонда маҳкума аёлларнинг фарзандлари учун махсус боғчалар ташкил этилади.
Президентнинг тегишли қарори билан 2026 йил 1 декабрдан Ички ишлар вазирлиги тизимидаги 21-сон жазони ижро этиш колонияси қошидаги Болалар уйи негизида ҳамда 42-сон манзил-колонияда 3 ёшгача бўлган болалар учун “Она ва бола маркази” махсус давлат мактабгача таълим ташкилотлари ташкил этиш белгиланди.
Махсус мактабгача таълим ташкилотларида 5 нафаргача болаларни қамраб оладиган кечаю кундуз фаолият юритувчи гуруҳлар ташкил этилади. Тарбияланувчилар яшаши, тиббий хизматдан фойдаланиши, ёшига мос равишда ривожланиши ва камол топиши учун барча зарур шароитлар яратилади.
Тарбияланувчилар 21-сон жазони ижро этиш колонияси ва 42-сон манзил-колония томонидан қонунчиликда Болалар уйлари тарбияланувчилари учун белгиланган нормаларга мувофиқ озиқ-овқат, кийим-кечак, пойабзал, юмшоқ анжомлар билан таъминланади.
Соғлиқни сақлаш вазирлиги томонидан тарбияланувчиларни ўз вақтида эмлаш ва тиббий кўрикдан ўтказиш таъминланади. Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги томонидан ҳар чоракда бола ва она учун яратилган шароитни ўрганиш мақсадида мониторинг амалга оширилади.
Махсус мактабгача таълим ташкилотларида 5 нафаргача болаларни қамраб оладиган кечаю кундуз фаолият юритувчи гуруҳлар ташкил этилади. Тарбияланувчилар яшаши, тиббий хизматдан фойдаланиши, ёшига мос равишда ривожланиши ва камол топиши учун барча зарур шароитлар яратилади.
Тарбияланувчилар 21-сон жазони ижро этиш колонияси ва 42-сон манзил-колония томонидан қонунчиликда Болалар уйлари тарбияланувчилари учун белгиланган нормаларга мувофиқ озиқ-овқат, кийим-кечак, пойабзал, юмшоқ анжомлар билан таъминланади.
Соғлиқни сақлаш вазирлиги томонидан тарбияланувчиларни ўз вақтида эмлаш ва тиббий кўрикдан ўтказиш таъминланади. Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги томонидан ҳар чоракда бола ва она учун яратилган шароитни ўрганиш мақсадида мониторинг амалга оширилади.