Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261114/maxsus-bogchalar-62006790.html
Маҳкума аёлларнинг фарзандлари учун махсус боғчалар ташкил этилади
Маҳкума аёлларнинг фарзандлари учун махсус боғчалар ташкил этилади
Sputnik Ўзбекистон
Иккита колонияда 3 ёшгача бўлган болалар учун “Она ва бола маркази” махсус давлат мактабгача таълим ташкилотлари ташкил этиляпти. 14.11.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-11-14T12:08+0500
2026-11-14T12:08+0500
жамият
боғчалар
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/02/35606784_0:258:2727:1792_1920x0_80_0_0_586a1ff449a82103c3f44ad1d7388210.jpg
ТОШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Ўзбекистонда маҳкума аёлларнинг фарзандлари учун махсус боғчалар ташкил этилади.Президентнинг тегишли қарори билан 2026 йил 1 декабрдан Ички ишлар вазирлиги тизимидаги 21-сон жазони ижро этиш колонияси қошидаги Болалар уйи негизида ҳамда 42-сон манзил-колонияда 3 ёшгача бўлган болалар учун “Она ва бола маркази” махсус давлат мактабгача таълим ташкилотлари ташкил этиш белгиланди. Махсус мактабгача таълим ташкилотларида 5 нафаргача болаларни қамраб оладиган кечаю кундуз фаолият юритувчи гуруҳлар ташкил этилади. Тарбияланувчилар яшаши, тиббий хизматдан фойдаланиши, ёшига мос равишда ривожланиши ва камол топиши учун барча зарур шароитлар яратилади. Тарбияланувчилар 21-сон жазони ижро этиш колонияси ва 42-сон манзил-колония томонидан қонунчиликда Болалар уйлари тарбияланувчилари учун белгиланган нормаларга мувофиқ озиқ-овқат, кийим-кечак, пойабзал, юмшоқ анжомлар билан таъминланади. Соғлиқни сақлаш вазирлиги томонидан тарбияланувчиларни ўз вақтида эмлаш ва тиббий кўрикдан ўтказиш таъминланади. Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги томонидан ҳар чоракда бола ва она учун яратилган шароитни ўрганиш мақсадида мониторинг амалга оширилади.
https://sputniknews.uz/20260930/pedagog-maktab-bogcha-ozgarish-60851167.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/02/35606784_0:2:2727:2047_1920x0_80_0_0_d48306adf8899c050fc4d840199420b5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
жамият, боғчалар, ўзбекистон
жамият, боғчалар, ўзбекистон

Маҳкума аёлларнинг фарзандлари учун махсус боғчалар ташкил этилади

12:08 14.11.2026
© Sputnik/Рамиз БахтияровВ Ташкентской области открыли инновационный детсад
В Ташкентской области открыли инновационный детсад - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.11.2026
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Oбуна бўлиш
Иккита колонияда 3 ёшгача бўлган болалар учун “Она ва бола маркази” махсус давлат мактабгача таълим ташкилотлари ташкил этиляпти.
ТОШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Ўзбекистонда маҳкума аёлларнинг фарзандлари учун махсус боғчалар ташкил этилади.
Президентнинг тегишли қарори билан 2026 йил 1 декабрдан Ички ишлар вазирлиги тизимидаги 21-сон жазони ижро этиш колонияси қошидаги Болалар уйи негизида ҳамда 42-сон манзил-колонияда 3 ёшгача бўлган болалар учун “Она ва бола маркази” махсус давлат мактабгача таълим ташкилотлари ташкил этиш белгиланди.

Махсус мактабгача таълим ташкилотларида 5 нафаргача болаларни қамраб оладиган кечаю кундуз фаолият юритувчи гуруҳлар ташкил этилади. Тарбияланувчилар яшаши, тиббий хизматдан фойдаланиши, ёшига мос равишда ривожланиши ва камол топиши учун барча зарур шароитлар яратилади.

Тарбияланувчилар 21-сон жазони ижро этиш колонияси ва 42-сон манзил-колония томонидан қонунчиликда Болалар уйлари тарбияланувчилари учун белгиланган нормаларга мувофиқ озиқ-овқат, кийим-кечак, пойабзал, юмшоқ анжомлар билан таъминланади.

Соғлиқни сақлаш вазирлиги томонидан тарбияланувчиларни ўз вақтида эмлаш ва тиббий кўрикдан ўтказиш таъминланади. Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги томонидан ҳар чоракда бола ва она учун яратилган шароитни ўрганиш мақсадида мониторинг амалга оширилади.
Шавкат Мирзиёев провёл встречу с преподавателями и наставниками - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.09.2026
Педагогларга устама ва имтиёзлар: мактаб ва боғчаларда нималар ўзгаради
30 Сентябр, 15:10
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0