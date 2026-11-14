https://sputniknews.uz/20261114/gaz-62011139.html
Қишда газ биринчи навбатда аҳоли ва ижтимоий объектларга етказиб берилади
Қишда газ биринчи навбатда аҳоли ва ижтимоий объектларга етказиб берилади
Sputnik Ўзбекистон
1 октябрдан 2027 йил 31 мартгача куз-қиш мавсумида аҳоли ва ижтимоий соҳа объектларини табиий газ билан барқарор таъминлаш устувор вазифа этиб белгиланди.
2026-11-14T14:10+0500
2026-11-14T14:10+0500
2026-11-14T14:10+0500
жамият
ўзбекистон
газ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/0a/45572150_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_4b4914844f88b6497d21e0027e6215e5.jpg
ТОШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. 1 октябрдан 2027 йил 31 мартгача куз-қиш мавсумида аҳоли ва ижтимоий соҳа объектларини табиий газ билан барқарор таъминлаш устувор вазифа этиб белгиланди. Бу ҳақда Энергетика вазирлиги матбуот хизмати маълум қилди.Ҳукуматнинг тегишли қарорига мувофиқ, мавжуд газ ресурслари биринчи навбатда аҳоли хонадонлари, мактаблар, боғчалар, шифохоналар ва бошқа ижтимоий соҳа объектларига йўналтирилади.Энергетика вазирлиги “Ўзтрансгаз”, “Ҳудудгазтаъминот” ва бошқа масъул ташкилотлар билан биргаликда газ ресурслари ҳамда об-ҳаво шароитидан келиб чиқиб, етказиб беришнинг 10 кунлик ва кунлик жадвалларини ишлаб чиқади.Ушбу жадваллар ҳар ойнинг 25-санасигача куз-қиш мавсумини беталофат ўтказиш бўйича республика комиссиясига тасдиқлаш учун киритилади.Магистрал қувурларда босим пасайиши ёки газ ресурслари ҳажми кутилмаганда ўзгарган тақдирда, тақсимот тезкор қайта кўриб чиқилади. Бунда аҳоли ва ижтимоий объектларни газ билан таъминлаш устуворлиги сақланади.Куз-қиш мавсумини беталофат ўтказиш бўйича республика комиссияси ҳар ойнинг охирги кунигача кейинги ой учун ҳудудлар ва йирик улгуржи истеъмолчилар кесимида газ етказиб бериш жадвалларини тасдиқлайди.Қорақалпоғистон Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари Ҳудудгазтаъминотънинг ҳудудий филиаллари билан биргаликда ушбу жадваллар асосида туман ва шаҳарлар кесимида газ тақсимотини ташкил этади. Бунда ҳам аҳоли ва ижтимоий объектлар таъминотига биринчи навбатда эътибор қаратилади.Ҳаво ҳарорати кескин пасайган даврда аҳоли ва ижтимоий соҳа объектларига газ етказиб беришни барқарор сақлаш учун бошқа тоифадаги истеъмолчиларга вақтинчалик чекловлар жорий этилиши мумкин.
https://sputniknews.uz/20261106/iiv-61782459.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/0a/45572150_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_f8806480a11ea40a360525a8ddb7f7b0.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, ўзбекистон, газ
Қишда газ биринчи навбатда аҳоли ва ижтимоий объектларга етказиб берилади
Ҳаво ҳарорати кескин пасайганда бошқа тоифадаги истеъмолчиларга вақтинчалик чекловлар жорий этилиши мумкин.
ТОШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik.
1 октябрдан 2027 йил 31 мартгача куз-қиш мавсумида аҳоли ва ижтимоий соҳа объектларини табиий газ билан барқарор таъминлаш устувор вазифа этиб белгиланди. Бу ҳақда Энергетика вазирлиги матбуот хизмати маълум қилди
.
Ҳукуматнинг тегишли қарорига мувофиқ, мавжуд газ ресурслари биринчи навбатда аҳоли хонадонлари, мактаблар, боғчалар, шифохоналар ва бошқа ижтимоий соҳа объектларига йўналтирилади.
Энергетика вазирлиги “Ўзтрансгаз”, “Ҳудудгазтаъминот” ва бошқа масъул ташкилотлар билан биргаликда газ ресурслари ҳамда об-ҳаво шароитидан келиб чиқиб, етказиб беришнинг 10 кунлик ва кунлик жадвалларини ишлаб чиқади.
Ушбу жадваллар ҳар ойнинг 25-санасигача куз-қиш мавсумини беталофат ўтказиш бўйича республика комиссиясига тасдиқлаш учун киритилади.
Магистрал қувурларда босим пасайиши ёки газ ресурслари ҳажми кутилмаганда ўзгарган тақдирда, тақсимот тезкор қайта кўриб чиқилади. Бунда аҳоли ва ижтимоий объектларни газ билан таъминлаш устуворлиги сақланади.
Куз-қиш мавсумини беталофат ўтказиш бўйича республика комиссияси ҳар ойнинг охирги кунигача кейинги ой учун ҳудудлар ва йирик улгуржи истеъмолчилар кесимида газ етказиб бериш жадвалларини тасдиқлайди.
Қорақалпоғистон Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари Ҳудудгазтаъминотънинг ҳудудий филиаллари билан биргаликда ушбу жадваллар асосида туман ва шаҳарлар кесимида газ тақсимотини ташкил этади. Бунда ҳам аҳоли ва ижтимоий объектлар таъминотига биринчи навбатда эътибор қаратилади.
Ҳаво ҳарорати кескин пасайган даврда аҳоли ва ижтимоий соҳа объектларига газ етказиб беришни барқарор сақлаш учун бошқа тоифадаги истеъмолчиларга вақтинчалик чекловлар жорий этилиши мумкин.