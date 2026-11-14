ЕОИИ ва Мьянма катта лойиҳаларни муҳокама қилмоқда
© пресс-служба ЕИКВ Нейпьидо состоялось третье заседание совместной рабочей группы по взаимодействию между ЕЭК и Правительством Мьянмы
© пресс-служба ЕИК
Oбуна бўлиш
ЕОИИ мамлакатларининг Мьянма билан товар айланмаси ўсиб бормоқда.
ТОШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Нейпьидо шаҳрида Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) ва Мьянма ҳукумати ўртасидаги ҳамкорлик бўйича қўшма ишчи гуруҳининг учинчи йиғилиши бўлиб ўтди.
Тадбир ЕИК интеграция ва макроиқтисодиёт вазири Данияр Иманалиев ҳамда Мьянма миллий режалаштириш, инвестициялар ва ташқи иқтисодий алоқалар вазири Аун Чжо Хоу ҳамраислигида ўтказилди.
Ишчи гуруҳ йиғилишида саноат, транспорт, инфратузилма, божхона тартибга солиш ва ишбилармонлик ҳамкорлигини ривожлантириш масалалари муҳокама қилинди.
Тадбир ЕИК интеграция ва макроиқтисодиёт вазири Данияр Иманалиев ҳамда Мьянма миллий режалаштириш, инвестициялар ва ташқи иқтисодий алоқалар вазири Аун Чжо Хоу ҳамраислигида ўтказилди.
Ишчи гуруҳ йиғилишида саноат, транспорт, инфратузилма, божхона тартибга солиш ва ишбилармонлик ҳамкорлигини ривожлантириш масалалари муҳокама қилинди.
Ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш, қишлоқ хўжалиги техникаси, минерал ўғитлар етказиб бериш, янги технологияларни ишлаб чиқиш ва жорий этиш, иқтисодиётни рақамлаштириш ва транспорт йўлакларини ривожлантириш соҳаларида тармоқ мулоқотини янада кенгайтиришга ўзаро қизиқиш билдирилди.
ЕИК вазири бу босқичда асосий вазифа Мьянманинг Евроосиё иқтисодий иттифоқининг ҳар бир давлати билан савдо-иқтисодий алоқаларини изчил ривожлантириш эканини таъкидлади.
“Мьянма билан алоқаларни ривожлантиришга тобора кўпроқ ЕОИИ мамлакатлари қўшилаётгани, товар айланмаси ўсаётгани, улкан лойиҳалар амалга оширилаётгани ва муҳокама қилинаётгани қувонарли”, - деди Иманалиев.
Тадбир иштирокчилари ЕОИИ-АСЕАН йўналиши бўйича ҳамкорликни ривожлантириш, жумладан, икки минтақанинг транспорт-логистика алоқасини ошириш учун яхши имкониятларни қайд этди.
Мьянма томони мамлакатнинг саноат, транспорт ва логистика соҳасидаги салоҳиятини, махсус иқтисодий зоналар имкониятларини ҳамда ЕИК ва ЕОИИга аъзо давлатлар билан мулоқотни фаоллаштириш бўйича таклифларни тақдим этди.