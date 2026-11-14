Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20261114/eoii-myanma-62008474.html
ЕОИИ ва Мьянма катта лойиҳаларни муҳокама қилмоқда
ЕОИИ ва Мьянма катта лойиҳаларни муҳокама қилмоқда
Sputnik Ўзбекистон
ЕОИИ мамлакатларининг Мьянма билан товар айланмаси ўсиб бормоқда. 14.11.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-11-14T17:06+0500
2026-11-14T17:06+0500
ўзбекистон ва еоии
иқтисод
еик
еоии
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/0e/62008312_0:61:1401:849_1920x0_80_0_0_32c29d6f11376c6d60a2f081fed3ecd1.jpg
ТОШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Нейпьидо шаҳрида Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) ва Мьянма ҳукумати ўртасидаги ҳамкорлик бўйича қўшма ишчи гуруҳининг учинчи йиғилиши бўлиб ўтди. Тадбир ЕИК интеграция ва макроиқтисодиёт вазири Данияр Иманалиев ҳамда Мьянма миллий режалаштириш, инвестициялар ва ташқи иқтисодий алоқалар вазири Аун Чжо Хоу ҳамраислигида ўтказилди.Ишчи гуруҳ йиғилишида саноат, транспорт, инфратузилма, божхона тартибга солиш ва ишбилармонлик ҳамкорлигини ривожлантириш масалалари муҳокама қилинди.Ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш, қишлоқ хўжалиги техникаси, минерал ўғитлар етказиб бериш, янги технологияларни ишлаб чиқиш ва жорий этиш, иқтисодиётни рақамлаштириш ва транспорт йўлакларини ривожлантириш соҳаларида тармоқ мулоқотини янада кенгайтиришга ўзаро қизиқиш билдирилди.ЕИК вазири бу босқичда асосий вазифа Мьянманинг Евроосиё иқтисодий иттифоқининг ҳар бир давлати билан савдо-иқтисодий алоқаларини изчил ривожлантириш эканини таъкидлади.Тадбир иштирокчилари ЕОИИ-АСЕАН йўналиши бўйича ҳамкорликни ривожлантириш, жумладан, икки минтақанинг транспорт-логистика алоқасини ошириш учун яхши имкониятларни қайд этди.Мьянма томони мамлакатнинг саноат, транспорт ва логистика соҳасидаги салоҳиятини, махсус иқтисодий зоналар имкониятларини ҳамда ЕИК ва ЕОИИга аъзо давлатлар билан мулоқотни фаоллаштириш бўйича таклифларни тақдим этди.
https://sputniknews.uz/20261112/myanmar-eaeu-kuzatuvchi-maqom-muhokama-61969628.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/0e/62008312_94:0:1306:909_1920x0_80_0_0_5c9e1943cf68870731f06a4a45dc3f35.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
иқтисод, еик, еоии
иқтисод, еик, еоии

ЕОИИ ва Мьянма катта лойиҳаларни муҳокама қилмоқда

17:06 14.11.2026
© пресс-служба ЕИКВ Нейпьидо состоялось третье заседание совместной рабочей группы по взаимодействию между ЕЭК и Правительством Мьянмы
В Нейпьидо состоялось третье заседание совместной рабочей группы по взаимодействию между ЕЭК и Правительством Мьянмы - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.11.2026
© пресс-служба ЕИК
Oбуна бўлиш
ЕОИИ мамлакатларининг Мьянма билан товар айланмаси ўсиб бормоқда.
ТОШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Нейпьидо шаҳрида Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) ва Мьянма ҳукумати ўртасидаги ҳамкорлик бўйича қўшма ишчи гуруҳининг учинчи йиғилиши бўлиб ўтди.

Тадбир ЕИК интеграция ва макроиқтисодиёт вазири Данияр Иманалиев ҳамда Мьянма миллий режалаштириш, инвестициялар ва ташқи иқтисодий алоқалар вазири Аун Чжо Хоу ҳамраислигида ўтказилди.

Ишчи гуруҳ йиғилишида саноат, транспорт, инфратузилма, божхона тартибга солиш ва ишбилармонлик ҳамкорлигини ривожлантириш масалалари муҳокама қилинди.
Ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш, қишлоқ хўжалиги техникаси, минерал ўғитлар етказиб бериш, янги технологияларни ишлаб чиқиш ва жорий этиш, иқтисодиётни рақамлаштириш ва транспорт йўлакларини ривожлантириш соҳаларида тармоқ мулоқотини янада кенгайтиришга ўзаро қизиқиш билдирилди.
ЕИК вазири бу босқичда асосий вазифа Мьянманинг Евроосиё иқтисодий иттифоқининг ҳар бир давлати билан савдо-иқтисодий алоқаларини изчил ривожлантириш эканини таъкидлади.

“Мьянма билан алоқаларни ривожлантиришга тобора кўпроқ ЕОИИ мамлакатлари қўшилаётгани, товар айланмаси ўсаётгани, улкан лойиҳалар амалга оширилаётгани ва муҳокама қилинаётгани қувонарли”, - деди Иманалиев.

Тадбир иштирокчилари ЕОИИ-АСЕАН йўналиши бўйича ҳамкорликни ривожлантириш, жумладан, икки минтақанинг транспорт-логистика алоқасини ошириш учун яхши имкониятларни қайд этди.
Мьянма томони мамлакатнинг саноат, транспорт ва логистика соҳасидаги салоҳиятини, махсус иқтисодий зоналар имкониятларини ҳамда ЕИК ва ЕОИИга аъзо давлатлар билан мулоқотни фаоллаштириш бўйича таклифларни тақдим этди.
Мьянма обсудила получение статуса наблюдателя в ЕАЭС - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.11.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Мьянма ЕОИИда Ўзбекистон каби кузатувчи мақомини олишни муҳокама қилди
12 Ноябр, 16:24
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0