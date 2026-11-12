Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20261112/myanmar-eaeu-kuzatuvchi-maqom-muhokama-61969628.html
Мьянма ЕОИИда Ўзбекистон каби кузатувчи мақомини олишни муҳокама қилди
Мьянма ЕОИИда Ўзбекистон каби кузатувчи мақомини олишни муҳокама қилди
Sputnik Ўзбекистон
Мьянма ЕОИИда Ўзбекистон каби кузатувчи мақомини олиш масаласини муҳокама қилди. Томонлар савдо ҳажмини ошириш, қўшма корхоналар ташкил этиш, транспорт ва инвестиция соҳаларида ҳамкорликни кенгайтириш имкониятларини кўриб чиқди.
2026-11-12T16:24+0500
2026-11-12T16:25+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
еик
иқтисод
асеан
транспорт
савдо
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/0c/61969349_0:121:1401:909_1920x0_80_0_0_06675856341f218fae21a32927adbcce.jpg
ТОШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Мьянма ва Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) мамлакатнинг Евроосиё иқтисодий иттифоқида (ЕОИИ) кузатувчи мақомини олиш имкониятини муҳокама қилди. Бу ҳақда Мьянма Ташқи ишлар вазирлиги хабар берди.Масала 11 ноябрь куни Нейпьидода ЕИКнинг интеграция ва макроиқтисодиёт бўйича вазири Данияр Иманалиев ҳамда Мьянма ташқи ишлар вазири Тин Маун Свей учрашувида кўриб чиқилди.Савдо ва қўшма лойиҳаларДанияр Иманалиев ташриф давомида Мьянманинг савдо, инвестициялар ва транспорт соҳаларига масъул вазирлари билан ҳам музокаралар ўтказди.ЕИК маълумотларига кўра, томонлар ўртасидаги товар айирбошлаш ҳажми тахминан 870 млн доллар даражасида қайд этилган. Иманалиев савдо-иқтисодий ҳамкорлик салоҳияти ҳали тўлиқ ишга солинмаганини таъкидлади.Музокараларда қуйидаги йўналишларга эътибор қаратилди:Томонлар 2023 йилда имзоланган ҳамкорлик меморандумини амалга ошириш, шунингдек, ЕОИИ ва Жануби-Шарқий Осиё давлатлари ассоциацияси (АСЕАН) ўртасидаги алоқаларни кенгайтириш масалаларини ҳам кўриб чиқди.
https://sputniknews.uz/20260811/eaeu-kuzatuvchilar-kengayish-59618324.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/0c/61969349_67:0:1279:909_1920x0_80_0_0_cba6ee418ceaf9cffde895a396962f2a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
еоии, еик, иқтисод, асеан, транспорт, савдо
еоии, еик, иқтисод, асеан, транспорт, савдо

Мьянма ЕОИИда Ўзбекистон каби кузатувчи мақомини олишни муҳокама қилди

16:24 12.11.2026 (янгиланди: 16:25 12.11.2026)
© Пресс-служба ЕЭК Мьянма обсудила получение статуса наблюдателя в ЕАЭС
Мьянма обсудила получение статуса наблюдателя в ЕАЭС - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.11.2026
© Пресс-служба ЕЭК
Oбуна бўлиш
Мьянма ЕОИИда кузатувчи мақомини олиш, савдони кенгайтириш ва қўшма лойиҳаларни ривожлантириш масалаларини муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Мьянма ва Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) мамлакатнинг Евроосиё иқтисодий иттифоқида (ЕОИИ) кузатувчи мақомини олиш имкониятини муҳокама қилди. Бу ҳақда Мьянма Ташқи ишлар вазирлиги хабар берди.
Масала 11 ноябрь куни Нейпьидода ЕИКнинг интеграция ва макроиқтисодиёт бўйича вазири Данияр Иманалиев ҳамда Мьянма ташқи ишлар вазири Тин Маун Свей учрашувида кўриб чиқилди.
Мьянма 2025 йилдаёқ ЕОИИда кузатувчи бўлиш истагини билдирган эди. Ҳозирда бундай мақомга Ўзбекистон, Куба ва Эрон эга.
Савдо ва қўшма лойиҳалар
Данияр Иманалиев ташриф давомида Мьянманинг савдо, инвестициялар ва транспорт соҳаларига масъул вазирлари билан ҳам музокаралар ўтказди.
ЕИК маълумотларига кўра, томонлар ўртасидаги товар айирбошлаш ҳажми тахминан 870 млн доллар даражасида қайд этилган. Иманалиев савдо-иқтисодий ҳамкорлик салоҳияти ҳали тўлиқ ишга солинмаганини таъкидлади.
Музокараларда қуйидаги йўналишларга эътибор қаратилди:
ЕОИИ давлатлари ва Мьянма ўртасида савдо ҳажмини ошириш;
Мьянмада қўшма корхоналар ташкил этиш ва саноат ҳамкорлигини ривожлантириш;
транспорт ва логистикада рақамли технологиялардан фойдаланиш;
қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари савдосини кенгайтириш;
Мьянмадаги махсус иқтисодий зоналарга инвестициялар жалб этиш.
Хусусан, Мьянма томони ЕОИИнинг бешта аъзо давлатига гуруч, дуккакли экинлар, кунжут ва балиқ маҳсулотлари экспортини кўпайтириш имкониятларини муҳокама қилди.
Томонлар 2023 йилда имзоланган ҳамкорлик меморандумини амалга ошириш, шунингдек, ЕОИИ ва Жануби-Шарқий Осиё давлатлари ассоциацияси (АСЕАН) ўртасидаги алоқаларни кенгайтириш масалаларини ҳам кўриб чиқди.
Флаги ЕАЭС - Sputnik Ўзбекистон
ЕОИИ

Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.

КенгайтиришЙиғиштириш
Совместное заседание СМИД, СМО и КССБ ОДКБ. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.08.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Панкин: ЕОИИ тез орада янги кузатувчилар ҳисобига кенгайиши мумкин
11 Август, 11:21
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0