https://sputniknews.uz/20260811/eaeu-kuzatuvchilar-kengayish-59618324.html
Панкин: ЕОИИ тез орада янги кузатувчилар ҳисобига кенгайиши мумкин
Панкин: ЕОИИ тез орада янги кузатувчилар ҳисобига кенгайиши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
ЕОИИ бир нечта янги кузатувчи давлат ҳисобига кенгайиши мумкин. Россия ТИВ иттифоқ учун ҳозирги асосий вазифалардан бири, Арманистон позициясини ҳам ҳисобга олган ҳолда, ички парчаланишга йўл қўймаслик эканини билдирди.
2026-08-11T11:21+0500
2026-08-11T11:21+0500
2026-08-11T11:21+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
россия тив
ҳамкорлик
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/0b/59617534_0:218:2868:1831_1920x0_80_0_0_851466107c34bb81b7c87598bff88fb8.jpg
ТОШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) яқин вақт ичида янги кузатувчи давлатлар ҳисобига кенгайиши мумкин. Бироқ ҳозирча ташкилотга янги тўлақонли аъзолар қўшилиши кутилмаяпти. Бу ҳақда Россия ташқи ишлар вазири ўринбосари Александр Панкин “Известия”га берган интервьюсида айтди.Ҳозир ЕОИИда Ўзбекистон, Куба, Эрон ва Молдова кузатувчи мақомига эга. Бундай давлатлар иттифоқ органлари йиғилишларида таклиф асосида қатнашиши ва очиқ ҳужжатларни олиши мумкин, аммо қарор қабул қилишда овоз бериш ҳуқуқига эга эмас.2025 йил декабрида Беларусь бош вазири Александр Турчин Мьянма, Никарагуа ва Венесуэла кузатувчи мақомини олиш учун ариза топширганини айтган эди.Панкиннинг сўзларига кўра, айни пайтда ЕОИИ учун асосий вазифалардан бири — иттифоқ ичидаги бирликни сақлаш. Бу борада у, хусусан, Арманистон позициясига эътибор қаратди. Шунингдек, у Европа Иттифоқини ЕОИИ мамлакатларини бир-биридан узоқлаштиришга уринишда айблади. Унинг сўзларига кўра, Европа вакиллари айрим давлатларга турли таклиф ва ёлғон ваъдалар билан мурожаат қилмоқда.Шу билан бирга, “Известия”нинг қайд этишича, Молдова сўнгги йилларда иттифоқдан узоқлашиб, ЕИга интеграция йўлини танлаган. Венесуэлада эса Николас Мадуро АҚШ ҳарбий амалиёти натижасида қўлга олинган ва мамлакатдаги кейинги сиёсий жараёнлар Вашингтоннинг кучли таъсири остида кечмоқда.
https://sputniknews.uz/20260722/eaeu-imtiyoz-savdo-59191549.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/0b/59617534_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_fdd8dbb4587533fb27f11ebb2359b655.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еоии, россия тив, ҳамкорлик, жамият
еоии, россия тив, ҳамкорлик, жамият
Панкин: ЕОИИ тез орада янги кузатувчилар ҳисобига кенгайиши мумкин
Аввалроқ Беларусь бош вазири Мьянма, Никарагуа ва Венесуэла кузатувчи мақомини олиш учун ариза топширганини айтган эди.
ТОШКЕНТ, 11 авг — Sputnik.
Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) яқин вақт ичида янги кузатувчи давлатлар ҳисобига кенгайиши мумкин. Бироқ ҳозирча ташкилотга янги тўлақонли аъзолар қўшилиши кутилмаяпти. Бу ҳақда Россия ташқи ишлар вазири ўринбосари Александр Панкин “Известия”га берган интервьюсида айтди
.
Ҳозир ЕОИИда Ўзбекистон, Куба, Эрон ва Молдова кузатувчи мақомига эга. Бундай давлатлар иттифоқ органлари йиғилишларида таклиф асосида қатнашиши ва очиқ ҳужжатларни олиши мумкин, аммо қарор қабул қилишда овоз бериш ҳуқуқига эга эмас.
2025 йил декабрида Беларусь бош вазири Александр Турчин Мьянма, Никарагуа ва Венесуэла кузатувчи мақомини олиш учун ариза топширганини айтган эди.
Панкиннинг таъкидлашича, кузатувчи мақоми мамлакат зиммасига ЕОИИнинг барча қоида ва талабларига риоя қилиш мажбуриятини юкламайди ва ҳамкорликни босқичма-босқич чуқурлаштириш имконини беради.
Панкиннинг сўзларига кўра, айни пайтда ЕОИИ учун асосий вазифалардан бири — иттифоқ ичидаги бирликни сақлаш. Бу борада у, хусусан, Арманистон позициясига эътибор қаратди.
Шунингдек, у Европа Иттифоқини ЕОИИ мамлакатларини бир-биридан узоқлаштиришга уринишда айблади. Унинг сўзларига кўра, Европа вакиллари айрим давлатларга турли таклиф ва ёлғон ваъдалар билан мурожаат қилмоқда.
Шу билан бирга, “Известия”нинг қайд этишича, Молдова сўнгги йилларда иттифоқдан узоқлашиб, ЕИга интеграция йўлини танлаган. Венесуэлада эса Николас Мадуро АҚШ ҳарбий амалиёти натижасида қўлга олинган ва мамлакатдаги кейинги сиёсий жараёнлар Вашингтоннинг кучли таъсири остида кечмоқда.