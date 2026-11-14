Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261114/dori-62010742.html
Дориларни рецептсиз сотиш мезонлари ўзгартирилди
Дориларни рецептсиз сотиш мезонлари ўзгартирилди
Sputnik Ўзбекистон
Икки ёки ундан ортиқ фаол модда бирикмасидан иборат дори воситалари ҳам рецептсиз бериладиган тоифага киритилиши мумкин. 14.11.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-11-14T16:21+0500
2026-11-14T16:21+0500
жамият
ўзбекистон
дори
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1255/08/12550874_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5149cd9901274f961fcbb8f4424b27f6.jpg
ТОШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Ўзбекистонда дори воситаларини рецепт билан ва рецептсиз бериладиган дори воситалари тоифасига киритиш тартибига ўзгартириш киритилди. Адлия вазирлиги тегишли низомни рўйхатдан ўтказди.Ҳужжат билан рецептсиз бериладиган дори воситалари тоифасига киритиш мезонлари такомиллаштирилди.Дори воситасини рецептсиз бериладиган тоифага киритишда қуйидагилар ҳисобга олинади:Икки ёки ундан ортиқ фаол модда бирикмасидан иборат дори воситалари ҳам рецептсиз бериладиган тоифага киритилиши мумкин.Бунда ҳар бир фаол модданинг терапевтик ҳиссаси, комбинациянинг фойда-хавф нисбати, клиник асосланганлиги, шунингдек, ўзаро таъсир, дозани ошириб юбориш ва нотўғри қўллаш хавфлари баҳоланади.Дори воситасини рецепт билан бериладиган тоифадан рецептсиз бериладиган тоифага ўтказиш рад этилган тақдирда рад этиш асослари бартараф этилганда ёки дори воситасининг хавфсизлиги ҳамда самарадорлигига оид янги маълумотлар олинганда, ариза берувчи 3 йил кутмасдан такроран мурожаат қилиш ҳуқуқига эгабўлади.Ваколатли орган дори воситасининг хавфсизлиги ва самарадорлигига оид янги маълумотлар, фармаконазорат ва постмаркетинг назорати натижалари ҳамда қонунчиликдаги ўзгаришлардан келиб чиқиб, унинг тоифасини қайта кўриб чиқиши мумкин.
https://sputniknews.uz/20251225/elektron-retsept-tizimi-54460621.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1255/08/12550874_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8464fb1e7746769df205400fd9cb5eab.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
жамият, ўзбекистон, дори
жамият, ўзбекистон, дори

Дориларни рецептсиз сотиш мезонлари ўзгартирилди

16:21 14.11.2026
© Sputnik / Алексей Куденко / Медиабанкка ўтишПроизводство лекарств на фармацевтическом предприятии "Оболенское"
Производство лекарств на фармацевтическом предприятии Оболенское - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.11.2026
© Sputnik / Алексей Куденко
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Икки ёки ундан ортиқ фаол модда бирикмасидан иборат дори воситалари ҳам рецептсиз бериладиган тоифага киритилиши мумкин.
ТОШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Ўзбекистонда дори воситаларини рецепт билан ва рецептсиз бериладиган дори воситалари тоифасига киритиш тартибига ўзгартириш киритилди. Адлия вазирлиги тегишли низомни рўйхатдан ўтказди.
Ҳужжат билан рецептсиз бериладиган дори воситалари тоифасига киритиш мезонлари такомиллаштирилди.

Дори воситасини рецептсиз бериладиган тоифага киритишда қуйидагилар ҳисобга олинади:
дори воситасининг тиббий ходимнинг доимий кузатувисиз, мустақил ва хавфсиз қўлланиши;
нотўғри қўллаш, дозани ошириб юбориш, суиистеъмол қилиш ёки қарамликни келтириб чиқариш хавфининг пастлиги;
қўллаш йўриқномасидаги маълумотларнинг истеъмолчи учун аниқ, тўлиқ ва тушунарли экани;
фармаконазорат ҳамда постмаркетинг назорати натижалари;
Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти томонидан эътироф этилган тартибга солувчи органлар томонидан дори воситасининг рецептсиз бериладиган тоифага киритилганлиги.
Икки ёки ундан ортиқ фаол модда бирикмасидан иборат дори воситалари ҳам рецептсиз бериладиган тоифага киритилиши мумкин.

Бунда ҳар бир фаол модданинг терапевтик ҳиссаси, комбинациянинг фойда-хавф нисбати, клиник асосланганлиги, шунингдек, ўзаро таъсир, дозани ошириб юбориш ва нотўғри қўллаш хавфлари баҳоланади.

Дори воситасини рецепт билан бериладиган тоифадан рецептсиз бериладиган тоифага ўтказиш рад этилган тақдирда рад этиш асослари бартараф этилганда ёки дори воситасининг хавфсизлиги ҳамда самарадорлигига оид янги маълумотлар олинганда, ариза берувчи 3 йил кутмасдан такроран мурожаат қилиш ҳуқуқига эгабўлади.

Ваколатли орган дори воситасининг хавфсизлиги ва самарадорлигига оид янги маълумотлар, фармаконазорат ва постмаркетинг назорати натижалари ҳамда қонунчиликдаги ўзгаришлардан келиб чиқиб, унинг тоифасини қайта кўриб чиқиши мумкин.
Янги “электрон рецепт” тизими қандай ишламоқда - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.12.2025
Матбуот маркази
Янги “электрон рецепт” тизими қандай ишламоқда — видео
25 Декабр 2025, 15:55
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0