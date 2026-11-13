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https://sputniknews.uz/20261113/rossiya-ozbekiston-at-61987062.html
Россиянинг Ўзбекистон АТ соҳасига киритган сармояси икки йил ичида 3 баравар ошди
Россиянинг Ўзбекистон АТ соҳасига киритган сармояси икки йил ичида 3 баравар ошди
Sputnik Ўзбекистон
Республикада ўз ваколатхонасини очган Россия АТ компаниялари сони 47 тага етди. 13.11.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-11-13T11:53+0500
2026-11-13T11:53+0500
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ТОШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. Россия компанияларининг Ўзбекистон ахборот технологиялари соҳасига киритган сармояси икки йил ичида уч бараварга ошиб, 320 миллион долларга етди. Бу ҳақда “Стратегик таҳлил ва иқтисодиётни ривожлантириш миллий институти” АНТ бош директорининг ўринбосари Карина Михеева РИА Новостига маълум қилди.У саноатни рақамлаштириш ва сунъий интеллектни жорий этиш Россия ва Ўзбекистон ўртасидаги иқтисодий ҳамкорликнинг истиқболли йўналишларидан бирига айланаётганини таъкидлади.“Ўзбекистон саноати ривожлангани сари бундай ишланмаларга талаб ортиб бормоқда. Шунингдек, республикада ўз ваколатхонасини очган Россия АТ компаниялари сони 47 тага етди”, - дея қўшимча қилди Михеева.
https://sputniknews.uz/20261110/russia-prezident-platforma-uzbekistan-hamkorlik-61891649.html
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иқтисод, россия, ўзбекистон, ахборот технологиялари (it), инвестиция
иқтисод, россия, ўзбекистон, ахборот технологиялари (it), инвестиция

Россиянинг Ўзбекистон АТ соҳасига киритган сармояси икки йил ичида 3 баравар ошди

11:53 13.11.2026
© Sputnik / Бахром ХатамовIT cпециалист за работой
IT cпециалист за работой - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.11.2026
© Sputnik / Бахром Хатамов
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Республикада ўз ваколатхонасини очган Россия АТ компаниялари сони 47 тага етди.
ТОШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. Россия компанияларининг Ўзбекистон ахборот технологиялари соҳасига киритган сармояси икки йил ичида уч бараварга ошиб, 320 миллион долларга етди. Бу ҳақда “Стратегик таҳлил ва иқтисодиётни ривожлантириш миллий институти” АНТ бош директорининг ўринбосари Карина Михеева РИА Новостига маълум қилди.

“Россия компанияларининг Ўзбекистон АТ соҳасига тўғридан-тўғри инвестициялари икки йил ичида уч баробарга ошиб, 320 миллион долларга етди”, - деди Михеева Тошкентдаги “Tashkent Fintech Forum 2026” доирасида.

У саноатни рақамлаштириш ва сунъий интеллектни жорий этиш Россия ва Ўзбекистон ўртасидаги иқтисодий ҳамкорликнинг истиқболли йўналишларидан бирига айланаётганини таъкидлади.
“Ўзбекистон саноати ривожлангани сари бундай ишланмаларга талаб ортиб бормоқда. Шунингдек, республикада ўз ваколатхонасини очган Россия АТ компаниялари сони 47 тага етди”, - дея қўшимча қилди Михеева.
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