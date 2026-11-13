Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261113/ozbekiston-qozogiston-61992370.html
Ўзбекистон ва Қозоғистон фуқароларнинг ўзаро борди-келдисини енгиллаштирмоқчи
Ўзбекистон ва Қозоғистон фуқароларнинг ўзаро борди-келдисини енгиллаштирмоқчи
Sputnik Ўзбекистон
Қозоғистон жорий этилаётган “QazETA” электрон кириш рухсатномаси тизими доирасида Ўзбекистон фуқароларига муайян имтиёзлар берилиши мумкин. 13.11.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-11-13T15:18+0500
2026-11-13T18:09+0500
миграция
мигрантлар
ўзбекистон
қозоғистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/14/55004711_16:0:1520:846_1920x0_80_0_0_f39830177a731a1e51aef88c29df7a76.png
ТОШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. Ўзбекистон ва Қозоғистон фуқароларнинг ўзаро қатновини енгиллаштириш ва чегаралардаги мавжуд муаммоларни бартараф этишни режалаштирмоқда. Бу масалаларни Ўзбекистон ташқи ишлар вазири ўринбосари Олимжон Абдуллаев Қозоғистоннинг мамлакатдаги элчиси Ерали Туғжанов билан муҳокама қилди.ТИВ хабарига кўра, музокаралар давомида Ўзбекистон фуқароларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, фуқароларнинг ўзаро қатновини енгиллаштириш ҳамда давлат чегараларини кесиб ўтишдаги тўсиқларни бартараф этиш борасидаги икки томонлама ҳамкорликнинг долзарб масалалари муҳокама қилинди.Шунингдек, Ўзбекистон фуқароларини Қозоғистонда ташкилий тартибда ишга жойлаштириш, тегишли шартномавий-ҳуқуқий базани такомиллаштириш ва ҳар икки мамлакат ҳудудида фуқароларнинг бўлиб туриши учун қулай шарт-шароитлар яратиш масалалари кўриб чиқилди.Учрашув якунида томонлар конструктив мулоқотни давом эттириш ҳамда белгиланган йўналишлар бўйича амалий ҳамкорликни ривожлантиришдан манфаатдор эканини таъкидлади.Қозоғистон 2027 йил 1 июлдан мамлакатга визасиз кириш ҳуқуқига эга 50 тадан ортиқ давлат фуқаролари учун “QazETA” электрон рухсатномасини мажбурий қилади. Улар орасида Ўзбекистон фуқаролари ҳам бор.Рухсатномани “QazETA”мобил иловаси орқали хорижга чиқиш паспорти ёрдамида расмийлаштириш мумкин. Аризани сафардан камида 72 соат олдин топшириш керак. Ҳозирча тизим бепул ишлайди, 2027 йил июлигача эса рухсатномасиз ҳам чегарадан ўтиш мумкин.
https://sputniknews.uz/20261016/xorijga-ishga-borish-uchun-avvalombor-kasb-va-til-organish-kerak-video-61244752.html
ўзбекистон
қозоғистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/14/55004711_204:0:1332:846_1920x0_80_0_0_6085bdc70b4e6057ee6fbb2f9f1bfe46.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
миграция, мигрантлар, ўзбекистон, қозоғистон
миграция, мигрантлар, ўзбекистон, қозоғистон

Ўзбекистон ва Қозоғистон фуқароларнинг ўзаро борди-келдисини енгиллаштирмоқчи

15:18 13.11.2026 (янгиланди: 18:09 13.11.2026)
© Sputnik / Сгенерировано ИИВ Узбекистане ID-карты начнут выдавать с электронной цифровой подписью
В Узбекистане ID-карты начнут выдавать с электронной цифровой подписью - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.11.2026
© Sputnik / Сгенерировано ИИ
Oбуна бўлиш
Қозоғистон жорий этилаётган “QazETA” электрон кириш рухсатномаси тизими доирасида Ўзбекистон фуқароларига муайян имтиёзлар берилиши мумкин.
ТОШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. Ўзбекистон ва Қозоғистон фуқароларнинг ўзаро қатновини енгиллаштириш ва чегаралардаги мавжуд муаммоларни бартараф этишни режалаштирмоқда. Бу масалаларни Ўзбекистон ташқи ишлар вазири ўринбосари Олимжон Абдуллаев Қозоғистоннинг мамлакатдаги элчиси Ерали Туғжанов билан муҳокама қилди.
ТИВ хабарига кўра, музокаралар давомида Ўзбекистон фуқароларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, фуқароларнинг ўзаро қатновини енгиллаштириш ҳамда давлат чегараларини кесиб ўтишдаги тўсиқларни бартараф этиш борасидаги икки томонлама ҳамкорликнинг долзарб масалалари муҳокама қилинди.
“Хусусан, ўзаро сафарлар тартибини соддалаштириш, жумладан, давлат чегарасидан ID-карта орқали ўтиш имконияти юзасидан фикр алмашилди. Қозоғистон томонидан жорий этилаётган “QazETA” электрон кириш рухсатномаси тизими доирасида Ўзбекистон фуқароларига муайян преференциялар (имтиёзлар) бериш имкониятига алоҳида эътибор қаратилди”, - дейилган хабарда.
Шунингдек, Ўзбекистон фуқароларини Қозоғистонда ташкилий тартибда ишга жойлаштириш, тегишли шартномавий-ҳуқуқий базани такомиллаштириш ва ҳар икки мамлакат ҳудудида фуқароларнинг бўлиб туриши учун қулай шарт-шароитлар яратиш масалалари кўриб чиқилди.
Учрашув якунида томонлар конструктив мулоқотни давом эттириш ҳамда белгиланган йўналишлар бўйича амалий ҳамкорликни ривожлантиришдан манфаатдор эканини таъкидлади.
Қозоғистон 2027 йил 1 июлдан мамлакатга визасиз кириш ҳуқуқига эга 50 тадан ортиқ давлат фуқаролари учун “QazETA” электрон рухсатномасини мажбурий қилади. Улар орасида Ўзбекистон фуқаролари ҳам бор.

Рухсатномани “QazETA”мобил иловаси орқали хорижга чиқиш паспорти ёрдамида расмийлаштириш мумкин. Аризани сафардан камида 72 соат олдин топшириш керак.

Ҳозирча тизим бепул ишлайди, 2027 йил июлигача эса рухсатномасиз ҳам чегарадан ўтиш мумкин.
Россияга ишга юборишнинг янги механизмлари — видео - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.10.2026
Матбуот маркази
Хорижга ишга бориш учун авваламбор касб ва тил ўрганиш керак — видео
16 Октябр, 14:10
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0