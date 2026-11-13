Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261113/kengashi-rayosati-61987414.html
Халқ депутатлари Кенгаши Раёсати институти жорий этилди
Халқ депутатлари Кенгаши Раёсати институти жорий этилди
Sputnik Ўзбекистон
Янги қонунга кўра, халқ депутатлари Кенгаши раисининг ўринбосари лавозими пайдо бўлади. 13.11.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-11-13T12:47+0500
2026-11-13T12:47+0500
жамият
ўзбекистон
депутатлар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/722/62/7226224_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_5fc08b80406db0f255dc71c96719b0f7.jpg
ТОШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. Халқ депутатлари Кенгаши Раёсати институти жорий этилади. “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги қонунга ўзгартириш ва қўшимчалар киритилди.Киритилган қўшимчаларга кўра, халқ депутатлари Кенгаши раисининг ўринбосари лавозими жорий этилиши белгиланди. Халқ депутатлари Кенгаши раиси йўқлигида ёки у ўз зиммасидаги вазифаларни амалга ошириши мумкин бўлмаган ҳолларда унинг ваколатларини Кенгаш раисининг ўринбосари бажариб туради. Шу билан бирга, Кенгаш Раёсати институти жорий этилди. Унга кўра, Халқ депутатлари Кенгаши Раёсатининг таркибига Кенгаш раиси, унинг ўринбосари, партия гуруҳлари раҳбарлари, доимий комиссиялар раислари, шунингдек ҳоким киради. Халқ депутатлари Кенгаши Раёсати: - Кенгаш сессиясининг кун тартиби лойиҳасини шакллантиради;- халқ депутатлари Кенгашининг сессиясини чақиради;- доимий комиссияларнинг ишини мувофиқлаштириб боради. Шунингдек, ҷонун билан Кенгаш депутатлари саволларига жавобларини эшитиш бўйича “Кенгаш соати” институти жорий этилиши белгиланди. “Кенгаш соати”ни ўтказиш тўғрисидаги таклиф Кенгаш депутатларининг, доимий комиссияларнинг, партия гуруҳларининг ташаббуси асосида Кенгаш Раёсатида кўриб чиқилади. “Кенгаш соати”нинг ташаббускорлари томонидан Кенгаш депутатларининг тегишли ҳудуддаги ижро этувчи ҳокимият органлари раҳбарларига бериш учун шакллантирилган саволлари Кенгаш раиси томонидан тегишли ҳудуддаги ижро этувчи ҳокимият органлари раҳбарларига юборилади.Қонун кучга кирди.
https://sputniknews.uz/20261111/talim-tibbiyot-mahalla-farmon-61921849.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/722/62/7226224_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_67b88aa1cc0c2951a5a1cdbab297d60c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
жамият, ўзбекистон, депутатлар
жамият, ўзбекистон, депутатлар

Халқ депутатлари Кенгаши Раёсати институти жорий этилди

12:47 13.11.2026
© Sputnik / Владимир ФедоренкоПапка с документами
Папка с документами - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.11.2026
© Sputnik / Владимир Федоренко
Oбуна бўлиш
Янги қонунга кўра, халқ депутатлари Кенгаши раисининг ўринбосари лавозими пайдо бўлади.
ТОШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. Халқ депутатлари Кенгаши Раёсати институти жорий этилади. “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги қонунга ўзгартириш ва қўшимчалар киритилди.
Киритилган қўшимчаларга кўра, халқ депутатлари Кенгаши раисининг ўринбосари лавозими жорий этилиши белгиланди.

Халқ депутатлари Кенгаши раиси йўқлигида ёки у ўз зиммасидаги вазифаларни амалга ошириши мумкин бўлмаган ҳолларда унинг ваколатларини Кенгаш раисининг ўринбосари бажариб туради.

Шу билан бирга, Кенгаш Раёсати институти жорий этилди.

Унга кўра, Халқ депутатлари Кенгаши Раёсатининг таркибига Кенгаш раиси, унинг ўринбосари, партия гуруҳлари раҳбарлари, доимий комиссиялар раислари, шунингдек ҳоким киради.

Халқ депутатлари Кенгаши Раёсати:

- Кенгаш сессиясининг кун тартиби лойиҳасини шакллантиради;
- халқ депутатлари Кенгашининг сессиясини чақиради;
- доимий комиссияларнинг ишини мувофиқлаштириб боради.

Шунингдек, ҷонун билан Кенгаш депутатлари саволларига жавобларини эшитиш бўйича “Кенгаш соати” институти жорий этилиши белгиланди.

“Кенгаш соати”ни ўтказиш тўғрисидаги таклиф Кенгаш депутатларининг, доимий комиссияларнинг, партия гуруҳларининг ташаббуси асосида Кенгаш Раёсатида кўриб чиқилади.

“Кенгаш соати”нинг ташаббускорлари томонидан Кенгаш депутатларининг тегишли ҳудуддаги ижро этувчи ҳокимият органлари раҳбарларига бериш учун шакллантирилган саволлари Кенгаш раиси томонидан тегишли ҳудуддаги ижро этувчи ҳокимият органлари раҳбарларига юборилади.
Қонун кучга кирди.
Президент подписал указ - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.11.2026
Таълим, тиббиёт, маҳалла ва хотин-қизлар ҳуқуқи: янги фармон қабул қилинди
11 Ноябр, 10:49
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0