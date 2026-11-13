Оверчук Афғонистонга ЕОИИ билан алоқаларни йўлга қўйишни таклиф қилди

ТОШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. Россия бош вазири ўринбосари Алексей Оверчук Афғонистонга Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) билан ҳамкорликни йўлга қўйишни таклиф қилди.Оверчукнинг қўшимча қилишича, Россия бизнеси Афғонистонда ишлашга тайёр.Россия бош вазири ўринбосари Алексей Оверчук бошчилигидаги делегациянинг ташрифи доирасида Кобулда Россия-Афғонистон бизнес форуми бўлиб ўтди. Тадбирда Россия компанияларининг 75 нафарга яқин вакили ва Афғонистон томонидан ҳам шунча вакил иштирок этди. Россия компаниялари Афғонистонга дон, ун, дори-дармон ва ҳарбий техника етказиб бериш бўйича катта шартномалар тузди.
Таклиф Кобулдаги Россия-Афғонистон бизнес форуми доирасида берилди.
ТОШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. Россия бош вазири ўринбосари Алексей Оверчук Афғонистонга Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) билан ҳамкорликни йўлга қўйишни таклиф қилди.
“Бизда Евроосиё иқтисодий комиссияси билан алоқа ўрнатиш таклифи бор. Техник тартибга солиш, стандартлар билан боғлиқ масалалар – бу масалаларнинг барчаси бизда халқаро даражага, ЕОИИга олиб чиқилган”, - деди у “Толибон” ҳукумати бош вазири Ҳасан Охунд билан учрашувда.
Оверчукнинг қўшимча қилишича, Россия бизнеси Афғонистонда ишлашга тайёр.
Россия бош вазири ўринбосари Алексей Оверчук бошчилигидаги делегациянинг ташрифи доирасида Кобулда Россия-Афғонистон бизнес форуми бўлиб ўтди. Тадбирда Россия компанияларининг 75 нафарга яқин вакили ва Афғонистон томонидан ҳам шунча вакил иштирок этди. Россия компаниялари Афғонистонга дон, ун, дори-дармон ва ҳарбий техника етказиб бериш бўйича катта шартномалар тузди.
ЕОИИ
Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.