Шота Руставелида автобуслар 45, автомобиллар 18 фоизга тезлашди — BRT яна қаерда очилади?
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с результатами реконструкции улицы Шота Руставели в городе Ташкенте
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Шота Руставелида автобуслар 45 фоизга, автомобиллар 18 фоизга тезлашди. Энди BRT йўлаклари Сергели ва Юнусободгача кенгайтирилмоқда.
ТОШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Тошкентда Сергели ва Юнусобод туманларини боғлайдиган 22,7 километрлик тезкор автобус қатнови (BRT) йўлаги босқичма-босқич ташкил этилмоқда. Бу ҳақда Йўл ҳаракатини ташкил этиш маркази (ЙҲТЭМ) хабар берди.
Марказ маълумотларига кўра, Шота Руставели кўчасидаги ўзгаришлар ижобий натижа берган. 2026 йилги кўрсаткичлар 2023 йил билан таққосланганда:
автобусларнинг ўртача ҳаракат тезлиги 45 фоизга ошган;
енгил автомобиллар тезлиги 18 фоизга ошган;
жамоат транспортидан фойдаланувчилар сони кунига 8 минг нафардан зиёдга кўпайган.
Демак, автобусларга устуворлик бериш нафақат жамоат транспорти йўловчиларига, балки автомобиль ҳайдовчиларига ҳам фойда келтириши мумкин.
BRT қайси кўчаларда ташкил этилади?
Лойиҳа тўртта асосий кўчани қамраб олади:
Шота Руставели — 6,5 км. BRT 2025 йилдан буён ишламоқда.
Шаҳрисабз — 3,2 км. Дастлабки 2,2 километри фойдаланишга топширилган.
Амир Темур шоҳкўчаси — 7,6 км. Қурилиш ишлари бошланган.
Янги Сергели — 5,5 км. Тайёргарлик ишлари олиб борилмоқда.
BRT (Bus Rapid Transit) — автобуслар учун алоҳида ҳаракатланиш йўлаклари, махсус бекатлар ва ҳаракатни бошқариш тизимларини бирлаштирувчи тезкор жамоат транспорти тизими.
Янги коридорларда светофорларнинг "яшил тўлқин" тизими жорий этилади, замонавий бекатлар қурилади. Уларга автобусларнинг келиш вақтини кўрсатувчи электрон таблолар, видеокузатув камералари ва SOS тугмалари ўрнатилади.
Нега йўлларни кенгайтириш ўрнига автобусларга устуворлик берилмоқда?
Тошкентда 3,2 миллион аҳоли ва қарийб 640 минг шахсий автомобиль бор. Бир енгил автомобилда кўпинча бир-икки киши ҳаракатланса, оддий автобус бир вақтнинг ўзида 60 нафаргача йўловчи ташиши мумкин.
Халқаро транспорт ташкилотлари маълумотларига кўра, бир ҳаракатланиш тасмасидан бир соатда енгил автомобилларда 600–1600 нафар, махсус автобус тасмасида эса 8 минг нафаргача йўловчини ўтказиш мумкин.
Йўлларни кенгайтириш ҳам тирбандликни ҳар доим бартараф этавермайди. Иқтисодчилар Жил Дюрантон ва Метью Тернер АҚШ шаҳарларидаги транспорт ҳаракатини ўрганиб, янги йўл тасмалари кўпайиши билан улардан фойдаланадиган автомобиллар ҳаракати ҳам ортишини аниқлаган.
Шу боис шаҳарларда фақат автомобиллар учун йўл қуриш эмас, балки мавжуд йўллар орқали кўпроқ одам ташиш масаласига ҳам эътибор қаратилмоқда.
Автомобиллар сони камаядими?
Транспорт вазирлигининг аввалги маълумотларига кўра, икки йил ичида 142 минг нафар тошкентлик шахсий автомобиль ва таксидан жамоат транспортига ўтган.
Бироқ янги тизимга ўтиш айрим ноқулайликларни ҳам келтириб чиқармоқда. Қурилиш ишлари сабабли ҳаракат схемалари ўзгармоқда, баъзи чорраҳаларда чапга бурилиш чекланмоқда.
Шунга қарамай, Шота Руставели кўчасида қайд этилган натижалар жамоат транспортига ажратилган йўлаклар автомобиль ҳаракатига ҳам ижобий таъсир кўрсатиши мумкинлигини кўрсатмоқда.
4 Сентябр, 10:52