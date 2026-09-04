Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260904/toshkent-brt-yolagi-60197928.html
Тошкентда Шаҳрисабз кўчасининг 1,2 км қисмида BRT йўлаги очилди
Тошкентда Шаҳрисабз кўчасининг 1,2 км қисмида BRT йўлаги очилди
Sputnik Ўзбекистон
Йўлак Миробод кўчаси (“Grand Mir” меҳмонхонаси олдидаги айланма) ва Амир Темур шоҳкўчаси (Санъат музейи) оралиғида ташкил этилган. 04.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-09-04T10:52+0500
2026-09-04T10:52+0500
жамият
тошкент
йўл
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/04/60197201_156:0:1642:836_1920x0_80_0_0_03df427cb6bcae9ba90d1bb6a99111da.png
ТОШКЕНТ, 4 сен – Sputnik. Тошкентда Шаҳрисабз кўчасида автобуслар учун ажратилган йўлакнинг (BRT) биринчи босқичи фойдаланишга топширилди. Бу ҳақда Йўл ҳаракатини ташкил этиш маркази (ЙҲТЭМ) хабар берди.Биринчи босқич Шаҳрисабз, Миробод ва Шота Руставели кўчалари туташган айланма чорраҳадан Амир Темур шоҳкўчаси билан кесишмагача бўлган 1,2 километрлик участкани қамраб олди.Таъкидланишича, BRT инфратузилмаси доирасида 6 та янги автобус бекати ташкил этилиб, жамоат транспорти учун алоҳида ҳаракат йўлаги шакллантирилган. Йўлак умумий транспорт оқимидан бордюрлар орқали жисмонан ажратилган. Бу автобусларнинг тирбандликка камроқ боғлиқ ҳолда ҳаракатланиши ва қатнов оралиғининг барқарорлигини таъминлашга хизмат қилиши кўзда тутилган.1,2 километрлик ушбу участка Шаҳрисабз кўчасида BRT инфратузилмасини шакллантиришнинг биринчи босқичи ҳисобланади. Умумий лойиҳа доирасида Шаҳрисабз кўчасининг қарийб 3 километрлик қисмида БРТ йўлагини ташкил этиш кўзда тутилган.Март ойида Тошкент шаҳридаги тўртта кўчада 2026 йилда автобуслар учун BRT йўлаклари қурилиши режалаштирилаётгани маълум бўлганди. Дастлабки босқичда умумий узунлиги 16,2 километр бўлган BRT йўналишлари Шаҳрисабз, Амир Темур, Мирзо Улуғбек ва Янги Сергели кўчаларида ташкил этилиши белгиланган.
https://sputniknews.uz/20260724/toshkent-59233425.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/04/60197201_342:0:1457:836_1920x0_80_0_0_f4dea50b04a5fded26227cabdb93a0ca.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
жамият, тошкент, йўл
жамият, тошкент, йўл

Тошкентда Шаҳрисабз кўчасининг 1,2 км қисмида BRT йўлаги очилди

10:52 04.09.2026
© ЦОДД г.ТашкентаВ Ташкенте введён в эксплуатацию первый этап выделенной линии для автобусов (BRT) на улице Шахрисабз,
В Ташкенте введён в эксплуатацию первый этап выделенной линии для автобусов (BRT) на улице Шахрисабз, - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 04.09.2026
© ЦОДД г.Ташкента
Oбуна бўлиш
Йўлак Миробод кўчаси (“Grand Mir” меҳмонхонаси олдидаги айланма) ва Амир Темур шоҳкўчаси (Санъат музейи) оралиғида ташкил этилган.
ТОШКЕНТ, 4 сен – Sputnik. Тошкентда Шаҳрисабз кўчасида автобуслар учун ажратилган йўлакнинг (BRT) биринчи босқичи фойдаланишга топширилди. Бу ҳақда Йўл ҳаракатини ташкил этиш маркази (ЙҲТЭМ) хабар берди.
Биринчи босқич Шаҳрисабз, Миробод ва Шота Руставели кўчалари туташган айланма чорраҳадан Амир Темур шоҳкўчаси билан кесишмагача бўлган 1,2 километрлик участкани қамраб олди.
Таъкидланишича, BRT инфратузилмаси доирасида 6 та янги автобус бекати ташкил этилиб, жамоат транспорти учун алоҳида ҳаракат йўлаги шакллантирилган. Йўлак умумий транспорт оқимидан бордюрлар орқали жисмонан ажратилган. Бу автобусларнинг тирбандликка камроқ боғлиқ ҳолда ҳаракатланиши ва қатнов оралиғининг барқарорлигини таъминлашга хизмат қилиши кўзда тутилган.
1,2 километрлик ушбу участка Шаҳрисабз кўчасида BRT инфратузилмасини шакллантиришнинг биринчи босқичи ҳисобланади. Умумий лойиҳа доирасида Шаҳрисабз кўчасининг қарийб 3 километрлик қисмида БРТ йўлагини ташкил этиш кўзда тутилган.
Март ойида Тошкент шаҳридаги тўртта кўчада 2026 йилда автобуслар учун BRT йўлаклари қурилиши режалаштирилаётгани маълум бўлганди. Дастлабки босқичда умумий узунлиги 16,2 километр бўлган BRT йўналишлари Шаҳрисабз, Амир Темур, Мирзо Улуғбек ва Янги Сергели кўчаларида ташкил этилиши белгиланган.
Тошкентда транспорт ҳаракати - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.07.2026
Тошкентнинг Шаҳрисабз кўчасида BRT йўлаги қурилиши бошланади
24 Июл, 09:45
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0