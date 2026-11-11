https://sputniknews.uz/20261111/tashkent-aeroport-telefon-rasmiylashtirish-61919971.html
Тошкент аэропортида хориждан олиб кирилган телефонларни расмийлаштириш вақтинча тўхтатилди
Тошкент аэропортида хориждан олиб кирилган телефонларни расмийлаштириш вақтинча тўхтатилди
Sputnik Ўзбекистон
Тошкент аэропортида хориждан олиб кирилаётган телефонларни божхона расмийлаштируви вақтинча тўхтатилди. Божхона қўмитаси IMEI билан боғлиқ муаммолар, 30 кунлик экспертиза ва қўшимча тўловлар ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди.
2026-11-11T09:57+0500
2026-11-11T09:57+0500
2026-11-11T10:05+0500
божхона
божхона қўмитаси
божхона божи
телефон
тўлов
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/0b/61919401_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_81e0967ec373ffc8dbeee95a0dc64a40.png
ТОШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Тошкент халқаро аэропорти орқали хориждан олиб кирилаётган мобил телефонларни божхона расмийлаштирувидан ўтказиш вақтинча тўхтатилди. Бу ҳақда Божхона қўмитаси матбуот хизмати маълум қилди.Бунга IMEI кодларини текшириш ва қурилмалар қонуний олиб кирилганини тасдиқлаш билан боғлиқ масалалар сабаб бўлган.Қўмитага кўра, сўнгги вақтларда телефонларни божсиз олиб кириш имкониятидан ноқонуний фойдаланишга уринишлар кўпайган. Божхона қўмитаси IMEI-1 ва IMEI-2 кодлари айнан битта қурилмага тегишли эканини, шунингдек, улардан аввал мобил тармоқларда фойдаланилганини аниқлаш махсус билим ва текширувларни талаб қилишини билдирди.Таъкидланишича, қўмита тегишли идоралар билан IMEI кодларини текшириш ва телефонларни расмийлаштиришнинг ягона тартибини ишлаб чиқиш бўйича чоралар белгилаган.Аввалроқ ижтимоий тармоқларда хориждан келтирилган айрим телефонлар 30 кунгача экспертизага олиб қолинаётгани, уларни бир кун ичида расмийлаштириш учун эса қўшимча тўлов талаб қилинаётгани ҳақида хабарлар тарқалганди.Божхона қўмитаси ушбу хабарларга муносабат билдирган бўлса-да, 30 кунлик экспертиза ва тезлаштирилган расмийлаштириш учун қўшимча тўловлар масаласига алоҳида аниқлик киритмаган.Фуқаролар телефонларни божхона расмийлаштирувидан ўтказиш юзасидан саволлар ёки коррупция ҳолатлари бўйича қўмитанинг кеча-кундуз ишлайдиган 11-08 ишонч телефонига мурожаат қилишлари мумкин.
https://sputniknews.uz/20260902/uzbekistan-bojxona-strategiya-60137158.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/0b/61919401_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_4c1a67837fe24481f72c7175f3ae0bef.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
божхона, божхона қўмитаси, божхона божи, телефон, тўлов, жамият
божхона, божхона қўмитаси, божхона божи, телефон, тўлов, жамият
Тошкент аэропортида хориждан олиб кирилган телефонларни расмийлаштириш вақтинча тўхтатилди
09:57 11.11.2026 (янгиланди: 10:05 11.11.2026)
Божхона қўмитаси матбуот хизмати хориждан олиб кирилаётган телефонларни расмийлаштириш нима учун вақтинча тўхтатилганини тушунтирди.
ТОШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik.
Тошкент халқаро аэропорти орқали хориждан олиб кирилаётган мобил телефонларни божхона расмийлаштирувидан ўтказиш вақтинча тўхтатилди. Бу ҳақда Божхона қўмитаси матбуот хизмати маълум қилди
.
Бунга IMEI кодларини текшириш ва қурилмалар қонуний олиб кирилганини тасдиқлаш билан боғлиқ масалалар сабаб бўлган.
Қўмитага кўра, сўнгги вақтларда телефонларни божсиз олиб кириш имкониятидан ноқонуний фойдаланишга уринишлар кўпайган.
Хусусан, IMEI кодларини сохталаштириш, бошқа телефонларга тегишли кодлардан фойдаланиш ва битта қурилма маълумотлари орқали бир нечта телефонни қонунийлаштириш ҳолатлари аниқланган.
Божхона қўмитаси IMEI-1 ва IMEI-2 кодлари айнан битта қурилмага тегишли эканини, шунингдек, улардан аввал мобил тармоқларда фойдаланилганини аниқлаш махсус билим ва текширувларни талаб қилишини билдирди.
Таъкидланишича, қўмита тегишли идоралар билан IMEI кодларини текшириш ва телефонларни расмийлаштиришнинг ягона тартибини ишлаб чиқиш бўйича чоралар белгилаган.
Расмийлаштириш жараёни қисқа муддатларда қайта йўлга қўйилиши билдирилган, бироқ аниқ сана айтилмаган.
Аввалроқ ижтимоий тармоқларда хориждан келтирилган айрим телефонлар 30 кунгача экспертизага олиб қолинаётгани, уларни бир кун ичида расмийлаштириш учун эса қўшимча тўлов талаб қилинаётгани ҳақида хабарлар тарқалганди.
Божхона қўмитаси ушбу хабарларга муносабат билдирган бўлса-да, 30 кунлик экспертиза ва тезлаштирилган расмийлаштириш учун қўшимча тўловлар масаласига алоҳида аниқлик киритмаган.
Фуқаролар телефонларни божхона расмийлаштирувидан ўтказиш юзасидан саволлар ёки коррупция ҳолатлари бўйича қўмитанинг кеча-кундуз ишлайдиган 11-08 ишонч телефонига мурожаат қилишлари мумкин.