https://sputniknews.uz/20261111/millatchilik-vatanparvarlik-niqob-61929947.html

Миллатчилик ватанпарварлик ниқоби остида яширинади — Киселёв

Миллатчилик ватанпарварлик ниқоби остида яширинади — Киселёв

Sputnik Ўзбекистон

Москвадаги МДҲ медиафорумида Киселёв миллатчиликнинг хавфи ҳақида гапирди. Симоньян сунъий интеллектнинг журналистикага таъсири, Малинина эса Sputnik билан ҳамкорлик ва Ҳамдўстлик ахборот макони ҳақида фикр билдирди.

2026-11-11T14:40+0500

2026-11-11T14:40+0500

2026-11-11T14:40+0500

мдҳ

"россия сегодня"

оав

журналист

дмитрий киселёв

маргарита симоньян

сунъий интеллект

форум

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ТОШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Миллатчилик, жаҳон тажрибаси кўрсатишича, ҳали ҳеч кимни бахтли қилмаган. Бу ҳақда "Россия сегодня" халқаро медиагуруҳи бош директори Дмитрий Киселёв Москвада ўтаётган МДҲ мамлакатларининг V медиафорумида билдирди.Унинг таъкидлашича, миллатчиликни ватанпарварликдан фарқлаш керак. Чунки миллатчилик кўпинча ватанпарварлик ниқоби остида намоён бўлиб, охир-оқибат давлатга зарар етказадиган фаолиятга айланиши мумкин.Киселёвнинг таъкидлашича, миллатчилик қандай шаклда намоён бўлишидан қатъи назар, фақат зарар келтиради.Симоньян: Сунъий интеллект журналистларнинг ўрнини эгаллайдими?"Россия сегодня" медиагуруҳи ва RT бош муҳаррири Маргарита Симоньян форум иштирокчиларини қутлаб, МДҲ мамлакатлари ўртасидаги тарихий ва инсоний алоқаларга тўхталди.Симоньян сунъий интеллектнинг журналистика келажагига таъсири ҳақида ҳам фикр билдирди.МДҲ Sputnik билан ҳамкорликни юқори баҳоладиМДҲ Ижроия қўмитаси матбуот хизмати раҳбари Светлана Малинина Sputnik агентлигини Ҳамдўстликнинг муҳим стратегик ҳамкори деб атади.У Sputnik яқин хориж мамлакатларида 13 та сайтга эга эканини, улар нафақат рус тилида, балки фаолият юритаётган мамлакатларнинг миллий тилларида ҳам ахборот тарқатишини таъкидлади.Малинина ушбу фаолиятни юқори баҳолаб, Дмитрий Киселёв ва Sputnikнинг яқин хориждаги фаолиятига масъул Андрей Благодиренкога миннатдорчилик билдирди.

https://sputniknews.uz/20260715/cis-sputnik-pro-loyihalar-yuqori-baho-59045616.html

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мдҳ, "россия сегодня", оав, журналист, дмитрий киселёв, маргарита симоньян, сунъий интеллект, форум