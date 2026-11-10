https://sputniknews.uz/20261110/sanktsiya-dunyo-ochlik-61886134.html
Дунёда 600 миллиондан ортиқ одам санкциялар туфайли оч қолмоқда — Лавров
Дунёда 600 миллиондан ортиқ одам санкциялар туфайли оч қолмоқда — Лавров
Sputnik Ўзбекистон
Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров дунёдаги очлик сабабларини санкциялар билан боғлади. У Россия ва АҚШ ўртасидаги дизель келишуви, нархлар пасайиши, Европа йўқотишлари ва Россия экспорти ҳақида ҳам маълум қилди.
2026-11-10T09:57+0500
2026-11-10T09:57+0500
2026-11-10T09:57+0500
санкция
сергей лавров
россия тив
юк
дональд трамп
энергетика
дунё янгиликлари
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/1f/60087920_0:91:3072:1819_1920x0_80_0_0_5a766216bdfe0e9b206fe461acef9510.jpg
ТОШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Дунёда 600 миллиондан ортиқ киши очликдан азият чекмоқда. Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров бунинг сабаби ресурслар етишмаслиги эмас, балки санкциялар ва савдо тўсиқлари эканини билдирди. Бу ҳақда у "Коммерсантъ" газетасида чоп этилган мақоласида ёзди.Лавровнинг ёзишича, жорий йилда G20 мамлакатларининг савдо вазирлари озиқ-овқат етказиб беришдан босим воситаси сифатида фойдаланишни қоралаган. Европа Иттифоқи ҳам бу позицияга қўшилган. Энди эса ушбу келишувларни амалда бажариш зарур.Вазир Ғарб давлатлари халқаро савдонинг умумий қоидаларини блокларга бўлиниш мантиғи билан алмаштираётганини таъкидлади. Унинг фикрича, санкциялар ва савдо тўсиқлари жаҳон иқтисодиётининг парчаланишига олиб келмоқда.Лавров санкциялар Россияга сезиларли зарар етказмаганини, аксинча, Европа учун триллионлаб йўқотишларга, АҚШда инфляцияга ва бошқа мамлакатларда аҳоли фаровонлигининг пасайишига сабаб бўлганини билдирди.Россия ва АҚШ ўртасидаги дизель келишувиРоссия ва АҚШ раҳбарлари ўртасида Россия дизель ёқилғиси экспортига қўйилган чекловларни тўхтатиш бўйича эришилган келишув аллақачон амалга оширилмоқда.Бироқ вазир дизель нархи қанчага пасайгани бўйича аниқ рақамларни келтирмади.Унинг маълум қилишича, Россия 2022 йилдан буён Европага 320 миллиард долларлик энергия ресурслари етказиб берган.Шу билан бирга, Россия экспортининг 80 фоизи Ғарбдан ташқари мамлакатларга, жумладан, 70 фоизи Осиё бозорларига йўналтирилган.2026 йилнинг биринчи чорагида Россиядан АСЕАН мамлакатларига нефть ва минерал хомашё етказиб бериш ҳажми 40 фоизга ошган.Лавров Россия 160 мамлакатга озиқ-овқат ва ўғитлар етказиб бераётганини ҳам таъкидлади. Унинг фикрича, жаҳон иқтисодиётининг барқарор ривожланиши учун халқаро савдодаги сиёсий тўсиқларни камайтириш ва тенг ҳуқуқли ҳамкорликни кенгайтириш зарур.
https://sputniknews.uz/20261017/aqshda-rossiya-bilan-dizel-kelishuviga--xalaqit-bermoqchi-bolishdi-61265998.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/1f/60087920_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9a1aa321140c62916b74c246dca9c0c6.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
санкция, сергей лавров, россия тив, юк , дональд трамп, энергетика, дунё янгиликлари, россия
санкция, сергей лавров, россия тив, юк , дональд трамп, энергетика, дунё янгиликлари, россия
Дунёда 600 миллиондан ортиқ одам санкциялар туфайли оч қолмоқда — Лавров
Лавров очликни санкциялар билан боғлади. Шунингдек, Россия ва АҚШнинг дизель келишуви нархларни пасайтирганини билдирди.
ТОШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik.
Дунёда 600 миллиондан ортиқ киши очликдан азият чекмоқда. Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров бунинг сабаби ресурслар етишмаслиги эмас, балки санкциялар ва савдо тўсиқлари эканини билдирди. Бу ҳақда у "Коммерсантъ" газетасида чоп этилган мақоласида ёзди
.
"Гап ресурслар етишмаслигида эмас, балки санкциялар ва тўсиқларда", — дея таъкидлади вазир.
Лавровнинг ёзишича, жорий йилда G20 мамлакатларининг савдо вазирлари озиқ-овқат етказиб беришдан босим воситаси сифатида фойдаланишни қоралаган. Европа Иттифоқи ҳам бу позицияга қўшилган. Энди эса ушбу келишувларни амалда бажариш зарур.
Вазир Ғарб давлатлари халқаро савдонинг умумий қоидаларини блокларга бўлиниш мантиғи билан алмаштираётганини таъкидлади. Унинг фикрича, санкциялар ва савдо тўсиқлари жаҳон иқтисодиётининг парчаланишига олиб келмоқда.
Лавров санкциялар Россияга сезиларли зарар етказмаганини, аксинча, Европа учун триллионлаб йўқотишларга, АҚШда инфляцияга ва бошқа мамлакатларда аҳоли фаровонлигининг пасайишига сабаб бўлганини билдирди.
Россия ва АҚШ ўртасидаги дизель келишуви
Россия ва АҚШ раҳбарлари ўртасида Россия дизель ёқилғиси экспортига қўйилган чекловларни тўхтатиш бўйича эришилган келишув аллақачон амалга оширилмоқда.
"Уни амалда бажаришга аллақачон киришдик ва бу дарҳол нархларни пасайтирди", — деди Лавров.
Бироқ вазир дизель нархи қанчага пасайгани бўйича аниқ рақамларни келтирмади.
Унинг маълум қилишича, Россия 2022 йилдан буён Европага 320 миллиард долларлик энергия ресурслари етказиб берган.
Шу билан бирга, Россия экспортининг 80 фоизи Ғарбдан ташқари мамлакатларга, жумладан, 70 фоизи Осиё бозорларига йўналтирилган.
2026 йилнинг биринчи чорагида Россиядан АСЕАН мамлакатларига нефть ва минерал хомашё етказиб бериш ҳажми 40 фоизга ошган.
Шимолий денгиз йўли орқали юк ташиш ҳам тарихий энг юқори даражага етган. Йил бошида рейслар сони 1,5 баравар, юк ташиш ҳажми эса 25 фоизга кўпайган. Йил якунида 40 миллион тонна юк ташилиши кутилмоқда.
Лавров Россия 160 мамлакатга озиқ-овқат ва ўғитлар етказиб бераётганини ҳам таъкидлади. Унинг фикрича, жаҳон иқтисодиётининг барқарор ривожланиши учун халқаро савдодаги сиёсий тўсиқларни камайтириш ва тенг ҳуқуқли ҳамкорликни кенгайтириш зарур.