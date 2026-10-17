https://sputniknews.uz/20261017/aqshda-rossiya-bilan-dizel-kelishuviga--xalaqit-bermoqchi-bolishdi-61265998.html
АҚШда Россия билан дизель келишувига халақит бермоқчи бўлишди
АҚШда Россия билан дизель келишувига халақит бермоқчи бўлишди
Sputnik Ўзбекистон
АҚШ Конгрессида Россия билан дизель ёқилғиси бўйича келишувни тақиқловчи қонун лойиҳаси тақдим этилди. 17.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-17T11:11+0500
2026-10-17T11:11+0500
2026-10-17T12:07+0500
ақш
россия
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ТОШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. АҚШ Конгрессида Россия-АҚШ дизель ёқилғиси етказиб бериш бўйича келишувни блокировка қилишга қаратилган икки партиявий қонун лойиҳаси тақдим этилди.Қонун лойиҳасининг ҳаммуаллифлари орасида ўн олти демократ ва битта республикачи бор.Бир ҳафта олдин Владимир Путин ва Доналд Трамп телефон орқали суҳбатлашишди. Суҳбатдан сўнг, АҚШ президенти энергетика соҳасидаги йирик келишувни эълон қилди: Россия АҚШ ва глобал бозорларга уч миллион тоннагача дизель ёқилғиси етказиб беради. Шу мақсадда АҚШ Молия вазирлиги 7 апрелгача амал қиладиган санкциялардан воз кечиш тўғрисидаги фармонни эълон қилди.Ўтган шанба куни Россия ҳукумати дизель ёқилғиси экспортига қўйилган тақиқни қисман бекор қилди. Новак Москва октябрь ойида 300 минг тонна, ноябрь ойида яна 500 минг тонна ва декабрь ойида бир миллион тоннагача етказиб беришга тайёрлигини билдирди. Келажакда, унинг сўзларига кўра, бу ҳажм ойига уч миллион тоннагача ошиши мумкин. Бош вазир ўринбосари ички бозор ушбу турдаги ёқилғи билан тўлиқ таъминланишини таъкидлади.
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ақш, россия
АҚШда Россия билан дизель келишувига халақит бермоқчи бўлишди
11:11 17.10.2026 (янгиланди: 12:07 17.10.2026)
АҚШ Конгрессида Россия билан дизель ёқилғиси бўйича келишувни тақиқловчи қонун лойиҳаси тақдим этилди.
ТОШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. АҚШ Конгрессида Россия-АҚШ дизель ёқилғиси етказиб бериш бўйича келишувни блокировка қилишга қаратилган икки партиявий қонун лойиҳаси тақдим этилди.
"Қонун лойиҳаси АҚШ Халқаро Тараққиёт Молия Корпорациясига (DFС) Россия энергетикасига инвестиция киритишни тақиқлайди; АҚШ Молия вазирлигининг Чет эл активларини назорат қилиш бошқармаси (ОFАС) томонидан берилган умумий лицензияларни бекор қилади ва келажакда лицензиялар берилишини тақиқлайди; ва Трамп маъмуриятига Россия энергетика секторига қарши санкциялар қўллашни буюради", дейилади баёнотда.
Қонун лойиҳасининг ҳаммуаллифлари орасида ўн олти демократ ва битта республикачи бор.
Бир ҳафта олдин Владимир Путин ва Доналд Трамп телефон орқали суҳбатлашишди. Суҳбатдан сўнг, АҚШ президенти энергетика соҳасидаги йирик келишувни эълон қилди: Россия АҚШ ва глобал бозорларга уч миллион тоннагача дизель ёқилғиси етказиб беради. Шу мақсадда АҚШ Молия вазирлиги 7 апрелгача амал қиладиган санкциялардан воз кечиш тўғрисидаги фармонни эълон қилди.
Ўтган шанба куни Россия ҳукумати дизель ёқилғиси экспортига қўйилган тақиқни қисман бекор қилди. Новак Москва октябрь ойида 300 минг тонна, ноябрь ойида яна 500 минг тонна ва декабрь ойида бир миллион тоннагача етказиб беришга тайёрлигини билдирди. Келажакда, унинг сўзларига кўра, бу ҳажм ойига уч миллион тоннагача ошиши мумкин. Бош вазир ўринбосари ички бозор ушбу турдаги ёқилғи билан тўлиқ таъминланишини таъкидлади.