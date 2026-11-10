Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
III Российско-Узбекский медиафорум - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.11.2026
III Россия-Ўзбекистон медиафоруми
Учинчи Россия–Ўзбекистон медиафоруми 9–10 ноябрь кунлари Тошкентда ўтказилмоқда.
https://sputniknews.uz/20261110/russia-uzbekistan-jurnalistlar-oquv-dastur-61895214.html
Россия ва Ўзбекистон журналистлари учун 3–5 ойлик қўшма ўқув дастури таклиф этилди
Россия ва Ўзбекистон журналистлари учун 3–5 ойлик қўшма ўқув дастури таклиф этилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия ва Ўзбекистон журналистлари ҳамда блогерлари учун 3–5 ойлик қўшма ўқув дастурини ташкил этиш таклиф қилинди. Машғулотлар икки мамлакатда ўтиши мумкин. Шунингдек, экспертлар алмашинуви ва пресс-турлар таклиф этилди.
2026-11-10T12:45+0500
2026-11-10T13:07+0500
iii россия-ўзбекистон медиафоруми
журналист
ҳамкорлик
блогер
оав
форум
жамият
россия
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/0a/61893725_0:446:2371:1780_1920x0_80_0_0_1992fc68dfd438eaccc080da88845dfb.jpg
ТОШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Россия ва Ўзбекистон журналистлари, блогерлари ҳамда бошқа медиа мутахассислари учун 3–5 ойлик қўшма ўқув дастурини ташкил этиш таклиф қилинди. Ташаббусни "Сенеж" бошқарув устахонасининг медиа таълим бўйича проректори Михаил Канавцев III Россия–Ўзбекистон медиафорумида илгари сурди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.Канавцевнинг сўзларига кўра, бундай дастур Россия ва Ўзбекистон медиа соҳаси вакилларини бирлаштириб, уларга биргаликда ўқиш ва амалий тажриба алмашиш имконини бериши мумкин.Қўшма дастур қандай ташкил этилиши мумкин?Таклифга кўра, ўқув дастури 3–5 ой давом этиши, унда тахминан 20–30 нафар медиа мутахассиси қатнашиши мумкин. Иштирокчилар таълимнинг бир қисмини Россияда, қолган қисмини Ўзбекистонда ўтайди.Канавцев бу ташаббусни амалга ошириш учун Ўзбекистондаги ҳамкор ташкилотларни аниқлаш ва ўқув дастурининг мазмунини биргаликда ишлаб чиқиш зарурлигини таъкидлади.Яна қандай таклифлар билдирилди?Медиа таълим соҳасидаги ҳамкорликни кенгайтириш учун қуйидаги имкониятлар ҳам таклиф этилди:"Янги медиа устахонаси" қандай ишлайди?Канавцев Россияда амалга оширилаётган "Янги медиа устахонаси" лойиҳаси тажрибаси билан ҳам ўртоқлашди.Дастур медиа соҳаси раҳбарлари, журналистлар, блогерлар, режиссёрлар, сценарийнавислар, продюсерлар ва матбуот котибларини бирлаштиради. дастурда хорижлик мутахассислар ҳам қатнашиши мумкин. Ҳозирча қўшма ўқув дастури ва мутахассислар алмашинувига оид ташаббуслар таклиф босқичида. Уларни амалга ошириш муддатлари ва иштирокчиларни саралаш тартиби маълум қилинмаган.
https://sputniknews.uz/20261110/russia-prezident-platforma-uzbekistan-hamkorlik-61891649.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/0a/61893725_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_3fbb520ab50d4a70618f1af2b810ec5a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
журналист, ҳамкорлик, блогер, оав, форум, жамият, россия, ўзбекистон
журналист, ҳамкорлик, блогер, оав, форум, жамият, россия, ўзбекистон

Россия ва Ўзбекистон журналистлари учун 3–5 ойлик қўшма ўқув дастури таклиф этилди

12:45 10.11.2026 (янгиланди: 13:07 10.11.2026)
© Sputnik/Элина БекназароваПроректор по медиаобразованию Мастерской управления "Сенеж” Михаил Канавцев
Проректор по медиаобразованию Мастерской управления Сенеж” Михаил Канавцев - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.11.2026
© Sputnik/Элина Бекназарова
Oбуна бўлиш
Михаил Канавцев Россия ва Ўзбекистон медиа мутахассислари учун 3–5 ойлик қўшма ўқув дастурини ташкил этишни таклиф қилди.
ТОШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Россия ва Ўзбекистон журналистлари, блогерлари ҳамда бошқа медиа мутахассислари учун 3–5 ойлик қўшма ўқув дастурини ташкил этиш таклиф қилинди. Ташаббусни "Сенеж" бошқарув устахонасининг медиа таълим бўйича проректори Михаил Канавцев III Россия–Ўзбекистон медиафорумида илгари сурди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.
Канавцевнинг сўзларига кўра, бундай дастур Россия ва Ўзбекистон медиа соҳаси вакилларини бирлаштириб, уларга биргаликда ўқиш ва амалий тажриба алмашиш имконини бериши мумкин.
Қўшма дастур қандай ташкил этилиши мумкин?
Таклифга кўра, ўқув дастури 3–5 ой давом этиши, унда тахминан 20–30 нафар медиа мутахассиси қатнашиши мумкин. Иштирокчилар таълимнинг бир қисмини Россияда, қолган қисмини Ўзбекистонда ўтайди.
Дастур мультфильмлар, кино, журналистика ёки матбуот хизматлари фаолияти каби йўналишларни қамраб олиши мумкин. Аниқ йўналишлар икки мамлакатнинг эҳтиёжлари ва ҳамкорларнинг имкониятларига қараб белгиланади.
Канавцев бу ташаббусни амалга ошириш учун Ўзбекистондаги ҳамкор ташкилотларни аниқлаш ва ўқув дастурининг мазмунини биргаликда ишлаб чиқиш зарурлигини таъкидлади.
Яна қандай таклифлар билдирилди?
Медиа таълим соҳасидаги ҳамкорликни кенгайтириш учун қуйидаги имкониятлар ҳам таклиф этилди:
Экспертлар алмашинуви. Россиялик мутахассисларни Ўзбекистондаги таълим дастурларига жалб қилиш, ўзбекистонлик экспертларни эса Россиядаги лойиҳаларга таклиф этиш.
Пресс-турлар ва блог-турлар. Икки мамлакат журналистлари ва соҳавий блогерлари учун ўзаро ташрифлар ташкил этиш.
Амалий ҳамкорлик. Медиа мутахассисларининг биргаликда ишлаши, тажриба алмашиши ва янги профессионал алоқалар ўрнатиши учун шароит яратиш.
Канавцев, масалан, молия, саноат ва бошқа соҳаларга ихтисослашган блогерларнинг ўзаро ташрифлари икки мамлакатдаги жараёнларни яхшироқ тушунишга ёрдам беришини айтди.
"Янги медиа устахонаси" қандай ишлайди?
Канавцев Россияда амалга оширилаётган "Янги медиа устахонаси" лойиҳаси тажрибаси билан ҳам ўртоқлашди.
Дастур медиа соҳаси раҳбарлари, журналистлар, блогерлар, режиссёрлар, сценарийнавислар, продюсерлар ва матбуот котибларини бирлаштиради. дастурда хорижлик мутахассислар ҳам қатнашиши мумкин.

У, шунингдек, Россия ва Ўзбекистон ўртасида медиа таълим бўйича ҳамкорликни янада кенгайтириш имкониятлари мавжудлигини қайд этди.

Ҳозирча қўшма ўқув дастури ва мутахассислар алмашинувига оид ташаббуслар таклиф босқичида. Уларни амалга ошириш муддатлари ва иштирокчиларни саралаш тартиби маълум қилинмаган.
Гендиректор Президентской платформы Россия - страна возможностей Бетин Андрей - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.11.2026
III Россия-Ўзбекистон медиафоруми
Бетин: Россия президент платформаси Ўзбекистон билан ҳамкорликни кенгайтиришдан манфаатдор
11:50
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0