Россия ва Ўзбекистон журналистлари учун 3–5 ойлик қўшма ўқув дастури таклиф этилди
12:45 10.11.2026 (янгиланди: 13:07 10.11.2026)
© Sputnik/Элина БекназароваПроректор по медиаобразованию Мастерской управления "Сенеж” Михаил Канавцев
© Sputnik/Элина Бекназарова
Oбуна бўлиш
Михаил Канавцев Россия ва Ўзбекистон медиа мутахассислари учун 3–5 ойлик қўшма ўқув дастурини ташкил этишни таклиф қилди.
ТОШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Россия ва Ўзбекистон журналистлари, блогерлари ҳамда бошқа медиа мутахассислари учун 3–5 ойлик қўшма ўқув дастурини ташкил этиш таклиф қилинди. Ташаббусни "Сенеж" бошқарув устахонасининг медиа таълим бўйича проректори Михаил Канавцев III Россия–Ўзбекистон медиафорумида илгари сурди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.
Канавцевнинг сўзларига кўра, бундай дастур Россия ва Ўзбекистон медиа соҳаси вакилларини бирлаштириб, уларга биргаликда ўқиш ва амалий тажриба алмашиш имконини бериши мумкин.
Қўшма дастур қандай ташкил этилиши мумкин?
Таклифга кўра, ўқув дастури 3–5 ой давом этиши, унда тахминан 20–30 нафар медиа мутахассиси қатнашиши мумкин. Иштирокчилар таълимнинг бир қисмини Россияда, қолган қисмини Ўзбекистонда ўтайди.
Дастур мультфильмлар, кино, журналистика ёки матбуот хизматлари фаолияти каби йўналишларни қамраб олиши мумкин. Аниқ йўналишлар икки мамлакатнинг эҳтиёжлари ва ҳамкорларнинг имкониятларига қараб белгиланади.
Канавцев бу ташаббусни амалга ошириш учун Ўзбекистондаги ҳамкор ташкилотларни аниқлаш ва ўқув дастурининг мазмунини биргаликда ишлаб чиқиш зарурлигини таъкидлади.
Яна қандай таклифлар билдирилди?
Медиа таълим соҳасидаги ҳамкорликни кенгайтириш учун қуйидаги имкониятлар ҳам таклиф этилди:
Экспертлар алмашинуви. Россиялик мутахассисларни Ўзбекистондаги таълим дастурларига жалб қилиш, ўзбекистонлик экспертларни эса Россиядаги лойиҳаларга таклиф этиш.
Пресс-турлар ва блог-турлар. Икки мамлакат журналистлари ва соҳавий блогерлари учун ўзаро ташрифлар ташкил этиш.
Амалий ҳамкорлик. Медиа мутахассисларининг биргаликда ишлаши, тажриба алмашиши ва янги профессионал алоқалар ўрнатиши учун шароит яратиш.
Канавцев, масалан, молия, саноат ва бошқа соҳаларга ихтисослашган блогерларнинг ўзаро ташрифлари икки мамлакатдаги жараёнларни яхшироқ тушунишга ёрдам беришини айтди.
"Янги медиа устахонаси" қандай ишлайди?
Канавцев Россияда амалга оширилаётган "Янги медиа устахонаси" лойиҳаси тажрибаси билан ҳам ўртоқлашди.
Дастур медиа соҳаси раҳбарлари, журналистлар, блогерлар, режиссёрлар, сценарийнавислар, продюсерлар ва матбуот котибларини бирлаштиради. дастурда хорижлик мутахассислар ҳам қатнашиши мумкин.
У, шунингдек, Россия ва Ўзбекистон ўртасида медиа таълим бўйича ҳамкорликни янада кенгайтириш имкониятлари мавжудлигини қайд этди.
Ҳозирча қўшма ўқув дастури ва мутахассислар алмашинувига оид ташаббуслар таклиф босқичида. Уларни амалга ошириш муддатлари ва иштирокчиларни саралаш тартиби маълум қилинмаган.