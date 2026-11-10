https://sputniknews.uz/20261110/bolalar-zarar-kontent-himoya-61888466.html
Болаларни зарарли контентдан ҳимоя қилиш: Гореславский 2 та асосий вазифани айтди
Болаларни зарарли контентдан ҳимоя қилиш: Гореславский 2 та асосий вазифани айтди
Sputnik Ўзбекистон
Алексей Гореславский Тошкентдаги медиафорумда ўсмирлар учун қизиқарли контент яратиш, уларни интернетдаги зарарли таъсирлардан ҳимоя қилиш ва танқидий фикрлашни ривожлантириш зарурлигини таъкидлади.
2026-11-10T10:47+0500
2026-11-10T10:47+0500
2026-11-10T11:03+0500
ижтимоий тармоқ
болалар
интернет
ҳамкорлик
россия
ўзбекистон
iii россия-ўзбекистон медиафоруми
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/0a/61892667_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_4853711332860766830be67ce0f4a77f.png
ТОШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Россия ва Ўзбекистон олдида ўсмирлар учун қизиқарли контент яратиш ҳамда болаларни интернетдаги зарарли таъсирлардан ҳимоя қилиш каби иккита муҳим вазифа турибди. Бу ҳақда Россиянинг Интернетни ривожлантириш институти бош директори Алексей Гореславский III Россия–Ўзбекистон медиафоруми доирасида маълум қилди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.Унинг таъкидлашича, биринчи вазифа — ўсмирлар учун уларнинг ўзи қизиқиб томоша қиладиган контент яратиш.Муҳими, ўсмирлар контентни катталарнинг мажбурлови билан эмас, ўз хоҳиши билан танлаши лозим.Иккинчи вазифа — болаларни интернетдаги зарарли ахборотлардан ҳимоя қилиш.Гореславскийнинг фикрича, болалар контентни мустақил танлаётган, тавсия алгоритмлари эса уларга турли материалларни таклиф этаётган шароитда бу вазифа анча мураккаблашади. Боланинг хавфли ахборот муҳитига тушиб қолишининг олдини олиш жуда қийин.Мутахассис, шунингдек, болаларда танқидий фикрлашни шакллантириш ва бу борадаги илғор тажрибалардан фойдаланиш муҳимлигини таъкидлади.
https://sputniknews.uz/20261109/vk-bloger-mualliflar-daromad-taklif-61868784.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/0a/61892667_138:0:1503:1024_1920x0_80_0_0_d2c6961d4864fe2baa66a08602237b4c.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ижтимоий тармоқ, болалар, интернет, ҳамкорлик, россия, ўзбекистон, жамият
ижтимоий тармоқ, болалар, интернет, ҳамкорлик, россия, ўзбекистон, жамият
Болаларни зарарли контентдан ҳимоя қилиш: Гореславский 2 та асосий вазифани айтди
10:47 10.11.2026 (янгиланди: 11:03 10.11.2026)
Гореславский ўсмирларга қизиқарли контент яратиш ва уларни интернетдаги зарарли таъсирлардан ҳимоя қилиш зарурлигини таъкидлади.
ТОШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik.
Россия ва Ўзбекистон олдида ўсмирлар учун қизиқарли контент яратиш ҳамда болаларни интернетдаги зарарли таъсирлардан ҳимоя қилиш каби иккита муҳим вазифа турибди. Бу ҳақда Россиянинг Интернетни ривожлантириш институти бош директори Алексей Гореславский III Россия–Ўзбекистон медиафоруми доирасида маълум қилди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон
мухбири.
Унинг таъкидлашича, биринчи вазифа — ўсмирлар учун уларнинг ўзи қизиқиб томоша қиладиган контент яратиш.
Бундай маҳсулотлар ота-оналар ва фарзандларнинг биргаликда томоша қилиши, муҳокама юритиши ҳамда маданий қадриятларни авлоддан авлодга етказишига хизмат қилиши керак.
Муҳими, ўсмирлар контентни катталарнинг мажбурлови билан эмас, ўз хоҳиши билан танлаши лозим.
Иккинчи вазифа — болаларни интернетдаги зарарли ахборотлардан ҳимоя қилиш.
Гореславскийнинг фикрича, болалар контентни мустақил танлаётган, тавсия алгоритмлари эса уларга турли материалларни таклиф этаётган шароитда бу вазифа анча мураккаблашади. Боланинг хавфли ахборот муҳитига тушиб қолишининг олдини олиш жуда қийин.
Мутахассис, шунингдек, болаларда танқидий фикрлашни шакллантириш ва бу борадаги илғор тажрибалардан фойдаланиш муҳимлигини таъкидлади.
"Ишончим комилки, Россия ва Ўзбекистонда ҳамкорлик қилиш ва энг яхши тажрибалардан фойдаланиш учун катта имкониятлар бор. Билишимча, Россияда ҳозирча фақат муҳокама қилинаётган айрим ечимлар Ўзбекистонда аллақачон мавжуд ва аксинча", — деди Гореславский.