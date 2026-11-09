https://sputniknews.uz/20261109/uzbekistan-russia-munosabatlar-61880445.html
2027 йил Ўзбекистон ва Россия муносабатлари учун муҳим йил бўлади — Эрхов
2027 йил Ўзбекистон ва Россия муносабатлари учун муҳим йил бўлади — Эрхов
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистондаги Россия элчиси Алексей Ерхов 2027 йил икки томонлама муносабатлар учун муҳим йил бўлишини таъкидлади. Дипломатик алоқаларнинг 35 йиллиги ва Ўзбекистоннинг МДҲга раислиги муносабати билан кўплаб тадбирлар кутилмоқда
2026-11-09T19:48+0500
2026-11-09T19:48+0500
2026-11-09T19:48+0500
iii россия-ўзбекистон медиа-форуми
алексей ерхов
элчи
иқтисод
форум
мдҳ
оав
журналистлар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/09/61879754_48:0:1852:1015_1920x0_80_0_0_d0f7b742dca585d48d59c947ce7e7780.jpg
ТОШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. 2027 йил Ўзбекистон ва Россия ўртасидаги муносабатлар учун муҳим йил бўлади. Бу ҳақда Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси Алексей Эрхов III Россия–Ўзбекистон медиафоруми доирасида Sputnik Ўзбекистон мухбирига берган интервьюсида маълум қилдиЭлчининг таъкидлашича, келгуси йилда икки мамлакат дипломатик муносабатлар ўрнатилганининг 35 йиллигини нишонлайди. Шунингдек, 2027 йилда Ўзбекистон Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлигига раислик қилади.Ерхов икки мамлакат ўртасидаги савдо-иқтисодий, маданий-гуманитар ва бошқа соҳалардаги ҳамкорлик жадал ривожланаётганини таъкидлади.Шу боис ОАВнинг вазифаси нафақат мазкур жараёнларни ёритиш, балки икки мамлакат ўртасидаги ҳамкорликни ахборот жиҳатидан қўллаб-қувватлашдан ҳам иборат.Элчи Тошкентда ўтаётган III Россия–Ўзбекистон медиафорумига ҳам тўхталиб, у бундай кенг кўламда биринчи марта ташкил этилаётганини қайд этди.Ерхов анжуман икки мамлакат ОАВлари ўртасидаги ҳамкорликни мустаҳкамлашга ва икки томонлама муносабатларнинг янада ривожланишига ҳисса қўшишига умид билдирди.
https://sputniknews.uz/20251224/russia-elchi-intervyu-54444096.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/09/61879754_273:0:1626:1015_1920x0_80_0_0_d4ec6d7cb9bd39b6386ce07dc037920f.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
алексей ерхов, элчи, иқтисод, форум, мдҳ, оав, журналистлар
алексей ерхов, элчи, иқтисод, форум, мдҳ, оав, журналистлар
2027 йил Ўзбекистон ва Россия муносабатлари учун муҳим йил бўлади — Эрхов
Эксклюзив
Россия элчиси Алексей Эрхов 2027 йилда дипломатик муносабатларнинг 35 йиллиги нишонланиши ва Ўзбекистон МДҲга раислик қилишини айтди.
ТОШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik.
2027 йил Ўзбекистон ва Россия ўртасидаги муносабатлар учун муҳим йил бўлади. Бу ҳақда Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси Алексей Эрхов III Россия–Ўзбекистон медиафоруми доирасида Sputnik Ўзбекистон
мухбирига берган интервьюсида маълум қилди
Элчининг таъкидлашича, келгуси йилда икки мамлакат дипломатик муносабатлар ўрнатилганининг 35 йиллигини нишонлайди. Шунингдек, 2027 йилда Ўзбекистон Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлигига раислик қилади.
Бу муносабат билан кўплаб учрашувлар, форумлар ва бошқа тадбирлар ўтказилиши кутилмоқда.
Ерхов икки мамлакат ўртасидаги савдо-иқтисодий, маданий-гуманитар ва бошқа соҳалардаги ҳамкорлик жадал ривожланаётганини таъкидлади.
Шу боис ОАВнинг вазифаси нафақат мазкур жараёнларни ёритиш, балки икки мамлакат ўртасидаги ҳамкорликни ахборот жиҳатидан қўллаб-қувватлашдан ҳам иборат.
Элчи Тошкентда ўтаётган III Россия–Ўзбекистон медиафорумига ҳам тўхталиб, у бундай кенг кўламда биринчи марта ташкил этилаётганини қайд этди.
Форум журналистлар, медиаиндустрия вакиллари, коммуникация ва жамоатчилик билан алоқалар соҳаси мутахассисларини бирлаштирди.
Ерхов анжуман икки мамлакат ОАВлари ўртасидаги ҳамкорликни мустаҳкамлашга ва икки томонлама муносабатларнинг янада ривожланишига ҳисса қўшишига умид билдирди.