Сиёсий мулоқот, иқтисодий ҳамкорлик ва миграция: Россия элчиси Ерхов интервью берди

Россия элчиси Алексей Ерховнинг "Россия 24" телеканалидаги интервьюсида Россия–Ўзбекистон муносабатларининг асосий йўналишлари — сиёсий мулоқот, иқтисодий ҳамкорлик, миграция ва минтақавий хавфсизлик масалалари ёритилди.
ТОШКЕНТ, 24 дек – Sputnik. Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси Алексей Ерхов "Россия 24" телеканалидаги "В Центре Азии с Робертом Францевим" дастурида Россия–Ўзбекистон муносабатларининг ривожланиши ҳақида интервью берди.Асосий фикрлар:Сиёсий мулоқот. Россия–Ўзбекистон муносабатлари стратегик шериклик ва иттифоқчилик руҳида ривожланмоқда. Барча асосий йўналишларда ҳамкорликни таъминлайдиган олий ва юқори даражада барқарор сиёсий мулоқот йўлга қўйилган.Савдо-иқтисодий ҳамкорлик. Ўзбекистоннинг Евроосиё иқтисодий иттифоқига аъзо давлатлар билан савдоси барқарор ўсмоқда. Россия Ўзбекистоннинг етакчи савдо-иқтисодий шерикларидан бири бўлиб, қатор тармоқларда қўшма лойиҳалар амалга оширилмоқда.Гуманитар ҳамкорлик. Томонлар саноат кооперацияси, энергетика, транспорт-логистика, инвестиция, таълим ва маданий-гуманитар алмашинув соҳаларида ҳамкорликни кенгайтирмоқда. Бу алоқалар муносабатларнинг ижтимоий-иқтисодий пойдеворини мустаҳкамламоқда.Миграция кун тартиби. Икки томон манфаатларини ҳисобга олган ҳолда ташкилий ишга қабул қилиш тизимини такомиллаштириш, мигрантларни мослаштириш ва ижтимоий ҳимоя қилиш муҳимлиги таъкидланди.Минтақавий ва халқаро кун тартиби. Россия ва Ўзбекистон Марказий Осиёда барқарорлик ва хавфсизликни таъминлаш, шунингдек, кўп томонлама майдонларда халқаро масалалар бўйича ёндашувларни мувофиқлаштиришни давом эттирмоқда.Россия ва Ўзбекистон узоқ муддатли ривожланиш, савдо-иқтисодий алоқаларни кенгайтириш ва мувозанатли миграция сиёсатига асосланган стратегик шерикликни изчил мустаҳкамлаб келмоқда.
ТОШКЕНТ, 24 дек – Sputnik.
Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси Алексей Ерхов "Россия 24" телеканалидаги "В Центре Азии с Робертом Францевим" дастурида Россия–Ўзбекистон муносабатларининг ривожланиши ҳақида интервью берди
.
Сиёсий мулоқот. Россия–Ўзбекистон муносабатлари стратегик шериклик ва иттифоқчилик руҳида ривожланмоқда. Барча асосий йўналишларда ҳамкорликни таъминлайдиган олий ва юқори даражада барқарор сиёсий мулоқот йўлга қўйилган.
Савдо-иқтисодий ҳамкорлик. Ўзбекистоннинг Евроосиё иқтисодий иттифоқига аъзо давлатлар билан савдоси барқарор ўсмоқда. Россия Ўзбекистоннинг етакчи савдо-иқтисодий шерикларидан бири бўлиб, қатор тармоқларда қўшма лойиҳалар амалга оширилмоқда.
Гуманитар ҳамкорлик. Томонлар саноат кооперацияси, энергетика, транспорт-логистика, инвестиция, таълим ва маданий-гуманитар алмашинув соҳаларида ҳамкорликни кенгайтирмоқда. Бу алоқалар муносабатларнинг ижтимоий-иқтисодий пойдеворини мустаҳкамламоқда.
Миграция кун тартиби. Икки томон манфаатларини ҳисобга олган ҳолда ташкилий ишга қабул қилиш тизимини такомиллаштириш, мигрантларни мослаштириш ва ижтимоий ҳимоя қилиш муҳимлиги таъкидланди.
Минтақавий ва халқаро кун тартиби. Россия ва Ўзбекистон Марказий Осиёда барқарорлик ва хавфсизликни таъминлаш, шунингдек, кўп томонлама майдонларда халқаро масалалар бўйича ёндашувларни мувофиқлаштиришни давом эттирмоқда.
Россия ва Ўзбекистон узоқ муддатли ривожланиш, савдо-иқтисодий алоқаларни кенгайтириш ва мувозанатли миграция сиёсатига асосланган стратегик шерикликни изчил мустаҳкамлаб келмоқда.