https://sputniknews.uz/20261109/tass-uzbekistan-jurnalistlar-hamkorlik-61853971.html
ТАСС Ўзбекистон журналистларига бепул ҳамкорликни таклиф қилди
ТАСС Ўзбекистон журналистларига бепул ҳамкорликни таклиф қилди
Sputnik Ўзбекистон
ТАСС бош директори Андрей Кондрашов Ўзбекистон ОАВига архив фотосуратларидан бепул фойдаланиш, халқаро фактчекинг ассоциациясига қўшилиш ва янги қўшма медиалойиҳалар яратишни таклиф қилди.
2026-11-09T12:01+0500
2026-11-09T12:01+0500
2026-11-09T12:26+0500
улуғ ватан уруши
фото
журналист
блогер
форум
оав
ҳамкорлик
iii россия-ўзбекистон медиа-форуми
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/09/61856730_0:106:3072:1834_1920x0_80_0_0_4894c85217e7bc7ec0ea622134a5a4af.jpg
ТОШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. ТАСС ахборот агентлиги ўзбекистонлик журналистлар, блогерлар ва ОАВни Халқаро фактчекинг ассоциациясига қўшилишга, шунингдек, қўшма медиалойиҳаларни ривожлантиришга таклиф қилди.Бу ҳақда агентлик бош директори Андрей Кондрашов III Россия–Ўзбекистон медиафорумида маълум қилди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.Ассоциация журналистлар, экспертлар ва ёлғон ахборот тарқалишига қарши курашувчи ташкилотларни бирлаштиради. Ҳозир унда 50 дан ортиқ мамлакатдан 150 нафарга яқин эксперт фаолият юритмоқда.Ассоциацияда сунъий интеллектга асосланган махсус восита ҳам мавжуд. У шубҳали ахборотни аниқлаб, уни текшириш зарурлиги ҳақида огоҳлантиради. Якуний текширув эса мутахассислар томонидан амалга оширилади.Кондрашов ўзбекистонлик журналистлар ва блогерларни ассоциацияга бепул аъзо бўлишга чақирди. Унинг сўзларига кўра, аъзолик учун муайян сиёсий қарашларга риоя қилиш талаби қўйилмайди.ТАСС Ўзбекистон ОАВига архив материалларини бепул тақдим этишга ҳам тайёр.Кондрашов жорий йил 9 май муносабати билан ЎзА бош директори Абдусаид Кўчимовнинг мурожаати асосида Тошкент учун агентлик архивидан ҳарбий фотосуратлар тўплами тайёрланганини мисол қилиб келтирди.Шунингдек, Кондрашов икки мамлакат журналистларини маданий мерос, ҳужжатли кино, туризм, спорт, таълим ва ёшлар алмашинуви бўйича қўшма лойиҳаларни кўпайтиришга чақирди.Унинг фикрича, шаҳарлар, ёш олимлар, спортчилар ва тадбиркорлар ҳақидаги қизиқарли материаллар баъзан ўнлаб расмий хабарлардан кўра кўпроқ аудитория эътиборини жалб қилиши мумкин.ТАСС раҳбари янги рақамли форматларга мослашишда ахборотнинг аниқлиги, манбаларни текшириш ва таҳририят масъулиятини сақлаб қолиш зарурлигини ҳам таъкидлади.
https://sputniknews.uz/20260620/urush-bolalari-toshkentda-anvar-mamadjonovning-korgazmasi-ochildi-58478854.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/09/61856730_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ac18197769afd2d6eca5392ad0579baf.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
улуғ ватан уруши, фото, журналист, блогер, форум, оав, ҳамкорлик
улуғ ватан уруши, фото, журналист, блогер, форум, оав, ҳамкорлик
ТАСС Ўзбекистон журналистларига бепул ҳамкорликни таклиф қилди
12:01 09.11.2026 (янгиланди: 12:26 09.11.2026)
ТАСС раҳбари Андрей Кондрашов ўзбекистонлик журналистларни халқаро фактчекинг ассоциациясига қўшилишга чақирди.
ТОШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. ТАСС ахборот агентлиги ўзбекистонлик журналистлар, блогерлар ва ОАВни Халқаро фактчекинг ассоциациясига қўшилишга, шунингдек, қўшма медиалойиҳаларни ривожлантиришга таклиф қилди.
Бу ҳақда агентлик бош директори Андрей Кондрашов III Россия–Ўзбекистон медиафорумида маълум қилди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон
мухбири.
Кондрашовнинг таъкидлашича, ТАСС "Диалог Региони" нотижорат ташкилоти ва Янги медиа устахонаси билан биргаликда Халқаро фактчекинг ассоциациясини ташкил этишда иштирок этган.
Ассоциация журналистлар, экспертлар ва ёлғон ахборот тарқалишига қарши курашувчи ташкилотларни бирлаштиради. Ҳозир унда 50 дан ортиқ мамлакатдан 150 нафарга яқин эксперт фаолият юритмоқда.
Ассоциацияда сунъий интеллектга асосланган махсус восита ҳам мавжуд. У шубҳали ахборотни аниқлаб, уни текшириш зарурлиги ҳақида огоҳлантиради. Якуний текширув эса мутахассислар томонидан амалга оширилади.
Кондрашов ўзбекистонлик журналистлар ва блогерларни ассоциацияга бепул аъзо бўлишга чақирди. Унинг сўзларига кўра, аъзолик учун муайян сиёсий қарашларга риоя қилиш талаби қўйилмайди.
ТАСС Ўзбекистон ОАВига архив материалларини бепул тақдим этишга ҳам тайёр.
Кондрашов жорий йил 9 май муносабати билан ЎзА бош директори Абдусаид Кўчимовнинг мурожаати асосида Тошкент учун агентлик архивидан ҳарбий фотосуратлар тўплами тайёрланганини мисол қилиб келтирди.
У Улуғ Ватан уруши ва умумий тарихий меросга оид нодир фотосуратларни Ўзбекистоннинг исталган ОАВига бепул тақдим этишга тайёрлигини билдирди.
Шунингдек, Кондрашов икки мамлакат журналистларини маданий мерос, ҳужжатли кино, туризм, спорт, таълим ва ёшлар алмашинуви бўйича қўшма лойиҳаларни кўпайтиришга чақирди.
Унинг фикрича, шаҳарлар, ёш олимлар, спортчилар ва тадбиркорлар ҳақидаги қизиқарли материаллар баъзан ўнлаб расмий хабарлардан кўра кўпроқ аудитория эътиборини жалб қилиши мумкин.
ТАСС раҳбари янги рақамли форматларга мослашишда ахборотнинг аниқлиги, манбаларни текшириш ва таҳририят масъулиятини сақлаб қолиш зарурлигини ҳам таъкидлади.