https://sputniknews.uz/20261109/sambo-jahon-chempionat-russia-uzbekistan-61845500.html
Самбо бўйича жаҳон чемпионати якунлари: Россия биринчи, Ўзбекистон учинчи бўлди
Самбо бўйича жаҳон чемпионати якунлари: Россия биринчи, Ўзбекистон учинчи бўлди
Sputnik Ўзбекистон
Тошкентда самбо бўйича 50-жаҳон чемпионати якунланди. Россия 18 та олтин медаль билан биринчи, Грузия иккинчи, Ўзбекистон эса 2 та олтин, 5 та кумуш ва 9 та бронза билан учинчи бўлди. Барча ўзбекистонлик совриндорлар.
2026-11-09T10:31+0500
2026-11-09T10:31+0500
2026-11-09T10:31+0500
спорт
жаҳон чемпионати
олтин медаль
кумуш медал
бронза медал
ғалаба
тошкент
мусобақа
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ТОШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Тошкентда ўтказилган самбо бўйича 50-жаҳон чемпионатида Ўзбекистон терма жамоаси 16 та медаль билан умумжамоа ҳисобида учинчи ўринни эгаллади. Бу ҳақда Халқаро самбо федерацияси (FIAS) эълон қилган мусобақа натижаларидан маълум бўлди.Умумжамоа ҳисобида биринчи ўринни Россия терма жамоаси эгаллади. Россиялик спортчилар 18 та олтин, 3 та кумуш ва 4 та бронза — жами 25 та медаль олди.Иккинчи ўринни 5 та олтин, 2 та кумуш ва 4 та бронза медали билан Грузия жамоаси эгаллади.Ўзбекистонлик чемпион ва совриндорларОлтин медаль:Кумуш медаль:Бронза медаль:Самбо бўйича юбилей 50-жаҳон чемпионати 6–8 ноябрь кунлари Тошкентда бўлиб ўтди. Мусобақада 101 мамлакат вакиллари қатнашди. Медаллар спорт самбоси, жанговар самбо ҳамда кўзи ожиз ва заиф кўрувчи спортчилар ўртасидаги баҳсларда топширилди.
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спорт, жаҳон чемпионати, олтин медаль, кумуш медал, бронза медал, ғалаба, тошкент, мусобақа
спорт, жаҳон чемпионати, олтин медаль, кумуш медал, бронза медал, ғалаба, тошкент, мусобақа
Самбо бўйича жаҳон чемпионати якунлари: Россия биринчи, Ўзбекистон учинчи бўлди
Тошкентда ўтган самбо бўйича жаҳон чемпионатида Ўзбекистон 16 та медаль билан учинчи, Россия эса 25 та медаль билан биринчи бўлди.
ТОШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik.
Тошкентда ўтказилган самбо бўйича 50-жаҳон чемпионатида Ўзбекистон терма жамоаси 16 та медаль билан умумжамоа ҳисобида учинчи ўринни эгаллади. Бу ҳақда Халқаро самбо федерацияси (FIAS) эълон қилган мусобақа натижаларидан маълум бўлди
.
Ўзбекистон вакиллари 2 та олтин, 5 та кумуш ва 9 та бронза медалини қўлга киритди.
Умумжамоа ҳисобида биринчи ўринни Россия терма жамоаси эгаллади. Россиялик спортчилар 18 та олтин, 3 та кумуш ва 4 та бронза — жами 25 та медаль олди.
Иккинчи ўринни 5 та олтин, 2 та кумуш ва 4 та бронза медали билан Грузия жамоаси эгаллади.
Ўзбекистонлик чемпион ва совриндорлар
Мавлуда Абдуллаева — жанговар самбо, 88 кг дан юқори;
Ўлмас Раиймов — кўзи ожиз спортчилар ўртасидаги самбо, 98 кг.
Исоқжон Абдураҳмонов — кўзи ожиз спортчилар ўртасидаги самбо, 64 кг;
Чарос Ортиқова — кўзи ожиз спортчилар ўртасидаги самбо, 50 кг;
Лутфилла Сайдаматов — жанговар самбо, 58 кг;
Шаҳзода Азатова — жанговар самбо, 59 кг;
Феруза Бобоқулова — жанговар самбо, 65 кг.
Баҳодир Боқиев — жанговар самбо, 64 кг;
Насиба Бобоқулова — кўзи ожиз спортчилар ўртасидаги самбо, 59 кг;
Санжар Аблакулов — спорт самбоси, 88 кг;
Мухлиса Турдиева — спорт самбоси, 80 кг;
Худоёр Иброҳимов — спорт самбоси, 98 кг;
Азизабегим Нажимова — спорт самбоси, 59 кг;
Шинар Ибраева — спорт самбоси, 72 кг;
Ислом Носиров — жанговар самбо, 98 кг дан юқори;
Фароғат Нурмаматова — жанговар самбо, 54 кг.
Самбо бўйича юбилей 50-жаҳон чемпионати 6–8 ноябрь кунлари Тошкентда бўлиб ўтди. Мусобақада 101 мамлакат вакиллари қатнашди. Медаллар спорт самбоси, жанговар самбо ҳамда кўзи ожиз ва заиф кўрувчи спортчилар ўртасидаги баҳсларда топширилди.