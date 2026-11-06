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Ўзбекистон ўқ отиш спорти бўйича ЖЧда “бронза”га эга чиқди
Ўзбекистон ўқ отиш спорти бўйича ЖЧда “бронза”га эга чиқди
Sputnik Ўзбекистон
Қатар пойтахти Доҳа шаҳрида бўлиб ўтаётган ўқ отиш спорти бўйича жаҳон чемпионатида Ўзбекистон дастлабки медални қўлга киритди. Эркаклар ўртасида 10 метрдан пневматик тўппончадан отиш бўйича жамоавий дастурда Владимир Свечников, Содиқжон Абдуллаев ва Муҳаммад Камалов финал баҳсида 1738 очко билан бронза медалига сазовор бўлди
2026-11-06T11:25+0500
2026-11-06T11:25+0500
2026-11-06T11:25+0500
спорт
ўзбекистон
ўқ отиш
жаҳон чемпионати
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ТОШКЕНТ, 6 ноя – Sputnik. Қатар пойтахти Доҳа шаҳрида бўлиб ўтаётган ўқ отиш спорти бўйича жаҳон чемпионатида Ўзбекистон дастлабки медални қўлга киритди. Бу ҳақда Ўзбекистон Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.Эркаклар ўртасида 10 метрдан пневматик тўппончадан отиш бўйича жамоавий дастурда Владимир Свечников, Содиқжон Абдуллаев ва Муҳаммад Камалов финал баҳсида 1738 очко билан бронза медалига сазовор бўлди.Қайд этиш жоиз, кумуш медаль соҳиби бўлган Корея Республика жамоаси ҳам 1738 очко тўплаган, бироқ қўшимча кўрсаткичлар эвазига кореяликлар шоҳсупанинг иккинчи поғонасидан жой олишди.1. Хитой – 1755 очко2. Корея Республикаси – 17383. Ўзбекистон – 1738Дунё биринчилиги 1 ноябрдан 14 ноябргача бўлиб ўтади.Маълумот учун, 2022 йилда Мисрда ўтказилган ёшлар ўртасидаги жаҳон чемпионатида Ўзбекистон терма жамоаси жамоавий дастурда кумуш медални, Жанубий Кореянинг Чханвон шаҳрида жаҳон чемпионатида эса иккита кумуш медални қўлга киритган эди.
https://sputniknews.uz/20260205/kamalov-saidqulova-jahon-rekord-oltin-55492758.html
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спорт, ўзбекистон, ўқ отиш, жаҳон чемпионати
спорт, ўзбекистон, ўқ отиш, жаҳон чемпионати
Ўзбекистон ўқ отиш спорти бўйича ЖЧда “бронза”га эга чиқди
Ўзбекистон жамоаси қўшимча кўрсаткичлар сабаб жанубий кореяликлардан кейинги поғонадан ўрин олди.
ТОШКЕНТ, 6 ноя – Sputnik.
Қатар пойтахти Доҳа шаҳрида бўлиб ўтаётган ўқ отиш спорти бўйича жаҳон чемпионатида Ўзбекистон дастлабки медални қўлга киритди. Бу ҳақда Ўзбекистон Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.
Эркаклар ўртасида 10 метрдан пневматик тўппончадан отиш бўйича жамоавий дастурда Владимир Свечников, Содиқжон Абдуллаев ва Муҳаммад Камалов финал баҳсида 1738 очко билан бронза медалига сазовор бўлди.
Қайд этиш жоиз, кумуш медаль соҳиби бўлган Корея Республика жамоаси ҳам 1738 очко тўплаган, бироқ қўшимча кўрсаткичлар эвазига кореяликлар шоҳсупанинг иккинчи поғонасидан жой олишди.
1. Хитой – 1755 очко
2. Корея Республикаси – 1738
Дунё биринчилиги 1 ноябрдан 14 ноябргача бўлиб ўтади.
Маълумот учун, 2022 йилда Мисрда ўтказилган ёшлар ўртасидаги жаҳон чемпионатида Ўзбекистон терма жамоаси жамоавий дастурда кумуш медални, Жанубий Кореянинг Чханвон шаҳрида жаҳон чемпионатида эса иккита кумуш медални қўлга киритган эди.