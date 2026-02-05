Ўзбекистон
Ўқ отиш: Камалов ва Саидқулова жаҳон рекорди билан олтин медалга сазовор бўлди
Ўқ отиш: Камалов ва Саидқулова жаҳон рекорди билан олтин медалга сазовор бўлди
Нью-Деҳлидаги Осиё чемпионатида Камалов ва Саидқулова микс дастурда 481,3 балл билан Осиё ва жаҳон рекордини янгилади. Свечников яккаликда, жамоа эса жамоавий дастурда олтин олди.
ТОШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Ўқ отиш спорти бўйича Осиё чемпионатида 10 метрлик пневматик тўппончадан отишнинг микс дастурида Муҳаммад Камалов ва Нигина Саидқулова 481,3 балл билан олтин медални қўлга киритди. Бу ҳақда МОҚ матбуот хизмати хабар берди.Мусобақалар Нью-Деҳли шаҳрида ўтказилмоқда.Шу куни 10 метрлик пневматик тўппончадан отиш бўйича яккалик баҳсларида Владимир Свечников ҳам олтин медалга сазовор бўлди. Шунингдек, эркаклар жамоаси айни шу йўналишнинг жамоавий дастурида финалда мезбон Ҳиндистонни мағлуб этиб, олтин медални қўлга киритди.
Ўқ отиш: Камалов ва Саидқулова жаҳон рекорди билан олтин медалга сазовор бўлди

16:11 05.02.2026
© Пресс-служба НОКУзбекистанцы обновили континентальный и мировой рекорды на чемпионате Азии по стрельбе
Осиё чемпионатида микс дастурда Ўзбекистон спортчилари рекорд ўрнатди. Шу куни яккалик ва жамоавий баҳсларда ҳам олтин медаллар қўлга киритилди
ТОШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Ўқ отиш спорти бўйича Осиё чемпионатида 10 метрлик пневматик тўппончадан отишнинг микс дастурида Муҳаммад Камалов ва Нигина Саидқулова 481,3 балл билан олтин медални қўлга киритди. Бу ҳақда МОҚ матбуот хизмати хабар берди.
Ушбу натижа мазкур йўналишда Осиё ва жаҳон рекорди сифатида қайд этилди.
Мусобақалар Нью-Деҳли шаҳрида ўтказилмоқда.
Шу куни 10 метрлик пневматик тўппончадан отиш бўйича яккалик баҳсларида Владимир Свечников ҳам олтин медалга сазовор бўлди. Шунингдек, эркаклар жамоаси айни шу йўналишнинг жамоавий дастурида финалда мезбон Ҳиндистонни мағлуб этиб, олтин медални қўлга киритди.
Ўзбекистон оғир атлетикачилари Қатардаги халқаро мусобақада иккинчи ўринни эгаллади
28 Декабр 2025, 14:45
