https://sputniknews.uz/20251228/uzbekistan-ogir-atletikachilar-musobaqa-ikkinchi-54513027.html
Ўзбекистон оғир атлетикачилари Қатардаги халқаро мусобақада иккинчи ўринни эгаллади
Ўзбекистон оғир атлетикачилари Қатардаги халқаро мусобақада иккинчи ўринни эгаллади
Sputnik Ўзбекистон
Доҳа шаҳридаги “10th Qatar Weightlifting Cup” турнирида Ўзбекистон оғир атлетика жамоаси 4 олтин, 15 кумуш ва 5 бронза медаль билан умумжамоа ҳисобида иккинчи ўринни қўлга киритди.
2025-12-28T14:45+0500
2025-12-28T14:45+0500
2025-12-28T14:45+0500
спорт
миллий олимпия қўмитаси
ўзбекистон
олтин медаль
кумуш медал
бронза медал
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/1c/54512572_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_bdd715c01d9e506979bc98b56a2b7ee9.jpg
ТОШКEНТ, 28 дек — Sputnik. Қатарнинг Доҳа шаҳрида оғир атлетика бўйича “10th Qatar Weightlifting Cup” халқаро турнирида Ўзбекистон жамоаси очколар жамғариш бўйича умумжамоа ҳисобида иккинчи ўринни эгаллади. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.Мусобақада дунёнинг қарийб 30 мамлакатидан кучли атлетлар иштирок этди. Турнир давомида Ўзбекистон терма жамоаси вакиллари 4 та олтин, 15 та кумуш ва 5 та бронза — жами 24 та медални қўлга киритди.Мусобақани муваффақиятли якунлаган спортчилар бугун Тошкент шаҳрига қайтиб келишди.
https://sputniknews.uz/20251113/joraev-uch-karra-chempion-53437392.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/1c/54512572_161:0:1120:719_1920x0_80_0_0_6571de1ef724289a4501e0e8c5a5b4e8.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
qatar weightlifting cup, доҳа оғир атлетика, ўзбекистон терма жамоаси, оғир атлетика халқаро турнири, ўзбекистон иккинчи ўрин, 24 та медаль, қатар спорт мусобақаси
qatar weightlifting cup, доҳа оғир атлетика, ўзбекистон терма жамоаси, оғир атлетика халқаро турнири, ўзбекистон иккинчи ўрин, 24 та медаль, қатар спорт мусобақаси
Ўзбекистон оғир атлетикачилари Қатардаги халқаро мусобақада иккинчи ўринни эгаллади
Халқаро турнирда муваффақиятли иштирок этган Ўзбекистон оғир атлетика жамоаси бир қатор вазн тоифаларида медаллар қўлга киритиб, умумжамоа ҳисобида иккинчи ўринни эгаллади
ТОШКEНТ, 28 дек — Sputnik.
Қатарнинг Доҳа шаҳрида оғир атлетика бўйича “10th Qatar Weightlifting Cup” халқаро турнирида Ўзбекистон жамоаси очколар жамғариш бўйича умумжамоа ҳисобида иккинчи ўринни эгаллади. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди
.
Мусобақада дунёнинг қарийб 30 мамлакатидан кучли атлетлар иштирок этди. Турнир давомида Ўзбекистон терма жамоаси вакиллари 4 та олтин, 15 та кумуш ва 5 та бронза — жами 24 та медални қўлга киритди.
Мусобақани муваффақиятли якунлаган спортчилар бугун Тошкент шаҳрига қайтиб келишди.