Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20251228/uzbekistan-ogir-atletikachilar-musobaqa-ikkinchi-54513027.html
Ўзбекистон оғир атлетикачилари Қатардаги халқаро мусобақада иккинчи ўринни эгаллади
Ўзбекистон оғир атлетикачилари Қатардаги халқаро мусобақада иккинчи ўринни эгаллади
Sputnik Ўзбекистон
Доҳа шаҳридаги “10th Qatar Weightlifting Cup” турнирида Ўзбекистон оғир атлетика жамоаси 4 олтин, 15 кумуш ва 5 бронза медаль билан умумжамоа ҳисобида иккинчи ўринни қўлга киритди.
2025-12-28T14:45+0500
2025-12-28T14:45+0500
спорт
миллий олимпия қўмитаси
ўзбекистон
олтин медаль
кумуш медал
бронза медал
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/1c/54512572_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_bdd715c01d9e506979bc98b56a2b7ee9.jpg
ТОШКEНТ, 28 дек — Sputnik. Қатарнинг Доҳа шаҳрида оғир атлетика бўйича “10th Qatar Weightlifting Cup” халқаро турнирида Ўзбекистон жамоаси очколар жамғариш бўйича умумжамоа ҳисобида иккинчи ўринни эгаллади. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.Мусобақада дунёнинг қарийб 30 мамлакатидан кучли атлетлар иштирок этди. Турнир давомида Ўзбекистон терма жамоаси вакиллари 4 та олтин, 15 та кумуш ва 5 та бронза — жами 24 та медални қўлга киритди.Мусобақани муваффақиятли якунлаган спортчилар бугун Тошкент шаҳрига қайтиб келишди.
https://sputniknews.uz/20251113/joraev-uch-karra-chempion-53437392.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/1c/54512572_161:0:1120:719_1920x0_80_0_0_6571de1ef724289a4501e0e8c5a5b4e8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
qatar weightlifting cup, доҳа оғир атлетика, ўзбекистон терма жамоаси, оғир атлетика халқаро турнири, ўзбекистон иккинчи ўрин, 24 та медаль, қатар спорт мусобақаси
qatar weightlifting cup, доҳа оғир атлетика, ўзбекистон терма жамоаси, оғир атлетика халқаро турнири, ўзбекистон иккинчи ўрин, 24 та медаль, қатар спорт мусобақаси

Ўзбекистон оғир атлетикачилари Қатардаги халқаро мусобақада иккинчи ўринни эгаллади

14:45 28.12.2025
© Пресс-служба НОК УзбекистанаУзбекистанцы заняли второе место на турнире по тяжелой атлетике в Катаре
Узбекистанцы заняли второе место на турнире по тяжелой атлетике в Катаре - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.12.2025
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Oбуна бўлиш
Халқаро турнирда муваффақиятли иштирок этган Ўзбекистон оғир атлетика жамоаси бир қатор вазн тоифаларида медаллар қўлга киритиб, умумжамоа ҳисобида иккинчи ўринни эгаллади
ТОШКEНТ, 28 дек — Sputnik. Қатарнинг Доҳа шаҳрида оғир атлетика бўйича “10th Qatar Weightlifting Cup” халқаро турнирида Ўзбекистон жамоаси очколар жамғариш бўйича умумжамоа ҳисобида иккинчи ўринни эгаллади. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.
Мусобақада дунёнинг қарийб 30 мамлакатидан кучли атлетлар иштирок этди. Турнир давомида Ўзбекистон терма жамоаси вакиллари 4 та олтин, 15 та кумуш ва 5 та бронза — жами 24 та медални қўлга киритди.
Мусобақани муваффақиятли якунлаган спортчилар бугун Тошкент шаҳрига қайтиб келишди.
В Эр-Рияде сборная Узбекистана завоевала 5 золотых и 5 бронзовых медалей. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.11.2025
Ислом бирдамлиги ўйинлари: Акбар Жўраев уч карра чемпион бўлди
13 Ноябр, 10:00
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0