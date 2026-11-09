https://sputniknews.uz/20261109/russia-uzbekistan-hamkorliki-muhokama-61856434.html
Россия ва Ўзбекистон фейкларга қарши медиа ҳамкорликни кучайтиришни муҳокама қилади
Россия ва Ўзбекистон фейкларга қарши медиа ҳамкорликни кучайтиришни муҳокама қилади
Sputnik Ўзбекистон
Тошкентдаги III Россия–Ўзбекистон медиафорумида ахборот хавфсизлиги, фейкларга қарши кураш ва қўшма медиалойиҳалар муҳокама қилинмоқда. Ўзбекистоннинг 2027 йилда МДҲга раислиги ҳам медиаҳамкорлик учун имконият сифатида қайд этилди
2026-11-09T12:32+0500
2026-11-09T12:32+0500
2026-11-09T12:32+0500
iii россия-ўзбекистон медиа-форуми
оав
журналистлар
блогер
мдҳ
форум
рақамли технологиялар
фейк хабар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/09/61858853_0:179:3072:1907_1920x0_80_0_0_85b9cc1a92fe0cc91271b26a93807320.jpg
ТОШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Россия ва Ўзбекистон медиа соҳасида ахборот хавфсизлигини таъминлаш, фейкларга қарши курашиш ва қўшма лойиҳаларни ривожлантириш масалаларини муҳокама қилади. Бу ҳақда Россия президентининг Жамоатчилик билан алоқалар ва коммуникациялар бошқармаси бошлиғи Александр Смирнов III Россия–Ўзбекистон медиафорумида маълум қилди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.Смирнов 2027 йил 1 январдан Ўзбекистон МДҲга раислик қилишини эслатди. Унинг фикрича, бу икки мамлакатнинг МДҲ доирасидаги ҳамкорлигини, жумладан, медиа соҳасидаги алоқаларини ривожлантиришга ҳам хизмат қилади.Унда қуйидаги масалаларга алоҳида эътибор қаратилмоқда:Смирнов форум иштирокчилари ёлғон ахборотни аниқлаш ва текшириш бўйича биргаликда самарали воситаларни ишлаб чиқиш муҳимлигини таъкидлади.Шунингдек, форум доирасида давлат идоралари, ОАВ, маданият соҳаси ва экспертлар ҳамжамияти вакиллари иштирокида муҳокамалар ҳамда икки томонлама учрашувлар ўтказилиши режалаштирилган.Улар натижасида икки мамлакат медиаташкилотлари ўртасидаги ҳамкорликнинг янги амалий йўналишларини белгилаш кўзда тутилмоқда.
https://sputniknews.uz/20260922/garb-axborot-urush-60650556.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/09/61858853_169:48:2835:2048_1920x0_80_0_0_2cfa15b122b823297ade0e0decbe162f.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
оав, журналистлар, блогер, мдҳ, форум, рақамли технологиялар, фейк хабар
оав, журналистлар, блогер, мдҳ, форум, рақамли технологиялар, фейк хабар
Россия ва Ўзбекистон фейкларга қарши медиа ҳамкорликни кучайтиришни муҳокама қилади
Александр Смирнов Россия ва Ўзбекистон журналистлари медиафорумда ахборот хавфсизлиги, фактчекинг ва қўшма лойиҳаларни муҳокама қилишини билдирди
ТОШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik.
Россия ва Ўзбекистон медиа соҳасида ахборот хавфсизлигини таъминлаш, фейкларга қарши курашиш ва қўшма лойиҳаларни ривожлантириш масалаларини муҳокама қилади. Бу ҳақда Россия президентининг Жамоатчилик билан алоқалар ва коммуникациялар бошқармаси бошлиғи Александр Смирнов III Россия–Ўзбекистон медиафорумида маълум қилди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон
мухбири.
Смирнов 2027 йил 1 январдан Ўзбекистон МДҲга раислик қилишини эслатди. Унинг фикрича, бу икки мамлакатнинг МДҲ доирасидаги ҳамкорлигини, жумладан, медиа соҳасидаги алоқаларини ривожлантиришга ҳам хизмат қилади.
Унинг таъкидлашича, Медиафорум учун Ўзбекистон ва Россия мутахассислари иштирокида очиқ сессиялар, экспертлар семинарлари, махсус маслаҳатлашувлар ва мунозараларни ўз ичига олган икки кунлик дастур тайёрланган.
Унда қуйидаги масалаларга алоҳида эътибор қаратилмоқда:
икки мамлакат жамиятларининг бир-бири ҳақидаги тасаввурларини шакллантиришда ОАВнинг ўрни;
рақамли технологиялар шароитида контент яратиш ва тарқатишнинг янги усуллари;
ахборот истеъмолидаги ўзгаришлар ва аудитория билан ишлаш;
миллий маданият ва анъанавий қадриятларни сақлаш;
ахборот хавфсизлигини таъминлаш ва фейкларга қарши курашиш.
Смирнов форум иштирокчилари ёлғон ахборотни аниқлаш ва текшириш бўйича биргаликда самарали воситаларни ишлаб чиқиш муҳимлигини таъкидлади.
Унинг фикрича, ахборотнинг ҳаққонийлигини таъминлаш ва манбаларни текшириш икки мамлакат журналистлари олдидаги стратегик аҳамиятга эга вазифалардан биридир.
Шунингдек, форум доирасида давлат идоралари, ОАВ, маданият соҳаси ва экспертлар ҳамжамияти вакиллари иштирокида муҳокамалар ҳамда икки томонлама учрашувлар ўтказилиши режалаштирилган.
Улар натижасида икки мамлакат медиаташкилотлари ўртасидаги ҳамкорликнинг янги амалий йўналишларини белгилаш кўзда тутилмоқда.